छिंदवाड़ा में भारी बवाल, हिंदू लड़की को दी गालियां, फोन पर धमकी, हिंदूवादी संगठनों ने घेरा थाना

Hindu Girl Threatened-मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ी में एक हिंदू युवती को जान से मारने की धमकी दी गई. युवती ने हिंदूवादी संगठन के समर्थन में सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला था. जिसे लेकर कुछ युवकों ने फोन कॉल पर आपत्तिजनक और धमकी भरी बातें कीं. आरोपियों ने युवती को फोन कर खुद को पठान बताया और कहा कि तेरे समाज की चार लड़कियों को चलाता हूं. वो मेरे लिए जहर खाने को तैयार हैं. तुम कहते हो हम रेप करते हैं, तो सुन हां, सही में रेप करता हूं. इसके अलावा युवती को भद्दी-भद्दी गालियां भी दी गईं. जब धमकी भरे कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश फैल गया. संगठन के करीब 1 हजार कार्यकर्ता ने सड़कों पर उतरे और थाने का घेराव किया.

टी राजा ने दिया था बयान

दरअसल, तेलंगाना विधायक टी राजा 16 फरवरी को छिंदवाड़ा पहुंचे थे. यहां वे एक रैली में शामिल हुए थे. इसी रैली में उन्होंने वर्ग विशेष को लेकर विवादित बयान दिया था. टी राजा के बयान के बाद 23 फरवीर को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने विरोध में एक रैली निकाली थी और विधायक समेत आयोजन समिति पर केस दर्ज करने की मांग की थी. वहीं हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध किया था. मामले में हिंदूवादी संगठन के नेता और ऐतिहासिक रामलीला मंडल के अध्यक्ष अरविंद राजपूत ने कहा था कि ऐसे ही चला तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा.

युवती ने स्टेटस पर लगाया वीडियो

अरविंद राजपूत के बयान को युवती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लगा दिया. स्टेटस अपडेट होने के बाद करीब 2 बजे लड़की के पास एक इंस्टा कॉल आया. फोन उठाने पर तीन से चार युवक उसे धमकाने लगे. उन्होंने इंस्टाग्राम कॉल के जरिए युवती पर स्टोरी हटाने का दबाव बनाया. जब युवती ने वीडियो हटाने से मना किया तो युवक गाली-गलौज करने लगे. इतना ही नहीं युवकों ने धमकी तक दे डाली.

थाने का किया घेराव

इस पूरे घटनाक्रम के बारे में युवती ने अपने दोस्तों को बताया. लड़कों ने यह बात अरविंद राजपूत तक पहुंचाई. रात करीब साढ़े 10 बजे लड़की अपने दोस्त और परिजनों के साथ थाने पहुंची. थाने पर राजपूत और कार्यकर्ताओं के साथ आ गए. देखते ही देखते ही थाने पर भीड़ बढ़ी और करीब एक हजार लोग थाने के सामने सड़क पर जमा हो गए. मौके पर सीएसपी अजय राणा पहुंचे और उन्होंने जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया.

पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी

पुलिस ने देर रात तक आरोपियों की तलाश जारी रहने की बात कही है. आश्वासन मिलने के बाद आधी रात के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ. इस मामले को लेकर कोतवाली निरीक्षण आशीष कुमार ने बताया कि युवती की शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है. आरोपियों की तलाश की जा रही है. वहीं कॉल डिटेल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जानकारी भी खंगाली जा रही है.

