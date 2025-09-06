विसर्जन शोभायात्रा में खूनी खेल! रस्सी बम फोड़ते समय फटी बंदूक, युवक की हालत गंभीर
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2911318
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

विसर्जन शोभायात्रा में खूनी खेल! रस्सी बम फोड़ते समय फटी बंदूक, युवक की हालत गंभीर

Chhindwara News-छिंदवाड़ा में गणेश विसर्जन के दौरान बम फोड़ते समय बंदूक फट गई. इस घटना में 31 साल के युवक की सिर की हड्डी टूट गई. युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया है. इस घटना के बाद लोगों ने प्रशासन से खतरनाक हथियारों के उपयोग पर रोक लगाने की मांग की है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 06, 2025, 07:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

विसर्जन शोभायात्रा में खूनी खेल! रस्सी बम फोड़ते समय फटी बंदूक, युवक की हालत गंभीर

MP News-मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में गणेश विसर्जन के दौरान चांद क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया. विसर्जन शोभायात्रा के दौरान रस्सी बम फोड़ते समय एक बंदूक फट गई. इस हादसे में 31 साल का युवक संजय गंभीर रूप से घायल हो गया. युवक के सिर की हड्डी टूट गई. इस घटना के बाद स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए छिंदवाड़ा रेफर किया गया. फिलहाल युवक की हालत स्थित है. 

युवक की हुई सर्जरी
युवक का छिंदवाड़ा के क्लेरिस अस्पताल में इलाज चल रहा है. डॉ. अंकेश कुमार जैन ने बताया कि बंदूक फटने से युवक के सिर की हड्डी टूट गई थी. उसका ऑपरेशन कर न्यूरो सर्जरी के माध्यम से इलाज किया गया. डॉक्टर ने बताया कि रहते उपचार मिलने से युवक की हालत स्थिर है, फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर है. 

खुलेआम हो रहा हथियारों का उपयोग
विसर्जन और जुलूस के दौरान पटाखे फोड़ने के लिए खुलेआम हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है. बंदूक में रस्सी बम डालकर फोड़ने से तेज आवाज होती है, लेकिन आसपास मौजूद रहने वाले लोगों के लिए यह खतरा भी बनता है. इस तरह के हादसे में लोगों की जान पर भी बन आती है. पुलिस-प्रशासन को इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए विशेष सतर्कता बरतने की आवश्कयता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

खतरनाक हथियारों पर लगे रोक
इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस तरह की खतरनाक हथियारों पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए. घटना को लेकर पुलिस अधिकारियों को कहना  कि ऐसे मामलों पर नजर रखी जा रही है. साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. खुलेआम इस तरह के हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाएगी.

यह भी पढ़ें-महिला टीचर की क्रूरता, दूसरी क्लास की छात्रा को 100 बार कराई उठक-बैठक, मसल्स हुईं क्रैक

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Chhindwara की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsChhindwara Newsganesh visharjan

Trending news

ujjain news
महाकाल के बाद अब काल भैरव मंदिर का होगा कायाकल्प, 163 करोड़ में बनेगा परिसर, जानिए
chhattisgarh news
महिला टीचर की क्रूरता, दूसरी क्लास की छात्रा को 100 बार कराई उठक-बैठक, मसल्स क्रैक
mp news
गैंगस्टर का महिमामंडन! जुलूस के रास्ते में लगे सलमान लाला के पोस्टर, विरोध पर मारपीट
mp news
युवक ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या की, फिर 5 किमी दूर जंगल में दी जान
mp news
भोपाल में स्कूल की पहली मंजिल से 6वीं की छात्रा ने लगाई छलांग, परीक्षा देने गई थी
Khandwa
खंडवा में 'पाक' प्रेम? भगवे का अपमान, पाकिस्तान आर्मी के बजाए गीत; FIR दर्ज
Chandra Grahan 2025 Sutak Time
भोपाल, इंदौर, उज्जैन में कब से कब तक लगेगा चंद्रग्रहण, जान लें आपके जिले की टाइमिंग
Lunar Eclipse 2025
चंद्रग्रहण पर बदल गई मंदिरों की टाइमिंग, जानें कौन सा मंदिर कब से कब तक रहेगा बंद
Ujjain
सूतक काल में भी खुला रहता है MP का ये मंदिर, बिना रोक-टोक होते हैं भगवान के दर्शन
Gariaband
CG के प्रयागराज में बिरयानी पर विवाद,पार्षदों ने की नॉन-वेज दुकानें बंद करने की मांग
;