छिंदवाड़ा में भ्रष्टाचार की खुली पोल, सीजन की पहली ही बारिश में बह गई 13 लाख की पुलिया, दो गांवों का संपर्क टूटा

मनरेगा के तहत बना था पुल

ग्रामीणों के अनुसार पुलिया का निर्माण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत कराया गया था. उनका आरोप है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता और तकनीकी मानकों का पालन नहीं किया गया. पुलिया बनने के कुछ समय बाद ही उसमें दरारें दिखाई देने लगी थीं. इस बार मानसून की पहली तेज बारिश में उसका एक हिस्सा बह गया.पुलिया क्षतिग्रस्त होने से आदिवासी बहुल कलकोट गांव के दो हिस्सों के बीच आवागमन लगभग ठप हो गया है. यह पुलिया गांव के मुख्य आवागमन मार्ग के रूप में काम करती थी.