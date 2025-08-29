छिंदवाड़ा का चोर मंदिर, नाम सुनकर चौंकिए मत, जानिए इसके पीछे की रहस्यमयी कहानी
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2901623
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

छिंदवाड़ा का चोर मंदिर, नाम सुनकर चौंकिए मत, जानिए इसके पीछे की रहस्यमयी कहानी

Chhindwara News: छिंदवाड़ा में एक अनोखा मंदिर है, जिसे 'चोर मंदिर' के नाम से जाना जाता है. लगभग 150 साल पहले बना यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है. आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में कुछ रोचक तथ्य.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 29, 2025, 07:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छिंदवाड़ा का चोर मंदिर, नाम सुनकर चौंकिए मत, जानिए इसके पीछे की रहस्यमयी कहानी

Chhindwara Chor Mandir: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में एक अनोखा मंदिर है, जिसका नाम सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है. इस मंदिर का नाम चोर मंदिर है. नरसिंहपुर रोड पर स्थित यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है और लगभग 150 साल पहले बना था. इसके नाम के पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है. उस समय यह पूरा इलाका घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था. यह जगह इतनी सुनसान थी कि चोर यहां आकर छिप जाते थे और चोरी का माल आपस में बांट लेते थे. लोग इस मंदिर का नाम सुनकर काफी हैरान होते हैं कि इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा.

यह भी पढ़ें: अब हर दिन करें सफर! भोपाल से रायपुर के लिए रोज मिलेंगी फ्लाइट! इस दिन से शुरू होंगी नई उड़ानें

 

Add Zee News as a Preferred Source

छिंदवाड़ा का चोर मंदिर
दरअसल, मंदिरों को अक्सर देवी-देवताओं या स्थानों के नाम से जाना जाता है, लेकिन छिंदवाड़ा जिले में एक ऐसा मंदिर है जिसका नाम सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है. जी हां, हम बात कर रहे हैं चोर मंदिर की. इस मंदिर के पीछे की पौराणिक कथा भी बेहद रोचक है. कहा जाता है कि इसका निर्माण लगभग 150 साल पहले हुआ था, जो अपने आप में अनोखा है.

यह भी पढ़ें: MP Vehicle Rules: अब फट-फट आवाज करने वालों की खैर नहीं! छिंदवाड़ा में वाहन चालकों पर एक्शन

 

जानिए इसके पीछे की रहस्यमयी कहानी
छिंदवाड़ा के नरसिंहपुर रोड पर स्थित यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण का है. इसका निर्माण लगभग 150 वर्ष पूर्व हुआ था. उस समय यह पूरा क्षेत्र घने जंगल और छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ था. सुनसान और वीरान स्थान होने के कारण चोर यहां आकर छिप जाते थे और चोरी का माल लाकर आपस में बांट लेते थे. इसी कारण इस मंदिर को चोर मंदिर के नाम से जाना जाने लगा. आज स्थिति यह है कि यह मंदिर जर्जर हो चुका है.

मंदिर के कई हिस्से टूट चुके हैं. लेकिन अब विश्व हिंदू परिषद द्वारा इसके जीर्णोद्धार का काम शुरू कर दिया गया है. जल्द ही यहां नई इमारतें और सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी. नाम भले ही अनोखा हो लेकिन यहां की आस्था आज भी उतनी ही गहरी है जितनी पहले थी. भले ही कुछ समय बाद इस जर्जर मंदिर की जगह एक भव्य कृष्ण मंदिर दिखाई देने लगे लेकिन इस मंदिर की पहचान चोर मंदिर से ही रहेगी.

रिपोर्ट- रूपेश कुमार

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "रायसेन" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Chhindwara Newsmp news

Trending news

Chhindwara News
छिंदवाड़ा का चोर मंदिर, नाम सुनकर चौंकिए मत, जानिए इसके पीछे की रहस्यमयी कहानी
Chhattisgarh government education policy
शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव, अब पांचवीं तक के बच्चे पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ी, जानिए सिलेबस
umaria news
इस गांव में नहीं हो रही युवाओं की शादी, रिश्ते वाले कर देते हैं इनकार, वजह है अनोखी
Political Kissa
Political Kissa:भोपाल में दंगा फैलता रहा, लेकिन कर्फ्यू लगाने में देर हुई क्योंकि...
mp news
24 घंटे निगरानी में भी नहीं रुकी मौत, पेट दर्द,पैरालिसिस और सांस रुकने से गई 6 जानें
chhattisgarh news
'ये बच्चा मेरा नहीं', अफेयर के शक में पत्नी का काटा गला, फिर बोरे में भरकर शव फेंका
raipur news
पत्नी को मार डाला, गिरफ्तार कर लो... हाथ में खून से सना रॉड लेकर थाने पहुंचा पति
mp news
अब हर दिन करें सफर! भोपाल से रायपुर के लिए रोज मिलेंगी फ्लाइट! इस दिन से शुरू होंगी
Vishnu Deo Sai Cabinet
छत्तीसगढ़ में 14 मंत्रियों के शपथ पर बवाल, कांग्रेस ने उठाया मुद्दा, HC पहुंचा मामला
mp news
कचरा गाड़ी से आ रही थी रोने की आवाज, रोक कर देखा तो खड़े हो गए रोंगटे, मिली बच्ची
;