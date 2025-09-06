विसर्जन शोभायात्रा में खूनी खेल! रस्सी बम फोड़ते समय फटी बंदूक, युवक की हालत गंभीर

Chhindwara News-छिंदवाड़ा में गणेश विसर्जन के दौरान बम फोड़ते समय बंदूक फट गई. इस घटना में 31 साल के युवक की सिर की हड्डी टूट गई. युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया है. इस घटना के बाद लोगों ने प्रशासन से खतरनाक हथियारों के उपयोग पर रोक लगाने की मांग की है.
MP News-मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में गणेश विसर्जन के दौरान चांद क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया. विसर्जन शोभायात्रा के दौरान रस्सी बम फोड़ते समय एक बंदूक फट गई. इस हादसे में 31 साल का युवक संजय गंभीर रूप से घायल हो गया. युवक के सिर की हड्डी टूट गई. इस घटना के बाद स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए छिंदवाड़ा रेफर किया गया. फिलहाल युवक की हालत स्थित है.
युवक की हुई सर्जरी
युवक का छिंदवाड़ा के क्लेरिस अस्पताल में इलाज चल रहा है. डॉ. अंकेश कुमार जैन ने बताया कि बंदूक फटने से युवक के सिर की हड्डी टूट गई थी. उसका ऑपरेशन कर न्यूरो सर्जरी के माध्यम से इलाज किया गया. डॉक्टर ने बताया कि रहते उपचार मिलने से युवक की हालत स्थिर है, फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर है.
खुलेआम हो रहा हथियारों का उपयोग
विसर्जन और जुलूस के दौरान पटाखे फोड़ने के लिए खुलेआम हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है. बंदूक में रस्सी बम डालकर फोड़ने से तेज आवाज होती है, लेकिन आसपास मौजूद रहने वाले लोगों के लिए यह खतरा भी बनता है. इस तरह के हादसे में लोगों की जान पर भी बन आती है. पुलिस-प्रशासन को इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए विशेष सतर्कता बरतने की आवश्कयता है.
खतरनाक हथियारों पर लगे रोक
इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस तरह की खतरनाक हथियारों पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए. घटना को लेकर पुलिस अधिकारियों को कहना कि ऐसे मामलों पर नजर रखी जा रही है. साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. खुलेआम इस तरह के हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाएगी.
