MP के इस गांव में आज भी नहीं पहुंची सड़क! बीमार बहू को डोली में उठाया, 3 नदियां पार कर अस्पताल ले गए परिजन

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मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव विकासखंड के दुर्गम आदिवासी अंचल में सड़कों और स्वास्थ्य सुविधाओं की खस्ता हालत एक बार फिर सामने आई है. पील्हावाड़ी गांव में सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण एक 22 वर्षीय नवविवाहिता को अस्पताल पहुंचाने के लिए परिवार को बेहद मुश्किल सफर करना पड़ा. महिला के पेट में तेज दर्द हुआ. गांव तक पक्की सड़क नहीं होने के कारण परिजनों ने डोली तैयार की और उसे उसमें बैठाकर अस्पताल के लिए निकल पड़े. इस घटना ने विकास के दावों के बीच ज़मीनी हकीकत को उजागर कर दिया है.
3 नदियां पार कर अस्पताल ले गए परिजन
दरअसल, दरअसल, कुछ दिन पहले गोप के जामुन डोंगा में मरीज को डोली के सहारे अस्पताल पहुंचाने का मामला सामने आया था. अब शनिवार, 5 सितंबर को पील्हावाड़ी गांव की एक 22 साल की नई-नवेली दुल्हन को पेट में तेज दर्द होने पर उसके परिवार वालों ने छह घंटे का खतरनाक सफर तय किया. वे उसे जंगलों और उफनती नदियों के पार डोली में ले गए. गांव तक पक्की सड़क न होने के कारण, परिवार ने एक डोली बनाई और पैदल ही निकल पड़े. वे सुबह 10:00 बजे बीमार महिला को लेकर निकले. परिवार के मुताबिक पील्हावाड़ी से झालमऊ के बीच रास्ते में पड़ने वाली डोबरी डोह और दानी घाट नदी को किसी तरह पार किया गया.
खुली विकास के दावों की पोल!
इसके बाद, झालमऊ के पास रिंदों नदी ने स्थिति को और मुश्किल बना दिया. पानी का स्तर बहुत ज्यादा होने के कारण सीधा रास्ता पूरी तरह बंद हो गया था. रास्ता बंद होने के बावजूद परिवार ने हिम्मत नहीं हारी. मरीज को डोली में लेकर पहाड़ के किनारे बनी पथरीली और दुर्गम जंगली पगडंडी से लंबा चक्कर लगाया गया. काफी मशक्कत के बाद परिवार बिचबेहरी पहुंच सका. उसके बाद अपने खर्चे पर चार पहिया वाहन के जरिए परिवार मरीज को लेकर दमुआ पहुंच पाया जहां उसे प्राइवेट क्लीनिक में भर्ती करवाया गया. हालांकि ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और सड़क संपर्क पहुंचाने के दावे अक्सर किए जाते हैं, लेकिन पील्हावाड़ी जैसे गांवों की असलियत बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती है.
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