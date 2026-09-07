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MP के इस गांव में आज भी नहीं पहुंची सड़क! बीमार बहू को डोली में उठाया, 3 नदियां पार कर अस्पताल ले गए परिजन

Chhindwara News: छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव के एक दूर-दराज आदिवासी इलाके से सड़कों और स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाल स्थिति की तस्वीर सामने आई है. जब पील्हावाड़ी गांव की एक 22 साल की नवविवाहिता महिला को पेट में तेज दर्द हुआ, तो उसके परिवार को उसे डोली में बिठाकर अस्पताल ले जाना पड़ा.

Written ByANKIT WAIKEREdited ByRanjana Kahar
Published: Sep 07, 2026, 07:12 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 07:12 AM IST
MP के इस गांव में आज भी नहीं पहुंची सड़क! बीमार बहू को डोली में उठाया, 3 नदियां पार कर अस्पताल ले गए परिजन

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