छिंदवाड़ा जिला अस्पताल के ICU में लापरवाही, डॉक्टर न मिलने से वृद्धा की मौत, जांच के आदेश

Chhindwara News: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में मेडिकल कॉलेज से जुड़े जिला अस्पताल पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. रविवार सुबह अस्पताल के आईसीयू में डॉक्टर की अनुपस्थिति के कारण एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई. इस घटना के बाद अस्पताल परिसर में परिजनों ने जमकर हंगामा काटा. वहीं इलाज में लापरवाही के गंभीर आरोप भी लगाए. मृतका के परिजन गहरे सदमे में हैं और उनका कहना है कि समय पर डॉक्टर मिल जाता, तो शायद जान बचाई जा सकती थी.

वहीं पातालेश्वर निवासी विश्वास मानेकर का कहना है कि उनकी मां इंदिराबाई की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था. रविवार सुबह हालत ज्यादा खराब होने पर उन्हें आईसीयू-2 में शिफ्ट किया गया, लेकिन वहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था. वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि स्टाफ से बार-बार डॉक्टर को बुलाने की गुहार लगाई, लेकिन करीब तीन घंटे तक कोई नहीं आया. इसी दौरान सुबह लगभग नौ बजे इंदिराबाई ने दम तोड़ दिया.

परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

मृतिका के परिजनों ने डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया. विश्वास मानेकर ने कहा कि वे लगातार इलाज की मांग करते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. उन्होंने आगे बताया कि अगर समय पर उपचार शुरू हो जाता तो स्थिति संभाली जा सकती थी. परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

जांच के बाद होगी कार्रवाई

इस मामले पर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. सुशील दुबे का कहना है कि आईसीयू-2 में मरीज की मौत के बाद हंगामे की सूचना मिली है. उन्होंने कहा कि वहां मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर की ड्यूटी थी और पूरे घटनाक्रम की जानकारी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को दे दी गई है. डॉ. दुबे ने यह भी कहा कि यदि जांच में जिला अस्पताल स्तर पर किसी भी डॉक्टर या स्टाफ की लापरवाही सामने आती है, तो संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्टः रूपेश कुमार, छिंदवाड़ा

