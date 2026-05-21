समझाने पर भी नहीं सुधरा जीजा, गुस्से में साले ने रस्सी से घोंटा गला, बहन के आंसू बने मौत का कारण

MP Crime News-मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है. इस पूरे हत्याकांड के पीछे गंभीर पारिवारिक विवाद और बहन की प्रताड़ना मुख्य वजह बनकर सामने आई है. पुलिस जांच और आरोपी के कबूलनामें से साफ हुआ है कि साला अपनी शादीशुदा बहन के साथ हो रहे अत्याचार और प्रताड़ना से बेहद नाराज था, जिसके चलते उसने अपने ही जीजा की बेरमही से हत्या कर दी.

युवक का मिला था शव

यह पूरा मामला तब सामने आया जब देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत काराबोह डैम रिंग रोड के पास एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ. शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम किया और मामले की जांच शुरू की. शुरुआती जांच में मृतक की पहचान गोलू उर्फ शरद कुमार बैस के रूप में हुई, जो परासिया का निवासी था.

बहन के आंसू बने जीजा के काल

मामले में संदेह के आधार पर मृतक के साले दिलीप सिसोदिया को पुलिस ने हिरासत में लिया. जब पुलिस ने दिलीप से कड़ाई से पूछताछ ती, जो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. आरोपी ने बताया कि उसक बहन की शादी के बाद से ही ससुराल में परेशान किया जाता था. जीजा और बहन के बीज लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसके कारण बहन बेहद प्रताड़ित हो रही थी. इसी बात को लेकर दिलीप के मन में अपने जीजा के प्रति गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था.

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जीजा को समझाय, रस्सी से गला घोंटा

आरोपी ने कई बार जीजा गोलू को समझाने का प्रयास किया और स्थिति सुधारने की कोशिश की, लेकिन बार-बार समझाने के बाद भी हालातों में कोई सुधार नहीं हुआ. जीजा के रवैये से तंग आकर वह गुस्से में होश खो बैठा और हत्या की योजना बनाई. आरोपी ने रस्सी से गला घोंटकर अपने जीजा गोलू उर्फ शरद कुमार बैस की बेरहमी से हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद, उसने सबूतो को मिटाने और मामले को पूरी तरह छिपाने के लिए शव सुनसान इलाके में फेंक दिया और फरार हो गया.

पुलिस 24 घंटे में किया खुलासा

इस मामले को पुलिस ने महज 24 घंटे में खुलासा कर दिया. थाना देहात पुलिल, साइबर सेल और एफएसएल टीम की जांच के चलते यह मर्डर केस सुलझ पाया. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई कड़ियों को जोड़ते हुए आरोपी दिलीप को गिरफ्तार कर लिया है.

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