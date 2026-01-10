स्कूल फेयरवेल में छात्रों का हुड़दंग, चलती कारों की खिड़कियों से लटके नजर आए छात्र, रील्स के चक्कर में खतरे में जान

Chhindwara Viral Video-सोशल मीडिया पर लाइक और फॉलोअर्स बढ़ाने का जुनून युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है. छिंदवाड़ा जिले में बाइक स्टंट और तलवार के केक काटने जैसी घटनाओं के बाद अब एक नया वीडियो सामने आया है, जिसने पुलिस और प्रशासन की नींद उड़ा दी है. ताजा मामला परासिया विधानसभा क्षेत्र का है, जहां स्कूली छात्रों ने फेयरवेल के नाम पर अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डाल दी.

फेयरवेल में रील की सनक

जानकारी के अनुसार, परासिया के एक स्कूल में बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए फेयरवेल का आयोजन किया गया था. इस मौके को यादगार बनाने के लिए छात्र अपने घरों से स्कूल की तरफ निकले. यादें बनाने के चक्कर में छात्रों ने गाड़ियों का एक लंबा काफिला निकाला. हैरानी की बात यह है कि इस दौरान ट्रैफिक नियमों का जमकर मजाक उड़ाया गया.

खिड़कियों से बाहर लटके छात्र

छात्रों ने काफिले की कई रील बनाईं, इसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि छात्र चलती गाड़ियों और खिड़कियों से बाहर लटके हुए हैं. तेज रफ्तार कारों के बीच छात्र न केवल स्टंट कर रहे थे, बल्कि इस पूरे घटनाक्रम की बाकायदा रील भी बनाई जा रही थी.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रैफिक नियमों की उड़ाई धज्जियां

वीडियो में दिख रहा है कि छात्रों ने सुरक्षा के किसी भी नियम का पालन नहीं किया. न किसी ने सीट बेल्ट लगाई थी और न ही कोई सुरक्षित तरीके से गाड़ी में बैठा था. बीच सड़क पर इस तरह के हुड़दंग से आम राहगीरों को भी काफी परेशानी हुई और बड़ी दुर्घटना की संभावना बनी रही. केवल दिखावे और रील बनाने के चक्कर में छात्र अपनी जान से खिलवाड़ करते हुए नजर आए.

पुलिस जांच में जुटी

वीडियो वायरल होने के बाद मामला पुलिस के संज्ञान में पहुंच गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो की गहनता से जांच की जा रही है. पुलिस उन वाहनों के नंबरों की पहचान कर रही है जो इस काफिले में शामिल थे. पुलिस का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले छात्रों, वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें-सड़क पर इश्क का हाई-वोल्टेज ड्रामा, बीच सड़क पर फूट-फूटकर रोई प्रेमिका, Video वायरल

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!