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ऐन वक्त पर बदली दुल्हन की पसंद, दूल्हे को छोड़ प्रेमी को पहना दी वरमाला, मुंह ताकता रह गया 'बन्ना'

Chhindwara News-छिंदवाड़ा में शादी समारोह में आखिरी वक्त पर दुल्हन ने अपनी पसंद बदल दी. दूल्हे को छोड़ दुल्हन ने प्रेमी को वरमाला पहना दी और उससे लिपट गई. इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ. इस घटना के बाद बारात वापस लौट गई.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 30, 2026, 10:50 AM IST
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ऐन वक्त पर बदली दुल्हन की पसंद, दूल्हे को छोड़ प्रेमी को पहना दी वरमाला, मुंह ताकता रह गया 'बन्ना'

High Voltage Drama at Wedding-मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी समारोह में भरे मंडप के नीचे जमकर हंगामा हो गया. जिले के उमरेठ में एक शादी समारोह में दुल्हन ने मंडप में दूल्हे की जह अपने प्रेमी के गले में वरामाला डाल दी. इसे देख दूल्हा हैरान रह गया. यह घटना 27-28 अप्रैल की दरमियानी रात की बताई जा रही है. मंगलवार को इस मामले को लेकर उमरेठ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई. अब यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. 

दुल्हन ने दिया 'धोखा'
जानकारी के अनुसार, जिले के परासिय से बारात उमरेठ के मुजावर गांव पहुंची थी. शादी की सभी रस्में चल रही थीं. बारात भी खूब जोर-शोर से लगी, स्वागत हुआ और आतिशबाजी भी हुई. मेहमानों ने खाने का लुत्फ भी उठाया. इसी बीच वरमाला की तैयारियां शुरू हो गईं, मंच पर दूल्हा पहुंच गया. थोड़ी देर के बाद दुल्हन को भी मंच पर लाया गया. लेकिन जैसे ही वरमाला डालने का मौका आया दुल्हन ने कुछ अलग कर दिया. 

दूल्हे को छोड़ युवक को पहनाई वरमाला
दुल्हन ने दूल्हे को छोड़ पंडाल में मौजूद एक युवक के गले में वरमाला डाल दी और उससे लिपट गई. यह दृश्य देख हर किसी की आंखें फटी रह गईं. दूल्हा भी दुल्हन का मुंह ताकता रह गया. घटना के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया. दुल्हन के परिजनों ने युवक की पिटाई कर दी और उसे पंडाल से बाहर पीटते हुए बाहर भगा दिया. इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर विवाद और मारपीट की स्थिति बन गई. 

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दूल्हे ने शादी से इनकार कर दिया
इस घटना के बाद दूल्हे के परिजनों और दुल्हन के परिजनों में विवाद हो गया. घटना के बाद दूल्हे ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया. बारात बिना शादी के वापस लौट गई. वहीं दूल्हा पक्ष उमरेठ थाना पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई. शिकायत दर्ज होने के बाद ही मामला सामने आया है. 

लंबे से थे प्रेम संबंध
बताया जा रहा है कि युवती और युवक के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे. लेकिन परिवार के दबाव में युवती शादी के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन शादी के दिन युवती ने हैरान करने वाला कदम उठा लिया. वहीं घटना के बाद दूल्हा पक्ष द्वारा दिए गए गहने, अंगूठी और मोबाइल वापस ले लिए गए. दूल्हा पक्ष की शिकायत के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

यह भी पढ़ें-वरमाला के समय स्टेज पर पहुंची प्रेमिका, बेहोश हुए दूल्हे राजा, फिर जो हुआ...

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