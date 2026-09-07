MP के इस गांव में आज भी नहीं पहुंची सड़क! बीमार बहू को डोली में उठाया, 3 नदियां पार कर अस्पताल ले गए परिजन

खुली विकास के दावों की पोल!

इसके बाद, झालमऊ के पास रिंदों नदी ने स्थिति को और मुश्किल बना दिया. पानी का स्तर बहुत ज्यादा होने के कारण सीधा रास्ता पूरी तरह बंद हो गया था. रास्ता बंद होने के बावजूद परिवार ने हिम्मत नहीं हारी. मरीज को डोली में लेकर पहाड़ के किनारे बनी पथरीली और दुर्गम जंगली पगडंडी से लंबा चक्कर लगाया गया. काफी मशक्कत के बाद परिवार बिचबेहरी पहुंच सका. उसके बाद अपने खर्चे पर चार पहिया वाहन के जरिए परिवार मरीज को लेकर दमुआ पहुंच पाया जहां उसे प्राइवेट क्लीनिक में भर्ती करवाया गया. हालांकि ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और सड़क संपर्क पहुंचाने के दावे अक्सर किए जाते हैं, लेकिन पील्हावाड़ी जैसे गांवों की असलियत बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती है.