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छिंदवाड़ा में कुएं का पानी पीने से 30 लोग बीमार, हाथ-पैर में खुलजी और एलर्जी हुई, जांच शुरू

Chhindwara News-छिंदवाड़ा के किशनपुर गांव में कुएं का दूषित पानी पीने और नहाने से 25-30 ग्रामीण बीमार हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए 5 एंबुलेंस तैनात की गईं. प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. ग्रामीणों से कुएं का पानी इस्तेमाल न करने की सलाह दी है.

Written ByANKIT WAIKEREdited By:Harsh Katare
Published: Jun 24, 2026, 04:12 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 04:12 PM IST
छिंदवाड़ा में कुएं का पानी पीने से 30 लोग बीमार, हाथ-पैर में खुलजी और एलर्जी हुई, जांच शुरू

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