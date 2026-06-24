छिंदवाड़ा में कुएं का पानी पीने से 30 लोग बीमार, हाथ-पैर में खुलजी और एलर्जी हुई, जांच शुरू

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Chhindwara Contaminated Water-मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के बिछुआ ब्लॉक अंतर्गतक आने वाले किशनपुर गांव से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है. यहां एक सार्वजनिक कुएं के पानी का उपयोग करने के बाद अचानक करीब 25 से 30 ग्रामीणों को तबीयत बिगड़ गई. घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला तुरंत अलर्ट मोड पर आ गया. प्रभावित ग्रामीणों को तुरंत इलाज मुहैया कराने और उन्हें जल्द अस्पताल पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा मौके पर 5 एंबुलेंस पहुंचाई गईं.
कुएं से पानी भरकर लाए थे ग्रामीण
जानकारी के अनुसार, रोज की तरह ग्रामीणों ने गांव के कुएं से पानी भरकर दैनिक कार्यों के लिए उपयोग किया. कुछ लोगों ने उसी पानी से स्नान किया, तो कई लोगों ने उसका सेवन भी किया. इसके कुछ ही देर बार ग्रामीणों को पानी से अजीब बदबू आई. साथ ही लोगों के हाथ-पैर में तेज खुजली और एलर्जी जैसे लक्षण दिखाई देने लगे.
स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची
जब एक के बाद एक कई लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी, तो ग्रामीणों ने दोबारा कुएं के पानी की जांच की. इस दौरान पानी में अजीब तरह का झाग और फेन बनता दिखाई दिया. इसके बाद मामले की सूचना स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को दी गई. सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अमला तुरंत मौके पर पहुंचा और स्थिति को संभालते हुए जांच शुरू कर दी.
प्रशासन कर रहा जांच
प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सभी प्रभावित लोगों की जांच कराने का निर्णय लिया है. इसके लिए 108 एंबुलेंस के जरिए ग्रामीणों को अस्पताल ले जाने की तैयारी की. हालांकि, कई ग्रामीणों ने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया, जिन्हें स्वास्थ्य कर्मियों ने समझाया. फिलहाल पानी दूषित कैसे हुआ और ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ने की असली वजह क्या है, इसकी गहन जांच की जा रही है. प्रशासन ने ग्रामीणों को फिलहाल कुएं के पानी का इस्तेमाल नहीं करने की सख्त सलाह दी है.
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