Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2946617
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

कफ सिरप से होने वाली मौतों के बाद एक्शन में केंद्र सरकार, राज्यों के लिए एडवायजरी जारी, सही उपयोग पर दिया जोर

Chhindwara News-मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में कथिर तौर पर कफ सिरप के सेवन से किडनी फेल होने से 9 बच्चों की मौत हो गई. बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है. स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को एडवायजरी जारी की है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 03, 2025, 07:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कफ सिरप से होने वाली मौतों के बाद एक्शन में केंद्र सरकार, राज्यों के लिए एडवायजरी जारी, सही उपयोग पर दिया जोर

Chhindwara Childrens Death-मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में कथिर तौर पर कफ सिरप से हुई 9 बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकर एक्शन में आ गई है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवायजरी जारी करते हुए बाल जनसंख्या (Paediatric Population) में कफ सिरप के रैशनल यूज यानी सही और सीमित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं. 

जांच में क्या आया सामने
मंत्रालय ने बताया कि छिंदवाड़ा में इस्तेमाल किए गए कफ सिरप के नमूनों की जांच में Diethylene Glycol (DEG) या Ethylene Glycol (EG) जैसे खतरनाक केमिकल नहीं पाए गए हैं. बता दें कि यह तत्व हैं जो पहले भी कई देशों में कफ सिरप से किडनी फेल्योर के मामले बढ़ा चुके हैं. हालांकि, इसने यह भी कहा कि विचाराधीन उत्पाद डेक्सट्रोमेथॉर्फन आधारित फॉर्मूलेशन है, जिसे बच्चों के इलाज में उपयोग के लिए सुझाया नहीं किया जाता है.

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवायजरी जारी
बच्चों की मौत के मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बाल रोगियों में कफ सिरप के तर्कसंगत उपयोग के संबंध में एडवायजरी जारी की है. 

Add Zee News as a Preferred Source

मौत की वजह की जांच जारी
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का कहना है, पानी, एंटोमोलॉजिकल वेक्टर और श्वसन नमूनों की जांच एनईईआरआई, एनआईवी पुणे और अन्य प्रयोगशालाओं में जारी है. एनसीडीसी, एनआईवी, आईसीएमआर, एम्स नागपुर और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणों के विशेषज्ञों की एक बहु-विषयक टीम रिपोर्ट किए गए मामलों के पीछे सभी संभावित कारणों की जांच कर रही है. 

डीईजी और ईजी मौजूद नहीं
जांच रिपोर्ट के अनुसार, किसी भी कफ सिरप के नमूने में DEG और EG नहीं पाया गया. मध्य प्रदेश राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एसएफडीए) ने भी तीन दस्तावेजों की जांच की पुष्टि की कि उनमें डीईजी या ईजी मौजूद नहीं थे. इसके अलावा, एनआईवी पुणे ने बच्चों के रक्त और स्पाइनल फ्लूइड (सीएसएफ) के दस्तावेजों की जांच कर सामान्य संक्रमण की जांच की. मंत्रालय ने बताया कि एक बच्चे में लेप्टोस्पायरोसिस नामक संक्रमण की पुष्टि हुई है.

यह भी पढे़ं-कफ सीरप से बच्चों की मौत, छिंदवाड़ा मामले में जबलपुर की सप्लाई कंपनी पर छापा

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsChhindwara Newscough syrup deaths

Trending news

Bilaspur
कर्ज में हैं या आर्थिक तंगी से परेशान, करें मां लखनी देवी के दर्शन; दूर होंगे संकट
mp news
रावण का 'भूत' चुरा ले गए चोर! दहन के बाद ढांचे पर किया हाथ साफ, रिक्शे में भर ले गए
jabalpur news
कफ सीरप से बच्चों की मौत, छिंदवाड़ा मामले में जबलपुर की सप्लाई कंपनी पर छापा
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में 'मरमेड बेबी' का जन्म, दोनों पैर जलपरी जैसे जुड़े हुए थे, हुई मौत
mp news
'मैडम, अब तो मुझे जिंदा कर दो', सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित महिला मांग रही इंसाफ
Chhindwara News
नहीं थम रहा छिंदवाड़ा में रहस्यमयी मौतों का सिलसिला, जिले में अब तक 9 बच्चों की मौत
Panna news
पन्ना में मजदूर की किस्मत चमकी, खेर माता के दर्शन के बाद मिला जेम्स क्वालिटी का हीरा
mp invest news
अब एमपी में रोजगार की आएगी बाढ़! 5 अक्टूबर को सीएम गुवाहाटी में बनाएंगे 'प्लान'
smart meter
अब नहीं लगेंगे एमपी में स्मार्ट मीटर! भारी विरोध के बाद लगाई गई रोक, जानिए वजह
Mandsaur News
आग के बीच आस्था या मौत का खेल? मंदसौर में अंगारों से गुजरते लोग देख हर कोई दंग
;