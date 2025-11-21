Advertisement
छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड: जहरीला रसायन सप्लाई करने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार

Chhindwara Cough Syrup Case: छिंदवाड़ा कफ सिरप मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहरीला रसायन सप्लाई करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 21, 2025, 09:54 AM IST
छिंदवाड़ा कप सिरप कांड में बड़ी गिरफ्तारी
छिंदवाड़ा कप सिरप कांड में बड़ी गिरफ्तारी

Chhindwara News: छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड में एक और बड़ा एक्शन हुआ है, पुलिस ने जहरीला रसायन सप्लाई करने वाले मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है. एसआईटी की तरफ से यह कार्रवाई की गई है. जांच टीम ने जहरीले डाय-एथलीन ग्लायकॉल की सप्लाई करने वाले मुख्य आरोपी शैलेष पांड्या को पकड़ा है. गिरफ्तारी के बाद पांड्या को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है, इस मामले में पुलिस लगातार एक्शन ले रही है, माना जा रहा है कि मुख्य आरोपी से बड़ी जानकारी मिल सकती है. 

कौन है शैलेष पांड्या

एसआईटी की शुरुआती जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ कि पांड्या ही वह व्यक्ति था, जिसने श्रीसन फार्मा को कफ सिरप बनाने में उपयोग होने वाला रसायन सप्लाई किया था. जांच में यह भी सामने आया कि सप्लाई किया गया रसायन मानक गुणवत्ता का नहीं था और इसी जहरीले रसायन का इस्तेमाल कोल्ड्रिफ सिरप में किया गया था, जो बच्चों की मौत की सबसे बड़ी वजह है. पांड्या की गिरफ्तारी के साथ इस मामले में अब तक कुल 10 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि अब इस केस से जुड़ी और भी जानकारी पुलिस को मिल सकती है. 

ये भी पढ़ेंः … जब पुलिस ने उठाया परत-दर-परत पर्दा, तो सामने आया ऐसा खौफनाक सच

10 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं 

पांड्या की गिरफ्तारी के साथ छिंदवाड़ा कफ सिरप मामले में अब तक कुल 10 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, एसआईटी ने रसायन की खरीद, सप्लाई और स्टॉक से जुड़े कई दस्तावेज भी जब्त कर लिए हैं, टीम अब यह जांच कर रही है कि आखिर कैसे यह जहरीला रसायन बिना टेस्टिंग के उत्पादन कंपनी तक पहुंच गया और क्वालिटी चेक प्रक्रिया में इतनी बड़ी खामी कैसे रह गई. 

हालांकि पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि जहरीला रसायन बिना टेस्टिंग के उत्पादन कंपनी तक कैसे पहुंचा और क्वालिटी चेक प्रक्रिया में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई हो गई. ऐसे में माना जा रहा है कि इसमें कंपनी के अन्य अधिकारियों या सप्लाई नेटवर्क की भी मिलीभगत भी शामिल हो सकती है. कोल्ड्रिफ सिरप कांड ने प्रदेश में दवा निर्माण और गुणवत्ता जांच व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, एसआईटी जल्द ही मामले में और खुलासे कर सकती है. 

छिंदवाड़ा से रुपेश कुमार की रिपोर्ट 

ये भी पढ़ेंः सरकारी जमीन पर रहने वालों को बड़ी राहत! प्रदेश में 4 जनवरी से मिलेंगे लाल-पीले पट्टे

