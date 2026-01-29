Advertisement
गाजर का हलवा बना जान का दुश्मन, खाने से 11 लोग हुए बीमार, 6 जिला अस्पताल रेफर

Chhindwara News-छिंदवाड़ा में गाजर का हलवा खाने के बाद 11 लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई. हलवा खाने के कुछ देर बाद लोगों को तेज पेट दर्ज और उल्टियों की शिकायत शुरू हो गई. तुरंत बीमार लोगों को अमरवाड़ा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से 6 मरीजों को गंभीर हालत होने के चलते जिला अस्पताल रेफर किया गया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 29, 2026, 10:31 PM IST
11 People Fell Ill in Chhindwara-मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा से चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां गाजर का हलवा लोगों के लिए जान का दुश्मन बन गया. अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में गाजर का हलवा खाने से 11 लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई,जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया.सभी को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है. छह गंभीर मरीजों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है. हलवा एक दुकान से खरीदा गया था. प्रशासन ने दुकान को सील कर दिया है और सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं. 

दुकान से खरीदा था हलवा
जानकारी के मुताबिक अमरवाड़ा स्थित महालक्ष्मी बीकानेर स्वीट्स से गाजर का हलवा खरीदा गया था. हलवा खाने के कुछ ही देर बाद लोगों को तेज पेट दर्द और उल्टियों की शिकायत शुरू हो गई. आनन-फानन में सभी को अमरवाड़ा अस्पताल पहुंचाया गया,जहां से हालत गंभीर होने पर 6 मरीजों को जिला अस्पताल छिंदवाड़ा रेफर किया गया है. इनमें से एक मरीज की हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है,जबकि बाकी सभी खतरे से बाहर हैं.

फूड पॉइजनिंग की आशंका
बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत सिंगोड़ी के कुछ लोगों ने अमरवाड़ा से गाजर का हलवा खरीदा था. हलवा खाने के बाद उनकी तबीयक बिगड़ना शुरू हो गई. परिजनों उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे. डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच में सभी को फूड पॉइजनिंग का शिकार बताया है. मरीजों का इलाज किया जा रहा है. इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. 

दुकान को प्रशासन ने किया सील
घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया. अमरवाड़ा एसडीएम और फूड इंस्पेक्टर की टीम तत्काल दुकान पर पहुंची. फूड विभाग ने दुकान से खाद्य साग्रमी के सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए हैं. जांच रिपोर्ट आने तक दुकान को सील किया गया है. प्रशासन अन्य खाद्य संबंधित सामग्रियों पर नजर बनाए हुए है. जांच रिपोर्ट के आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. घटना के बाद स्थानीय लोगों में डर और आक्रोश का माहौल है. मिठाई दुकानों की स्वच्छता और खाद्य गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं.

यह भी पढ़ें-रायसेन के खेत में आसमान से टपका 'अज्ञात वस्तु', यंत्र पर लिखा था मलेशिया

