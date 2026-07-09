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छिंदवाड़ा में भ्रष्टाचार की खुली पोल, सीजन की पहली ही बारिश में बह गई 13 लाख की पुलिया, दो गांवों का संपर्क टूटा

छिंदवाड़ा के मोहखेड़ विकासखंड स्थित कलकोट गांव में मनरेगा के तहत बनी पुलिया सीजन की पहली ही बारिश में क्षतिग्रस्त हो गई. करीब 12-13 लाख रुपए की लागत से वर्ष 2020 में बनी पुलिया का एक हिस्सा बह जाने से दो गांवों का संपर्ट टूट गया.

Written ByANKIT WAIKEREdited By:Pooja
Published: Jul 09, 2026, 07:22 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 07:22 AM IST
छिंदवाड़ा में भ्रष्टाचार की खुली पोल, सीजन की पहली ही बारिश में बह गई 13 लाख की पुलिया, दो गांवों का संपर्क टूटा
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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