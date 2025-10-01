Advertisement
कॉल न उठाने पर भड़का सिरफिरा आशिक, युवती को चाकू से गोदा, खुद भी कुएं में कूदा, दोनों अस्पताल में भर्ती

Pandurna News-पांढुर्णा में एक युवक ने घर में घुसकर युवती पर चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई. युवती पर हमला करने के बाद आरोपी वहां से भाग निकला और कुएं में कूदकर जान देने की कोशिश की. लेकिन रस्सी के सहारे बाहर आया और कीटनाशक खा ली. दोनों अस्पताल में भर्ती, जहां उनका इलाज जारी है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 01, 2025, 04:48 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के पांढुर्णा में एक सिरफुरे युवक ने घर में घुसकर युवती पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. आरोपी युवक ने 10 से ज्यादा वार किए. इस हमले में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई. वहीं हमला करने के बाद आरोपी मौके से भाग निकला. कुछ दूर जाने के बाद उसने कुएं में कूदकर जान देने की कोशिश की. लेकिन पानी कम होने के वजह से रस्सी के सहारे कुएं से बाहर निकल आया. फिर कीटनाशक दवाई खा ली. फिलहाल दोनों अस्पताल में भर्ती हैं. पूरा मामला कुकड़ीखापा गांव में बुधवार सुबह करीब 10 बजे का है.

वारदात के बाद जान देने की कोशिश
युवती पर हमला करने बाद आरोपी भाग निकला. एक किलोमीटर दूर पहुंचने के बाद उसने कुएं में कूदकर जान देने को कोशिश की. लेकन कुएं में पानी कम थो वह बाहर निकल आया. इसके बाद अपने खेत पर पहुंचा, जहां रखी कीटनाशक दवाई खा ली. अर्धबेहोशी की हालत में उसने परिजनों को जानकारी दी. खेत पर पहुंचे परिजन उसे सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे. प्राथमिक उपचार के बाद उसे नागपुर रेफर कर दिया गया है. 

घर पर अकेली थी युवती
कोतवाली थाने में एएसआई मनीष बनोडिया ने बताया कि युवती की पहचान कोमल नारनवरे के रूप में हुई है. हमला करने वाला गांव का ही विपुल तागड़े है. दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं. कोमल ने पुलिस को बताया कि वारदात के समय वह घर में अकेली थी. माता-पिता खेत पर गए हुए थे. विपुल अचानक घर में घुस आया.

चमड़ी कटकर लटक रही
डॉक्टरों ने बताया कि युवती के सिर पर चार, दोनों हाथों पर चार और पैर पर दो गहरे घाव हैं. शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें आई हैं. उसकी चमड़ी कटकर लटक रही थी. मंगलवार को ही कोमल भोपाल से एक शोरूम में ट्रेनिंग लेकर गांव लौटी थी. कोमल ने पुलिस को बताया कि विपुल उसे बार-बार कॉल करके परेशान करता था. वारदात के पहले भी उसने कॉल किया था, जो कोमल ने नहीं उठाया. 

पहले बात करते थे दोनों
पुलिस पूछताछ में पता चला है कि कोमल और विपुल करीब तीन साल से एक-दूसरे को जानते थे. आपस में बातचीत भी करते थे. विपुल पेशे से किसान है. पुलिस के अनुसार, भोपाल जाने के बाद कोमल ने विपुल से बात करना बंद कर दिया था. यह बात विपुल को पसंद नहीं आई. एएसआई मनीष बनोडिया ने बताया कि युवती के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

