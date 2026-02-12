2 मिनट 41 सेकेंड की कॉल, 2 डॉक्टरों के बीच चर्चा, लेकिन क्या हुई बात? छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड का सबसे बड़ा राज

Chhindwara Cough Syrup Deaths: 11 सितंबर, 2025... मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में खराब कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ था. बच्चों के माता-पिता कुछ समझ नहीं पा रहे थे. इस दौरान 2 डॉक्टरों के बीच एक अहम बातचीत हुई और इस एक फोन कॉल के दौरान एक भयानक घटना का जिक्र हुआ. इसका जिक्र सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं, बल्कि चेतावनी देने के लिए था. इसके बावजूद कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया और मौत के पीछे कफ सिरप की खराब बैच के अलावा खराब सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया गया है.

2 मिनट 41 सेकेंड का फोन कॉल, 2 डॉक्टरों के बीच चर्चा?

11 सितंबर 2025 को 281 सेकंड यानी 2 मिनट 41 सेकंड की टेलीफोन बातचीत ने दो डॉक्टरों को अलग-अलग राज्यों से जोड़ा. जब मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल छिंदवाड़ा जिले में बच्चे खराब कफ सिरप पीने के बाद बीमार पड़ने लगे. तब उनके कंसल्टिंग डॉक्टर डॉ. प्रवीण सोनी ने नागपुर में डॉ. प्रवीण खापेकर से दो साल के बच्चे वेदांश की हालत के बारे में बात की, जिसकी किडनी फेल होने से मौत हो गई. तब तक छिंदवाड़ा में 15 बच्चों की मौत हो चुकी थी, लेकिन दोनों डॉक्टरों के बीच की बातचीत के दौरान चेतावनी को नजरअंदाज किए जाने की वजह से इसके बाद भी कई बच्चों को जान गंवानी पड़ी.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, कॉल के दौरान डॉ. प्रवीण खापेकर ने एक भयानक घटना के बारे में बताया और साल 1998 के गुड़गांव त्रासदी का जिक्र किया, जब खराब डाइएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) की वजह से 33 बच्चों की मौत हो गई थी. पुलिस चार्जशीट के मुताबिक डॉ. खापेकर ने साफ तौर पर कहा था कि इस्तेमाल की जा रही दवा की टेस्टिंग होनी चाहिए. उन्होंने 1998 की घटना का जिक्र सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं, बल्कि चेतावनी देने के लिए किया था.

कफ सिरप से मौत का जिम्मेदार कौन?

मध्य प्रदेश पुलिस की फाइल की गई चार्जशीट से पता चलता है कि 20 से ज़्यादा बच्चों की मौत किसी एक बड़ी गलती का नतीजा नहीं थी, बल्कि घटनाओं की एक लगातार और आपस में जुड़ी हुई चेन का नतीजा थी, जो कच्चे माल की सोर्सिंग से लेकर मेडिकल इस्तेमाल तक फैली हुई थी. पुलिस चार्जशीट में कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है और एक डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया है. केस में अभी आरोपों पर बहस चल रही है.

पुलिस केस के सेंटर में यह है कि कैसे घटिया क्वालिटी की दवाइयों का काम करने वाले सप्लायर्स के एक नेटवर्क के जरिए कोल्ड्रिफ सिरप (बैच नंबर SR-13) का खराब बैच छिंदवाड़ा पहुंचा. इसके साथ ही पुलिस केस में यह भी है कि कैसे हर महीने गिफ्ट और इंसेंटिव देकर छिंदवाड़ा के डॉक्टरों को यह कफ सिरप लिखने के लिए लुभाया गया.

कोल्ड्रिफ सिरप के निर्माता

इस चेन के सेंटर में कोल्ड्रिफ सिरप का बैच SR-13 था, जिसे तमिलनाडु में श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स बनाता था और एक ऐसे नेटवर्क के जरिए डिस्ट्रीब्यूट करता था जो लगभग पूरी तरह से मध्य प्रदेश के एक ही जिले में काम करता था. चार्जशीट में लिखा है श्रीसन फार्मा 1984 से काम कर रही थी और इसे फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लंबे समय का अनुभव था. यूनिट जी रंगनाथन की देखरेख में कई तरह के लिक्विड ओरल फार्मास्यूटिकल फॉर्मूलेशन बनाती थी, जो मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट और मालिक दोनों थे.

जांचकर्ताओं ने बताया कि अब इस मामले में मुख्य आरोपी रंगनाथन अभी न्यायिक हिरासत में है. रंगनाथन पर पहले भी 2019, 2020, 2022 और 2023 में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अलग-अलग नियमों के तहत पांच बार केस दर्ज किया गया था. चार्जशीट में कहा गया है कि इनमें से कुछ मामलों में कोर्ट ने रंगनाथन पर जुर्माना लगाया था. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि फर्म को कथित तौर पर बिना एनालिसिस सर्टिफिकेट के प्रोपलीन ग्लाइकॉल मिला था, जो सिरप का एक मुख्य इंग्रीडिएंट है. इसमें कहा गया है कि कच्चे माल की खरीद से जुड़े सही बिल/इनवॉइस लगातार एक जैसे नहीं रखे गए थे और कुछ मामलों में कच्चे माल के पेमेंट थर्ड-पार्टी अकाउंट के जरिए भी किए गए थे.

