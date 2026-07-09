छिंदवाड़ा में भ्रष्टाचार की खुली पोल, सीजन की पहली ही बारिश में बह गई 13 लाख की पुलिया, दो गांवों का संपर्क टूटा

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छिंदवाड़ा के मोहखेड़ विकासखंड के कलकोट गांव में मनरेगा में बनी पुलिया पहली तेज बारिश में क्षतिग्रस्त हो गई. वर्ष 2020 में करीब 12 से 13 लाख रुपए की लागत से बनी पुलिया का एक हिस्सा तेज बहाव में बह गया. इससे दो गांवों का संपर्क टूट गया है. ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की तकनीकी जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है.
मनरेगा के तहत बना था पुल
ग्रामीणों के अनुसार पुलिया का निर्माण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत कराया गया था. उनका आरोप है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता और तकनीकी मानकों का पालन नहीं किया गया. पुलिया बनने के कुछ समय बाद ही उसमें दरारें दिखाई देने लगी थीं. इस बार मानसून की पहली तेज बारिश में उसका एक हिस्सा बह गया.पुलिया क्षतिग्रस्त होने से आदिवासी बहुल कलकोट गांव के दो हिस्सों के बीच आवागमन लगभग ठप हो गया है. यह पुलिया गांव के मुख्य आवागमन मार्ग के रूप में काम करती थी.
नदी में पानी बढ़ने पर लोगों को आवाजाही में होती है परेशानी
निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए, ग्रामीणों ने तकनीकी जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. बारिश के दौरान स्कूली बच्चों को क्षतिग्रस्त पुलिया और उफनते नाले के बीच से होकर स्कूल जाना पड़ रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है.जनपद पंचायत मोहखेड़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) डी.के. कर्पे ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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