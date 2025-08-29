छिंदवाड़ा का चोर मंदिर, नाम सुनकर चौंकिए मत, जानिए इसके पीछे की रहस्यमयी कहानी

Chhindwara Chor Mandir: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में एक अनोखा मंदिर है, जिसका नाम सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है. इस मंदिर का नाम चोर मंदिर है. नरसिंहपुर रोड पर स्थित यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है और लगभग 150 साल पहले बना था. इसके नाम के पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है. उस समय यह पूरा इलाका घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था. यह जगह इतनी सुनसान थी कि चोर यहां आकर छिप जाते थे और चोरी का माल आपस में बांट लेते थे. लोग इस मंदिर का नाम सुनकर काफी हैरान होते हैं कि इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा.

छिंदवाड़ा का चोर मंदिर

दरअसल, मंदिरों को अक्सर देवी-देवताओं या स्थानों के नाम से जाना जाता है, लेकिन छिंदवाड़ा जिले में एक ऐसा मंदिर है जिसका नाम सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है. जी हां, हम बात कर रहे हैं चोर मंदिर की. इस मंदिर के पीछे की पौराणिक कथा भी बेहद रोचक है. कहा जाता है कि इसका निर्माण लगभग 150 साल पहले हुआ था, जो अपने आप में अनोखा है.

जानिए इसके पीछे की रहस्यमयी कहानी

छिंदवाड़ा के नरसिंहपुर रोड पर स्थित यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण का है. इसका निर्माण लगभग 150 वर्ष पूर्व हुआ था. उस समय यह पूरा क्षेत्र घने जंगल और छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ था. सुनसान और वीरान स्थान होने के कारण चोर यहां आकर छिप जाते थे और चोरी का माल लाकर आपस में बांट लेते थे. इसी कारण इस मंदिर को चोर मंदिर के नाम से जाना जाने लगा. आज स्थिति यह है कि यह मंदिर जर्जर हो चुका है.

मंदिर के कई हिस्से टूट चुके हैं. लेकिन अब विश्व हिंदू परिषद द्वारा इसके जीर्णोद्धार का काम शुरू कर दिया गया है. जल्द ही यहां नई इमारतें और सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी. नाम भले ही अनोखा हो लेकिन यहां की आस्था आज भी उतनी ही गहरी है जितनी पहले थी. भले ही कुछ समय बाद इस जर्जर मंदिर की जगह एक भव्य कृष्ण मंदिर दिखाई देने लगे लेकिन इस मंदिर की पहचान चोर मंदिर से ही रहेगी.

रिपोर्ट- रूपेश कुमार

