छिंदवाड़ा में अब तक क्यों नहीं किया गया बच्ची का पोस्टमार्टम, PM में देरी की क्या है वजह

MP News: छिंदवाड़ा जिले में कफ सिरप पिने ने बच्चों की मौत का मामला गर्माता जा रहा है. रविवार को एक बच्ची का शव मोक्ष धाम के कब्र से बाहर निकाला गया है, क्योंकि इस बच्ची की मौत भी किडनी फेल होने से हुई थी, जिसे नागपुर में भर्ती कराया गया था. आरोप है कि इसकी मौत जहरीले कफ सिरप के सेवन से हुई है. मौत के असली कारणों का पता लगाने के लिए शव को छिंदवाड़ा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. लेकिन, सवाल उठता है कि अब तक पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया. वहीं इस मामले में परासिया के एसडीएम शुभम कुमार यादव से जब सवाल किए गए थे, तब उन्होंने कहा था कि बच्चों से लगाव के चलते पेरेंट्स पोस्टमॉर्टम के लिए तैयार नहीं थे. हालांकि, कई रिपोर्ट्स में पैरेंट्स ने इस पर सवाल उठाया है और कहा है कि उनसे पीएम के लिए पूछा ही नहीं गया.

नागपुर में भर्ती थी बच्ची

बताया जा रहा है कि इस बच्ची की तबियत खराब होने के बाद उसे नागपुर एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था, बच्ची की मौत की वजह भी किडनी फेल होना माना गया था, ऐसे में रविवार को प्रशासनिक अधिकारी बच्ची के परिजनों के पास पहुंचे और पोस्टमार्टम के लिए उसका शव निकालने की अनुमति मांगी थी, जिस पर परिजनों ने सहमति जता दी. बाद में प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में बच्ची का शव कब्र से बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए छिंदवाड़ा रवाना किया गया, लेकिन सवाल यह है कि अब तक पोस्टमार्टम नहीं किया गया है.

बच्ची का शव छिंदवाड़ा जिला अस्पताल आया है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम को उसका पोस्टमार्टम करना है और उसकी फॉरेंसिक जांच भी होनी है, लेकिन अब इसमें देरी हो रही है, जिससे मामला और पेंचीदा होता जा रहा है. क्योंकि इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो पाएगा कि बच्ची की मौत जहरीले कफ सिरप से हुई है या फिर उसकी मौत का कारण कुछ और है. क्योंकि छिंदवाड़ा जिले में एक बाद एक कई बच्चों की मौत किडनी फेल होने से हुई है, जिसकी वजह जहरीला कफ सिरप माना जा रहा है. लेकिन अब तक इस पर कुछ स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है.

14 बच्चों की मौत

बता दें कि छिंदवाड़ा जिले में अब तक किडनी फेल होने से 14 बच्चों की मौत हुई है, जिसमें 11 बच्चे परासिया तहसील के हैं, 2 बच्चे छिंदवाड़ा और एक बच्चा चौरई का है. जिनके मौत में कफ सिरप की बात कही जा रही है, जबकि अभी भी कई बच्चे नागपुर की अस्पतालों में भर्ती हैं, ऐसे में कफ सिरप का यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है.

