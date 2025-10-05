Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2948518
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

जिस डायथिलीन ग्लायकॉल से हुई 11 बच्चों की मौत! क्या होता है और कहां-कहां होता है इस्तेमाल? इंसान अगर खा ले तो क्या हो सकता है नुकसान

MP News: छिंदवाड़ा में एक सिरप के कारण किडनी फेल होने से 11 बच्चों की मौत हो गई. बच्चों की मौत के बाद सिरप लिखने वाले डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है. आइए जानते हैं कि डायएथिलीन ग्लाइकॉल क्या है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 05, 2025, 10:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Meta-AI
Meta-AI

Chhindwara News Diethylene glycol: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले में कफ सिरप से बच्चों की मौत से हड़कंप मच गया. छिंदवाड़ा की एक विशेष टीम ने "कोल्ड्रिफ़" सिरप लिखने वाले  डॉ.प्रवीण सोनी को कोतवाली थाना क्षेत्र के राजपाल चौक से गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही सिरप बनाने वाली दवा कंपनी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है. ऐसे में आखिर डायएथिलीन ग्लाइकॉल क्या है, जिससे 11 बच्चों की मौत हो गई? और इसका इस्तेमाल कहां होता है? चलिए जानते हैं.

यह भी पढ़ें: 11 बच्चों की मौत के बाद MP में बड़ा एक्शन, जहरीला सिरप लिखने वाला डॉक्टर गिरफ्तार, कंपनी पर भी FIR दर्ज

 

Add Zee News as a Preferred Source

डायथिलीन ग्लायकॉल क्या होता है
डाइएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र (HOCH2CH2)2O है. यह एक रंगहीन, लगभग गंधहीन, गाढ़ा तरल है जिसका स्वाद थोड़ा मीठा होता है.  इसके सेवन से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. बता दें कि छिंदवाड़ा में 11 बच्चों की जान लेने वाले सिरप में इस जहरीले रसायन की अत्यधिक मात्रा पाई गई थी.

इसका  इस्तेमाल कहां किया जाता है और इसके नुकसान
बता दें कि डाइएथिलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल मुख्यतः औद्योगिक विलायक (इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट Industrial Solvent) के रूप में किया जाता है. इसके अलावा डीईजी का उपयोग कुछ दवाओं में विलायक (सॉल्वेंट) के रूप में भी किया जाता है. यह मनुष्यों और पशुओं के लिए विषैला होता है और इसके सेवन से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, मुख्यत गुर्दे (किडनी) को नुकसान जिससे किडनी फेल हो जाती है और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है. ये यौगिक पदार्थों को घोलने में मदद करता है. हालांकि यह मनुष्यों और पशुओं के लिए अत्यंत विषैला होता है. छिंदवाड़ा में 11 बच्चों की मौत के मामले में यह भी पता चला कि बच्चों को दिए गए सिरप में अत्यधिक मात्रा में डीईजी था, जिससे उनकी किडनी फेल हो गई थी.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

mp newsChhindwara News

Trending news

chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ की पहली नेशनल हाईवे सुरंग बनकर तैयार, पलक झपकते ही रायपुर से विशाखापट्टनम
mp news
11 बच्चों की मौत के बाद MP में बड़ा एक्शन, जहरीला सिरप लिखने वाला डॉक्टर गिरफ्तार
durg news
पहले प्यार में फंसाया, फिर AI से अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी,पुलिस ने सिखाया
mp news
भांग श्रृंगार गिरने के बाद गहराया विवाद, महाकाल के पुजारी जाएंगे कोर्ट, जानिए मामला
mp news
पैसों का लेन-देन बना हैवानियत की वजह, युवक को पीटा... निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया
mp news
बस ड्राइवर की बेटी ने देश में किया टॉप! PM मोदी ने किया सम्मानित, CM ने दी बधाई
mp news
'कलेक्टर CM को नहीं मानती हैं', कांग्रेस विधायक ने कार्यशैली पर उठाए सवाल, लगाए आरोप
mp news
नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के जुलूस ने लगाया जाम, कई घंटों तक फंसी रही एंबुलेंस
chhattisgarh news
सराफा कारोबारी की कनपटी पर अड़ाई गन, फिर सुंघाई बेहोशी की दवा, लूटी 86 किलो चांदी
MP Weather Update
विदाई से पहले मानसून ने इंदौर को भिगोया,टूटा 10 साल का रिकॉर्ड,मौसम ने लिया यू-टर्न
;