चार्जशीट में कहा गया है कि जांच के दौरान यह पाया गया कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इंडस्ट्रियल-ग्रेड प्रोपलीन ग्लाइकॉल के साथ-साथ फूड-ग्रेड प्रोपलीन ग्लाइकॉल दोनों का इस्तेमाल किया गया था, जबकि फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरिंग में केवल फार्मास्युटिकल-ग्रेड प्रोपलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. जब तमिलनाडु ड्रग डिपार्टमेंट ने फैक्ट्री का इंस्पेक्शन किया तो उसने 39 गंभीर कमियां और 325 बड़ी कमियां पाई.

केमिकल एनालिस्ट-कम-क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के. माहेश्वरी यूनिट के अंदर कफ सिरप की टेस्टिंग के लिए जिम्मेदार थे, जिन्हें गिरफ्तार भी किया गया है. पुलिस ने आरोप लगाया कि संबंधित लैबोरेटरी में मिलावट का पता लगाने के लिए जरूरी इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी नहीं थी. रंगनाथन ने छिंदवाड़ा जिले के परासिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने सभी आरोपों से इनकार किया है. रंगनाथन की लीगल टीम ने कहा कि उन्हें पुलिस ने बिना किसी ठोस या सीधे आधार के सिर्फ शक के आधार पर गैर-कानूनी तरीके से आरोपी बनाया है. वहीं, माहेश्वरी ने कहा कि कानूनी तथ्यों और हालात पर ठीक से विचार किए बिना प्रॉसिक्यूशन ने उन्हें आरोपी बनाया है.

कोल्ड्रिफ सिरप के सप्लायर

बैच SR-13 में आया इंडस्ट्रियल-ग्रेड प्रोपलीन ग्लाइकॉल कथित तौर पर पंड्या केमिकल्स चलाने वाले शैलेश पंड्या के जरिए आया था, जिसके पास ड्रग डिपार्टमेंट का वैलिड लाइसेंस था. चार्जशीट में कहा गया है कि इस लाइसेंस का मतलब था कि "उसे फार्मास्यूटिकल बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल से जुड़ी टेक्निकल, कमर्शियल और कानूनी जानकारी थी.चार्जशीट के मुताबिक, पंड्या ने यह केमिकल इंडस्ट्रियल और खुशबू वाले केमिकल का काम करने वाली एक फर्म से खरीदा था, जहां इंडस्ट्रियल-ग्रेड प्रोपलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल होता है. आरोपी को इस बात की पूरी जानकारी थी.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, चार्जशीट में कहा गया है कि अपने लाइसेंस वाले बैंक अकाउंट में पेमेंट लेने के बजाय, आरोपी ने एक ऐसे व्यक्ति के QR कोड के जरिए पेमेंट का इंतजाम किया, जिसका बैंक अकाउंट गुजरात में पाया गया. इससे साफ तौर पर साबित हो गया है कि आरोपी ने जानबूझकर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को इनडायरेक्ट, नॉन-ट्रांसपेरेंट और कानूनी निगरानी से बाहर रखा, ताकि कच्चे माल की असली पहचान और सोर्स को छिपाया जा सके.

बैच SR-13 एक स्टैंडर्ड थ्री-टियर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए तमिलनाडु से मध्य प्रदेश भेजा गया. चार्जशीट में कहा गया है कि पहले से तय चेन के अनुसार श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स को बैच की सप्ला स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर कटारिया फार्मा को करना था, जो फिर लोकल स्टॉकिस्ट न्यू अपना मेडिकल स्टोर को सप्लाई करता. हालांकि, असल में इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को बायपास किया गया. स्टॉकिस्ट न्यू अपना फार्मा ने कुछ मौकों पर सीधे श्रीसन फार्मा से दवाएं खरीदीं.

चार्जशीट में कहा गया है कि न्यू अपना फार्मा को डॉ. प्रवीण सोनी के एक करीबी पारिवारिक रिश्तेदार (भतीजे) राजेश सोनी चला रहे थे और यह यूनिट छिंदवाड़ा में डॉ. प्रवीण सोनी के घर से चलती पाई गई. इस तरह न्यू अपना फार्मा एक कमर्शियली इंडिपेंडेंट एंटिटी के तौर पर काम नहीं कर रही थी, बल्कि डॉ. प्रवीण सोनी के सीधे पारिवारिक करीबी में थी. न्यू अपना फार्मा को कटारिया फार्मास्युटिकल से मिली कोल्डरिफ सिरप की 330 बोतलों में से 87 बोतलें एक ही जगह अपना मेडिकल स्टोर पर भेजी गईं, जो डॉ. प्रवीण सोनी के क्लिनिक के पास थी और उनकी पत्नी ज्योति सोनी चलाती थी.

