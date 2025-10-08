Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2952725
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

राहुल गांधी आएंगे छिंदवाड़ा! पीड़ित परिवारों से कर सकते हैं मुलाकात, कफ सिरप से अब तक हो चुकी है 19 बच्चों की मौत

Coldrif Syrup Death Case: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी विदेश दौरे से वापस आने के बाद रायबरेली के अलावा छिंदवाड़ा जा सकते हैं, जहां पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर सकते हैं. रायबरेली में एक दलित युवक की पीट-पीटकर हत्या हुई थी और छिंदवाड़ा में अब तक 19 बच्चों की मौत हो चुकी है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Oct 08, 2025, 12:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राहुल गांधी आएंगे छिंदवाड़ा! पीड़ित परिवारों से कर सकते हैं मुलाकात, कफ सिरप से अब तक हो चुकी है 19 बच्चों की मौत

Rahul Gandhi Chhindwara Visit: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने के बाद किडनी फेल होने से अब तक 19 बच्चों की मौत हो चुकी है. इस घटना के बाद मध्य प्रदेश के अलावा पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) ने मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी है. इस बीच खबर है कि कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी छिंदवाड़ा आएंगे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर सकते हैं. राहुल गांधी अभी विदेश दौरे पर हैं और कल (9 अक्टूबर) वापस आते ही रायबरेली के अलावा छिंदवाड़ा जा सकते हैं, जहां पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर सकते हैं. बता दें कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक दलित युवक की पीट-पीटकर हत्या हुई थी और छिंदवाड़ा में अब तक 19 बच्चों की मौत हो चुकी है.

जीतू पटवारी ने की थी पीड़ित परिवारों से मुलाकात

इससे पहले छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत के मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल को बर्खास्त करने की मांग की थी. जीतू पटवारी सोमवार को छिंदवाड़ा जिले के परासिया पहुंचे थे, जहां बच्चों की कफ सिरप पीने से मौत हुई थी. पटवारी ने संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा, 'जिस कफ सिरप के पीने से बच्चों की मौत हुई है, उस मामले में स्वास्थ्य मंत्री शुक्ल का जो बयान आया था, उसमें कहा गया था कि यह वह दवा नहीं है जिससे बच्चों की मौत हुई. हम इसकी जांच करेंगे. जबकि, हकीकत यह है कि तमिलनाडु सरकार की पहले ही रिपोर्ट आ चुकी थी, मगर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश शुक्ल लगातार गुमराह करते रहे. बच्चों की यह मौत सरकार की कार्यशैली को जाहिर करती है.'

Add Zee News as a Preferred Source

जीतू पटवारी लगातार मध्य प्रदेश सरकार पर हमलावर हैं और मंगलवार को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'बहुत हैरान हूं, मुख्यमंत्री जी! जब छिंदवाड़ा में सरकारी लापरवाही के कारण 19 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी हो, और 8 बच्चे नागपुर में जिंदगी से जूझ रहे हों, ऐसे संकट के समय आप और आपका प्रशासन भोपाल में कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस करने में व्यस्त हैं! आपने इस बैठक में छिंदवाड़ा के प्रशासनिक प्रमुखों को भी बुला लिया, जबकि उन्हें अभी पीड़ित परिवारों के बीच होना चाहिए था! ये समय शोक का है, लेकिन आपकी सरकार उत्सव में डूबी हुई है! आपकी ये संवेदनहीनता और प्रशासनिक लापरवाही बेगुनाह बच्चों की बेबसी कभी माफ नहीं करेगी!'

छिंदवाड़ा में अब तक 19 बच्चों की हो चुकी है मौत

दरअसल, पिछले दिनों छिंदवाड़ा जिले में कई बच्चे बुखार के साथ सर्दी-खांसी से पीड़ित थे. इनमें से 19 बच्चों की मौत इलाज के दौरान हो चुकी है. इस मामले में कहा गया है कि बच्चों की मौत की बड़ी वजह कफ सिरप है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में कोल्ड्रिफ सिरप के कारण हुई बच्चों की मृत्यु को दुखद बताते हुए इस सिरप की बिक्री को पूरे मध्यप्रदेश में बैन कर दिया था. सिरप को बनाने वाली कंपनी के अन्य प्रोडक्ट की बिक्री पर भी बैन लगाया गया. सिरप बनाने वाली फैक्ट्री कांचीपुरम में है, इसलिए घटना के संज्ञान में आने के बाद राज्य सरकार ने तमिलनाडु सरकार को जांच के लिए कहा था. जांच रिपोर्ट के आधार पर कड़ा एक्शन लिया गया था. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)

TAGS

Rahul GandhiCough Syrup Death

Trending news

Rahul Gandhi
कफ सिरप से मौत: राहुल गांधी आएंगे छिंदवाड़ा, पीड़ित परिवारों से कर सकते हैं मुलाकात
mp news
बच्चों की मौत के बाद भी खिलवाड़, MP स्वास्थ्य विभाग ने की ऐसी लापरवाही; जिसकी किसी..
MP Today Live
MP Today Live: CM मोहन यादव अमित शाह से करेंगे मुलाकात,पढ़ें 8 अक्टूबर की बड़ी खबरें
mp news
कहां गया 100KG जहरीला केमिकल, जिसे तमिलनाडु की कंपनी ने खरीदा था; बड़ा खुलासा
mp news
यात्रीगण कृपया ध्यान दें! रतलाम मंडल से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द, 7 के रूट बदले
mp news
फटाफट निपटा लें अपने काम, भोपाल के 60 से ज्यादा इलाकों में आज गुल रहेगी बिजली
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी का मौका, इस विभाग में निकली है बंपर भर्ती, जल्द करें...
mp news
अस्पताल में जन्मे नवजात को झाड़ियों में फेंका, रोने की आवाज सुनकर लोगों ने बचाया
mp news
सीरियल किलर की दस्तक? भोपाल में मिले लाश के टुकड़े, बोरे में भरकर लगाया ठिकाने
mp news
जमाई राजा की बेईमानी नहीं आई रास तो ससुराल वालों ने जमकर पीटा, अब अस्पताल में पाहुन!