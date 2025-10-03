कफ सिरप से होने वाली मौतों के बाद एक्शन में केंद्र सरकार, राज्यों के लिए एडवायजरी जारी, सही उपयोग पर दिया जोर

Chhindwara Childrens Death-मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में कथिर तौर पर कफ सिरप से हुई 9 बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकर एक्शन में आ गई है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवायजरी जारी करते हुए बाल जनसंख्या (Paediatric Population) में कफ सिरप के रैशनल यूज यानी सही और सीमित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं.

जांच में क्या आया सामने

मंत्रालय ने बताया कि छिंदवाड़ा में इस्तेमाल किए गए कफ सिरप के नमूनों की जांच में Diethylene Glycol (DEG) या Ethylene Glycol (EG) जैसे खतरनाक केमिकल नहीं पाए गए हैं. बता दें कि यह तत्व हैं जो पहले भी कई देशों में कफ सिरप से किडनी फेल्योर के मामले बढ़ा चुके हैं. हालांकि, इसने यह भी कहा कि विचाराधीन उत्पाद डेक्सट्रोमेथॉर्फन आधारित फॉर्मूलेशन है, जिसे बच्चों के इलाज में उपयोग के लिए सुझाया नहीं किया जाता है.

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवायजरी जारी

बच्चों की मौत के मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बाल रोगियों में कफ सिरप के तर्कसंगत उपयोग के संबंध में एडवायजरी जारी की है.

मौत की वजह की जांच जारी

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का कहना है, पानी, एंटोमोलॉजिकल वेक्टर और श्वसन नमूनों की जांच एनईईआरआई, एनआईवी पुणे और अन्य प्रयोगशालाओं में जारी है. एनसीडीसी, एनआईवी, आईसीएमआर, एम्स नागपुर और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणों के विशेषज्ञों की एक बहु-विषयक टीम रिपोर्ट किए गए मामलों के पीछे सभी संभावित कारणों की जांच कर रही है.

डीईजी और ईजी मौजूद नहीं

जांच रिपोर्ट के अनुसार, किसी भी कफ सिरप के नमूने में DEG और EG नहीं पाया गया. मध्य प्रदेश राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एसएफडीए) ने भी तीन दस्तावेजों की जांच की पुष्टि की कि उनमें डीईजी या ईजी मौजूद नहीं थे. इसके अलावा, एनआईवी पुणे ने बच्चों के रक्त और स्पाइनल फ्लूइड (सीएसएफ) के दस्तावेजों की जांच कर सामान्य संक्रमण की जांच की. मंत्रालय ने बताया कि एक बच्चे में लेप्टोस्पायरोसिस नामक संक्रमण की पुष्टि हुई है.

