Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3121943
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhछिंदवाड़ा

छिंदवाड़ा में भारी बवाल, हिंदू लड़की को दी गालियां, फोन पर धमकी, हिंदूवादी संगठनों ने घेरा थाना

Chhindwara News-छिंदवाड़ा में एक युवती को जान से मारने की धमकी दी गई है. कुछ युवकों ने युवती को फोन पर आपत्तिजनक और धमकी भरी बातें कहीं. धमकी भरे कॉल की रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश फैल गया. मंगलवार देर रात कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 25, 2026, 11:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छिंदवाड़ा में भारी बवाल, हिंदू लड़की को दी गालियां, फोन पर धमकी, हिंदूवादी संगठनों ने घेरा थाना

Hindu Girl Threatened-मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ी में एक हिंदू युवती को जान से मारने की धमकी दी गई. युवती ने हिंदूवादी संगठन के समर्थन में सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला था. जिसे लेकर कुछ युवकों ने फोन कॉल पर आपत्तिजनक और धमकी भरी बातें कीं. आरोपियों ने युवती को फोन कर खुद को पठान बताया और कहा कि तेरे समाज की चार लड़कियों को चलाता हूं. वो मेरे लिए जहर खाने को तैयार हैं. तुम कहते हो हम रेप करते हैं, तो सुन हां, सही में रेप करता हूं. इसके अलावा युवती को भद्दी-भद्दी गालियां भी दी गईं. जब धमकी भरे कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश फैल गया. संगठन के करीब 1 हजार कार्यकर्ता ने सड़कों पर उतरे और थाने का घेराव किया. 

टी राजा ने दिया था बयान
दरअसल, तेलंगाना विधायक टी राजा 16 फरवरी को छिंदवाड़ा पहुंचे थे. यहां वे एक रैली में शामिल हुए थे. इसी रैली में उन्होंने वर्ग विशेष को लेकर विवादित बयान दिया था. टी राजा के बयान के बाद 23 फरवीर को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने विरोध में एक रैली निकाली थी और विधायक समेत आयोजन समिति पर केस दर्ज करने की मांग की थी. वहीं हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध किया था. मामले में हिंदूवादी संगठन के नेता और ऐतिहासिक रामलीला मंडल के अध्यक्ष अरविंद राजपूत ने कहा था कि ऐसे ही चला तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा.

युवती ने स्टेटस पर लगाया वीडियो
अरविंद राजपूत के बयान को युवती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लगा दिया. स्टेटस अपडेट होने के बाद करीब 2 बजे लड़की के पास एक इंस्टा कॉल आया. फोन उठाने पर तीन से चार युवक उसे धमकाने लगे. उन्होंने इंस्टाग्राम कॉल के जरिए युवती पर स्टोरी हटाने का दबाव बनाया. जब युवती ने वीडियो हटाने से मना किया तो युवक गाली-गलौज करने लगे. इतना ही नहीं युवकों ने धमकी तक दे डाली. 

Add Zee News as a Preferred Source

थाने का किया घेराव
इस पूरे घटनाक्रम के बारे में युवती ने अपने दोस्तों को बताया. लड़कों ने यह बात अरविंद राजपूत तक पहुंचाई. रात करीब साढ़े 10 बजे लड़की अपने दोस्त और परिजनों के साथ थाने पहुंची. थाने पर राजपूत और कार्यकर्ताओं के साथ आ गए. देखते ही देखते ही थाने पर भीड़ बढ़ी और करीब एक हजार लोग थाने के सामने सड़क पर जमा हो गए. मौके पर सीएसपी अजय राणा पहुंचे और उन्होंने जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया. 

पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी
पुलिस ने देर रात तक आरोपियों की तलाश जारी रहने की बात कही है. आश्वासन मिलने के बाद आधी रात के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ. इस मामले को लेकर कोतवाली निरीक्षण आशीष कुमार ने बताया कि युवती की शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है. आरोपियों की तलाश की जा रही है. वहीं कॉल डिटेल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जानकारी भी खंगाली जा रही है. 

यह भी पढ़ें-MP में चौंकाने वाली घटना! 10वीं की छात्रा बनी मां, परीक्षा के दिन खुला बड़ा राज

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsChhindwara NewsMP Crime News

Trending news

mp news
छिंदवाड़ा में भारी बवाल, हिंदू लड़की को दी गालियां, फोन पर दी धमकी, मामला दर्ज
sehore news
MP के सेठ ने ब्रिटिश सरकार को दिया था 35,000 का लोन, 109 साल बाद पोता वसूलेगा बकाया
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: MP विधानसभा बजट सत्र का आज आठवां दिन, भोपाल के 20 इलाकों में बिजली गुल, पढ़ें 25 फरवरी की खबरें
gold and silver rate today
सुबह होते ही आसमान पर पहुंचा सोना, चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, जानिए ताजा रेट
dhar news
MP में चौंकाने वाली घटना! 10वीं की छात्रा बनी मां, परीक्षा के दिन खुला बड़ा राज
betul news
पवित्र नगरी मुलताई में किन्नरों की भव्य ‘घर वापसी’, इन राज्यों से आएंगे किन्नर
indore news
'...अब मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए', जनसुनवाई में फरियादी ने कलेक्टर के सामने लगाई गुहार
Latest Ujjain News
'कांग्रेस ने देश की छवि पर दाग लगाया', AI समिट विवाद पर केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान
Katni News
मध्य प्रदेश में 2 मार्च से बसों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, जानें क्या है पूरा मामला?
gwalior news
ग्वालियर टोल बूथ पर 4-5 राउंड फायरिंग, पर्ची पर लिखी वजह...मचा हड़कंप