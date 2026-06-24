छिंदवाड़ा में कुएं का पानी पीने से 30 लोग बीमार, हाथ-पैर में खुलजी और एलर्जी हुई, जांच शुरू

Chhindwara Contaminated Water-मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के बिछुआ ब्लॉक अंतर्गतक आने वाले किशनपुर गांव से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है. यहां एक सार्वजनिक कुएं के पानी का उपयोग करने के बाद अचानक करीब 25 से 30 ग्रामीणों को तबीयत बिगड़ गई. घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला तुरंत अलर्ट मोड पर आ गया. प्रभावित ग्रामीणों को तुरंत इलाज मुहैया कराने और उन्हें जल्द अस्पताल पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा मौके पर 5 एंबुलेंस पहुंचाई गईं.