डॉक्टर के लालच ने ली बच्चों की जान, सिर्फ 8 रुपये के लिए देता था जहरीला कफ सिरप; कोर्ट में कबूला अपना जुर्म

Cough Syrup Death: डॉक्टर प्रवीण सोनी ने कोर्ट में मेमोरेंडम बयान में यह स्वीकार किया है कि उन्होंने कमीशन के लालच में बच्चों को जहरीला कोल्ड्रिफ कफ सिरप दिया था. 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 15, 2025, 09:31 AM IST
Chhindwara News: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में ज़हरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है. कोर्ट में दिए अपने मेमोरेंडम स्टेटमेंट में डॉ.प्रवीण सोनी ने माना कि उन्हें कफ सिरप पर कमीशन मिला था. यह कमीशन 10 परसेंट था, यानी उन्हें कफ सिरप की हर बोतल के लिए ₹8 मिलते थे. इस छोटी सी रकम के लालच में डॉक्टर ने 22 बच्चों की जान खतरे में डाल दी.

₹8 के लालच में बच्चों को देता था जहरीला कफ सिरप
दरअसल, डॉ. प्रवीण सोनी पर आरोप है कि उसने ₹8 के कमीशन के लालच में बच्चों को जानलेवा कफ सिरप Coldref लिखा. कोर्ट में दिए गए मेमोरेंडम बयान में डॉक्टर ने स्वीकार किया कि उसे हर बोतल पर 10% यानी ₹8 कमीशन मिलता था. इसी लालच में उसने करीब 22 बच्चों को यह जहरीला कफ सिरप दिया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई. इस गंभीर आरोप के बाद कोर्ट ने डॉक्टर की जमानत याचिका नामंजूर कर दी है. छिंदवाड़ा जिले के परासिया उप-मंडल के सिविल अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सोनी को निलंबित किया जा चुका है. 

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
बता दें कि छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से किडनी फेल होने से बच्चों की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट एक जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, जिसमें कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट अब यह तय करेगा कि इस मामले की जांच CBI करेगी या नहीं. याचिका में इस गंभीर मामले की जांच नेशनल ज्यूडिशियल कमीशन या CBI से, एक्सपर्ट्स की एक कमेटी के ज़रिए करवाने की मांग की गई है.

