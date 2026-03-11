Advertisement
छिंदवाड़ा में नमाज के बाद दो पक्षों में खूनी संघर्ष, लाठी-डंडों और तलवारों से हमले में आधा दर्जन घायल

Chhindwara News-छिंदवाड़ा जिले के परासिया नगर में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब मुस्लिम समुदाय के दो पक्ष आपस में भिड़ गए. मस्जिद में नमाज़ के बाद शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे और तलवारें चलीं, जिसमें करीब आधा दर्जन युवक घायल हो गए.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 11, 2026, 02:05 PM IST
Chaos in Chhindwara-मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के परासिय में आपसी विवाद के बाद दो पक्षों के बीच जमकर हिंसक झड़क हो गई. मस्जिद में नमाज़ के बाद शुरू हुई मामूली कहासुनी ने शाम होते-होते खूनी संघर्ष का रूप ले लिया. इस दौरान दोनों पक्षों की और से लाठी-डंडे और तलवारें चल गई, जिसमें करीब आधा दर्जन युवक घायल हो गए हैं. इस घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. 

मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद
जानकारी के अनुसार, विवाद की शुरुआत दोपहर की नमाज़ के दौरान हुई. वहां मौजूद कुछ युवकों के बीच किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हो गई थी. दोपहर में हुआ यह मामूली विवाद शांत होने की बजाय समय के साथ बढ़ता चला गया. बताया जा रहा है कि रोज़ा इफ्तार के बाद दोनों पक्षों के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गएऔर एक-दूसरे के आमने-सामने आ गए. 

जमकर चलीं तलवारें और लाठी-डंडे
देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों के बीच मारपीट शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और लाठी-डंडों के साथ-साथ तलवारें भी निकल आईं. इस तलवाबाजी और मारपीट की घटना के बाद मौके पर अफर-तफरी मच गई. दोनों पक्षों के बीच हुई इस हिंसक झड़प में लगभग 6 लोग घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

थाने में भी आपस में भिड़े दोनों पक्ष
इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. मामला तब और बढ़ गया जब दोनों पक्षों के लोग थाने पहुंचे और वहां भी आपस में भिड़ने लगे. थाने के भीतर हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने स्थिति को संभाला. एहतियात के तौर पर इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. मामले की जांच की जा रही है.

