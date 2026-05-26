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इंस्टाग्राम पर हुआ प्यार...बिना बताए गुजरात से छिंदवाड़ा पहुंचा प्रेमी, झोपड़ी में प्रेमिका ने कर दिया कांड

Chhindwara News-छिंदवाड़ा के सौंसर में गुजरात से प्रेमिका से मिलने आए युवक की हत्या कर दी गई. युवक की हत्या उसकी ही प्रेमिका ने गला घोंटकर की. दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम से हुई थी और बातचीत करते-करते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था. युवक उसे अपने साथ गुजरात ले जाना चाहता था लेकिन वह नहीं जाना चाहती थी. इसी को लेकर हुए विवाद के दौरान महिला ने युवक की हत्या कर दी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: May 26, 2026, 05:02 PM IST
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इंस्टाग्राम पर हुआ प्यार...बिना बताए गुजरात से छिंदवाड़ा पहुंचा प्रेमी, झोपड़ी में प्रेमिका ने कर दिया कांड

MP Crime News-मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा के जामसांवली हनुमान मंदिर के पास खेत की झोपड़ी में मिले युवक के शव की गुत्थी को पुलिस ने महज 24 घंटे में सुलझा दिया है. युवक की मौत उसकी ही प्रेमिका ने की थी. सोशल मीडिया से शुरू हुई यह प्रेम कहानी आखिरकार एक खौफनाक हत्याकांड के साथ खत्म हुई. पुलिस जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. इस कत्ल की साजिश को अंजाम प्रेमिका ने ही दिया था, जिसने विवाद के दौरान गुस्से में आकर हत्या की. 

इंस्टाग्राम पर हुआ था प्यार
मृतक की पहचान 30 वर्षीय आकाश परमार के रूप में हुई है, जो गुजरात के बनासकांठा जिले के कोडरम गांव का रहने वाला था. करीब तीन महीने पहले इंस्टाग्राम के जरिए उसकी मुलाकात छिंदवाड़ा की रहने वाली एक महिला से हुई थी. वह महिला दो बच्चों की मां और करीब आठ महीने पहले उसके पति की मौत हो चुकी थी. पति की मौत के बाद वह मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान थी और एक झोपड़ी में रहकर मजदूरी करती थी. 

गुजरात ले जाना चाहता था युवक
धीरे-धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ीं और वे एक-दूसरे के बेहद करीब आ गए. दोनों घंटों फोन और वीडियो कॉल पर बात करते थे. आकाश चाहता था कि महिला अपने बच्चों को लेकर उसके साथ गुजरात चली जाए और वहीं रहे. हालांकि, कुछ समय बाद महिला ने अपनी परिस्थितियों के कारण आकाश से दूरी बनानी शुरू कर दी और उससे बातचीत कम कर दी, जिससे आकाश काफी परेशान रहने लगा. 

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छिंदवाड़ा मिलने पहुंचा युवक
प्रेमिका के बदले व्यवहार से परेशान होकर आकाश रविवार को बिना बताए गुजरात से सीधे छिंदवाड़ा के सौंसर पहुंच गया. वह सीधे जामसांवली में महिला की झोपड़ी में दाखिल हुआ. शुरुआत में दोनों के बीच सामान्य बातचीत हुई, लेकिन जल्द ही यह बातचीत बहस में बदल गई. आकाश महिला पर लगातार अपने साथ गुजरात चलने का दबाव बना रहा था, जबकि महिला बच्चों और पारिवारिक हालातों के कारण झोपड़ी छोड़ने को तैयार नहीं थी. 

विवाद हुआ तो कर दिया कत्ल
झोपड़ी के भीतर दोनों के बीच काफी देर तक विवाद चलता रहा. देखते ही देखते महिला ने अपनी ओढ़नी उठाई और आकाश का गला घोंटना शुरू कर दिया. झोपड़ी में कोई तीसरा मौजूद नहीं था, इसलिए आकाश खुद को बचा नहीं सका और दम तोड़ने के कारण कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो गई. हत्या के बाद घबराई महिला शव को वहीं छोड़कर भाग निकली. रात को झोपड़ी में संदिग्ध लाश मिलने की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और शव के पास से मृतक का मोबाइल फोन बरामद किया. 

महिला ने जुर्म किया कबूल 
शुरुआत में पुलिस के सामने मृतक की पहचान करना एक बड़ी चुनौती थी. लेकिन जब पुलिस ने तकनीकी टीम की मदद से आकाश के मोबाइल की कॉल डिटेल, व्हाट्सएप चैट और इंस्टाग्राम अकाउंट को खंगाला, तो कड़ियां जुड़ती चली गईं. पुलिस को महिला और आकाश के बीच आखिरी समय तक की बाचतीच के सबूतल मिल गए. संदेह के आधार पर पुलिस ने जब महिला को हिरासत में लिया, तो पहले तो वह अनजान बनी रही, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसके सामने मोबाइक के सारे रिकॉर्ड्स रखे, वह टूट गई और अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें-समझाने पर भी नहीं माना मां का प्रेमी, तो बेटे ने दोस्त के साथ मिलकर कर दिया कत्ल

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