चार्जशीट में कहा गया है कि यह डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बताता है कि डॉ. प्रवीण सोनी से सीधी तौर पर जुड़े एक मेडिकल स्टोर को ज्यादा और टारगेटेड सप्लाई की गई. ज्योति सोनी ने सभी आरोपों से इनकार किया है और कोर्ट को बताया है कि टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर सिर्फ दवा बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मास्युटिकल ही घटिया कफ सिरप बनाने और उसमें मिलावट के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है.

मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने किया गिफ्ट का इस्तेमाल

तमिलनाडु के मैन्युफैक्चरर को छिंदवाड़ा के डॉक्टरों से जोड़ने का काम सतीश वर्मा ने किया था, जिसने लगभग 28 साल तक श्रीसन फार्मा के साथ काम किया था. हालांकि, समय के साथ उसका रोल बदलता गया. चार्जशीट में कहा गया है कि शुरुआती समय में सतीश वर्मा एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव (MR) के तौर पर काम करता था. बाद में वह रेगुलर सैलरी-बेस्ड रोल से कमीशन-बेस्ड वर्क पैटर्न में शिफ्ट हो गया. कमीशन-बेस्ड सिस्टम के तहत MR को ज्यादा फाइनेंशियल फायदे मिलते हैं और यह देखा गया कि संबंधित MR ने कमीशन के जरिए फाइनेंशियल फायदे भी कमाए.

सतीश वर्मा के घर से जब्त किए गए डॉक्यूमेंट्स से पता चला कि कैसे कथित तौर पर प्रिस्क्रिप्शन हासिल करने के लिए गिफ्ट और फायदों का इस्तेमाल किया गया था. चार्जशीट में कहा गया है कि MR के घर से जब्त किए गए रजिस्टर/रिकॉर्ड में डॉक्टरों को दिए जाने वाले मंथली गिफ्ट और फाइनेंशियल फायदों के बारे में एंट्री मिलीं और यह देखा गया कि ऐसे फायदे दिए जाने के बाद संबंधित दवाओं के प्रिस्क्रिप्शन लिखे गए थे. चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि पूरे मध्य प्रदेश में इस दवा के प्रिस्क्रिप्शन ज्यादातर सिर्फ छिंदवाड़ा इलाके में ही मिलते थे और यह वही इलाका था, जहां सतीश वर्मा श्रीसन फार्मा के लिए कमीशन का काम करता था.

बच्चों का इलाज करन वाले डॉक्टर

बच्चों के डॉ. प्रवीण सोनी छिंदवाड़ा में सरकारी डॉक्टर के तौर पर प्रैक्टिस करते थे. इसके अलावा अपने प्राइवेट क्लिनिक में भी बच्चों का इलाज करते थे. जिस समय बच्चे बीमार पड़ने लगे उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से छुट्टी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन लीव एप्लीकेशन मंजूर नहीं हो सकी. चार्जशीट में कहा गया है कि उस दौरान वह अपने प्राइवेट क्लिनिक में बैठते रहे और बच्चों का इलाज करते रहे. उन्होंने कोल्ड्रिफ/इससे जुड़ी दवा लेने वाले 17 बच्चों का इलाज किया, जिनमें से पंद्रह की मौत हो गई.

अगस्त के आखिरी हफ्ते से बच्चे इलाज के लिए डॉ. प्रवीण सोनी के पास आने लगे और इस शुरुआती समय में भी बच्चों में किडनी से जुड़े गंभीर और असामान्य लक्षण देखे गए. इसके बाद जब 11 सितंबर 2025 को डॉ. प्रवीण खापेकर से कंसल्टेशन हुआ तो नागपुर के डॉक्टर ने बच्चों में किडनी से जुड़ी बार-बार होने वाली गंभीर बीमारी को देखते हुए कहा कि यह समस्या किसी दवा की वजह से हो रही है. उन्होंने 1998 की DEG त्रासदी का जिक्र करते हुए चेतावनी दी.

चार्जशीट में जोर दिया गया है कि पुरानी घटना का जिक्र करने का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं था, बल्कि चेतावनी देना था. एक स्पेशलिस्ट की इस चेतावनी और अपने मरीजों (बच्चों) में किडनी की बीमारी को देखने के अपने खुद के ऑब्जर्वेशन के बावजूद डॉ. सोनी ने किसी भी दवा के संबंध में ड्रग डिपार्टमेंट यानी संबंधित अथॉरिटी को कोई टेलीफोन या लिखकर जानकारी, चेतावनी, या फोॉर्मल रिपोर्ट नहीं दी. हालाकि, डॉ. सोनी ने अपने बचाव में दावा किया है कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि कफ सिरप खराब था.'