जिस डायथिलीन ग्लायकॉल से हुई 11 बच्चों की मौत! क्या होता है और कहां-कहां होता है इस्तेमाल? इंसान अगर खा ले तो क्या हो सकता है नुकसान

Chhindwara News Diethylene glycol: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले में कफ सिरप से बच्चों की मौत से हड़कंप मच गया. छिंदवाड़ा की एक विशेष टीम ने "कोल्ड्रिफ़" सिरप लिखने वाले डॉ.प्रवीण सोनी को कोतवाली थाना क्षेत्र के राजपाल चौक से गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही सिरप बनाने वाली दवा कंपनी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है. ऐसे में आखिर डायएथिलीन ग्लाइकॉल क्या है, जिससे 11 बच्चों की मौत हो गई? और इसका इस्तेमाल कहां होता है? चलिए जानते हैं.

डायथिलीन ग्लायकॉल क्या होता है

डाइएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र (HOCH2CH2)2O है. यह एक रंगहीन, लगभग गंधहीन, गाढ़ा तरल है जिसका स्वाद थोड़ा मीठा होता है. इसके सेवन से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. बता दें कि छिंदवाड़ा में 11 बच्चों की जान लेने वाले सिरप में इस जहरीले रसायन की अत्यधिक मात्रा पाई गई थी.

इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है और इसके नुकसान

बता दें कि डाइएथिलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल मुख्यतः औद्योगिक विलायक (इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट Industrial Solvent) के रूप में किया जाता है. इसके अलावा डीईजी का उपयोग कुछ दवाओं में विलायक (सॉल्वेंट) के रूप में भी किया जाता है. यह मनुष्यों और पशुओं के लिए विषैला होता है और इसके सेवन से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, मुख्यत गुर्दे (किडनी) को नुकसान जिससे किडनी फेल हो जाती है और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है. ये यौगिक पदार्थों को घोलने में मदद करता है. हालांकि यह मनुष्यों और पशुओं के लिए अत्यंत विषैला होता है. छिंदवाड़ा में 11 बच्चों की मौत के मामले में यह भी पता चला कि बच्चों को दिए गए सिरप में अत्यधिक मात्रा में डीईजी था, जिससे उनकी किडनी फेल हो गई थी.

