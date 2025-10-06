Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2949799
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

छिंदवाड़ा में अब तक क्यों नहीं किया गया बच्ची का पोस्टमार्टम, PM में देरी की क्या है वजह

Chhindwara News: छिंदवाड़ा में कफ सिरप मामले ने तूल पकड़ा हुआ है. रविवार को प्रशासन ने एक बच्ची के शव को कब्र से बाहर निकाला था, इस बच्ची की भी किडनी फेल हुई थी, लेकिन अब तक उसका पीएम नहीं हुआ है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 06, 2025, 11:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छिंदवाड़ा में अब तक नहीं हुआ बच्ची का पोस्टमार्टम
छिंदवाड़ा में अब तक नहीं हुआ बच्ची का पोस्टमार्टम

MP News: छिंदवाड़ा जिले में कफ सिरप पिने ने बच्चों की मौत का मामला गर्माता जा रहा है. रविवार को एक बच्ची का शव मोक्ष धाम के कब्र से बाहर निकाला गया है, क्योंकि इस बच्ची की मौत भी किडनी फेल होने से हुई थी, जिसे नागपुर में भर्ती कराया गया था. आरोप है कि इसकी मौत जहरीले कफ सिरप के सेवन से हुई है. मौत के असली कारणों का पता लगाने के लिए शव को छिंदवाड़ा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. लेकिन, सवाल उठता है कि अब तक पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया. वहीं इस मामले में परासिया के एसडीएम शुभम कुमार यादव से जब सवाल किए गए थे, तब उन्होंने कहा था कि बच्चों से लगाव के चलते पेरेंट्स पोस्टमॉर्टम के लिए तैयार नहीं थे. हालांकि, कई रिपोर्ट्स में पैरेंट्स ने इस पर सवाल उठाया है और कहा है कि उनसे पीएम के लिए पूछा ही नहीं गया.  

नागपुर में भर्ती थी बच्ची 

बताया जा रहा है कि इस बच्ची की तबियत खराब होने के बाद उसे नागपुर एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था, बच्ची की मौत की वजह भी किडनी फेल होना माना गया था, ऐसे में रविवार को प्रशासनिक अधिकारी बच्ची के परिजनों के पास पहुंचे और पोस्टमार्टम के लिए उसका शव निकालने की अनुमति मांगी थी, जिस पर परिजनों ने सहमति जता दी. बाद में प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में बच्ची का शव कब्र से बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए छिंदवाड़ा रवाना किया गया, लेकिन सवाल यह है कि अब तक पोस्टमार्टम नहीं किया गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः चुटकियों में खत्म होगा कमर दर्द! भोपाल एम्स में इन बीमारियों से भी मिलेगा छुटकारा

बच्ची का शव छिंदवाड़ा जिला अस्पताल आया है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम को उसका पोस्टमार्टम करना है और उसकी फॉरेंसिक जांच भी होनी है, लेकिन अब इसमें देरी हो रही है, जिससे मामला और पेंचीदा होता जा रहा है. क्योंकि इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो पाएगा कि बच्ची की मौत जहरीले कफ सिरप से हुई है या फिर उसकी मौत का कारण कुछ और है. क्योंकि छिंदवाड़ा जिले में एक बाद एक कई बच्चों की मौत किडनी फेल होने से हुई है, जिसकी वजह जहरीला कफ सिरप माना जा रहा है. लेकिन अब तक इस पर कुछ स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. 

14 बच्चों की मौत 

बता दें कि छिंदवाड़ा जिले में अब तक किडनी फेल होने से 14 बच्चों की मौत हुई है, जिसमें 11 बच्चे परासिया तहसील के हैं, 2 बच्चे छिंदवाड़ा और एक बच्चा चौरई का है. जिनके मौत में कफ सिरप की बात कही जा रही है, जबकि अभी भी कई बच्चे नागपुर की अस्पतालों में भर्ती हैं, ऐसे में कफ सिरप का यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है.

ये भी पढ़ेंः MP में सिरप से बच्चों की मौत पर केंद्र सरकार सख्त,स्वास्थ्य विभाग से मांगी रिपोर्ट

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

Chhindwara Newschhindwara cough syrup casechhindwara girl postmortem

Trending news

mp news
MP में सिरप से बच्चों की मौत पर केंद्र सरकार सख्त,स्वास्थ्य विभाग से मांगी रिपोर्ट
chhattisgarh news
छग में होगी स्पेशल एजुकेटर की भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन, लास्ट डेट न भूलें
indore news
28 साल बाद इंदौर में महिला वनडे विश्व कप,आज दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी न्यूजीलैंड टीम
Kabirdham Accident News
बोड़ला में भीषण सड़क हादसा, बोलेरो-ट्रक की भिड़ंत में 5 की मौत, 5 गंभीर घायल
ujjain news
दिसंबर से शुरू होगा आउटर रिंग रोड का काम, 50 हेक्टेयर वनभूमि पर बनेंगी सड़कें
Morena news
मुरैना में भयंकर सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्राली पलटी, 2 की मौत
Raigarh
रायगढ़ डबल मर्डर केस की सुलझी गुत्थी, बेटे ने रची थी खूनी साजिश, हैरान कर देगी वजह
gwalior news
दूसरे से इश्क लड़ा रही थी पत्नी! शक के चलते बीच सड़क पर पति ने काटी नाक
Rewa Airport Breaking News
रीवा एयरपोर्ट से देश के बड़े-बड़े 12 शहरों के लिए जल्द शुरू होगी नई फ्लाइटें, जानें
Barwani News
एमपी में पुलिस का जबरदस्त एक्शन! चलती बस से दबोचे डकैत, 10 करोड़ का सोना जब्त
;