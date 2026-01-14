Advertisement
छिंदवाड़ा में होटल में छोड़ी गई मिठाई बनी काल, अब तक 3 ने तोड़ा दम, मचा हड़कंप

Chhindwara News-छिंदवाड़ा में लावारिस मिठाई खाने से तीसरी मौत हो गई है. नागपुर में रेफर खुशबू ने इलाज के दौरान सुबह दम तोड़ दिया. मृतक के परिवार इस मामले में खुशबू के ससुराल पक्ष पर इस मामले में संलिप्त होने की आशंका जता रहे हैं. वहीं एक महिला संतोषी बाई का इलाज जारी है, लेकिन उनकी हालत नाजुक बनी हुई है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 14, 2026, 05:44 PM IST
Mystery Sweets Kills Three-मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव क्षेत्र में इन दिनों हड़कंप मचा हुआ है. एक लावारिस थैले में मिली पंजाबी पिन्नी मिठाई मौत का पैगाम बनकर आई. इस जहरीली मिठाई को खाने से अब तक तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि एक महिला की हालत नाजुक बनी हुई है. छिंदवाड़ा से नागपुर रेफर की गई खुशबू कथूरिया ने बुधवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. खूशबू से पहले 2 और लोगों की मौत हो चुकी है.

पहले जाने क्या है मामला

यह खौफनाक सिलसिला 9 जनवरी को शुरू हुआ. PHE विभाग के कार्यालय के पास एक होटल में किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक थैला छोड़ दिया था. इस थैले में महंगी मिठाई (पंजाबी पिन्नी), नमकीन और कुछ सब्जियां रखी थीं. जब काफा देर तक कोई उसे लेने नहीं आया, तो वहां मौजूद पीएचई गार्ड दशरथ यदुवंशी ने उसे लावारिस समझकर उठा लिया. अनजाने में इसे प्रसाद समझकर दशरथ और पास ही रहने वाले सुंदरलाल कथूरिया के परिवार ने मिठाई को खा लिया. मिठाई खाने के कुछ ही देर बाद सबकी तबीयत बिगड़ने लगी.

शुरू हुआ मौत का सिलसिला

मिठाई का जहर इतना घातक था कि 11 जनवरी को सबसे पहले गार्ड दशरथ यदुवंशी की मौत हो गई. इसके दो दिन बाद बुजुर्ग सुंदरलाल कथूरिया ने दम तोड़ दिया. वहीं गंभीर हालत में नागपुर रेफर की गई सुंदरलाल की पोती खुशबू कथूरिया की भी बुधवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई. परिवार की एक अन्य महिला संतोषी बाई की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है.

ससुराल पक्ष पर शक

इस पूरे मामले में अब साजिश की भी आशंका जताई जा रही है. बताया जा रहा है कि मृतका खुशबू का अपने ससुराल पक्ष से लंबे समय से विवाद चल रहा था और वह पिछले एक महीने से अपने मायके में ही रह रही थी. परिजनों ने खुशबू के ससुराल पक्ष के लोगों के शामिल होने की आशंका जताई है. फिलहाल पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच तेज कर दी है और इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. मिठाई में जहर होने की पुष्टि के लिए सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं.

स्थानीय बाजारों में नहीं मिलती है मिठाई

इस मामले की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. बताया जा रहा है कि यह पंजाबी पिन्नी छिंदवाड़ा के स्थानीय बाजारों में आम तौर पर नहीं मिलती है. दुकानदारों का कहना है कि न तो इसकी यहां कोई खास मांग है और न ही वे इसे बेचते हैं. मिठाई की पैकेजिंग अच्छी क्वालिटी की थी, लेकिन डिब्बे पर किसी दुकान या निर्माता का नाम नहीं लिखा था. बाजार में इसकी कीमत करीब 700 से 800 रुपए प्रति किलो बताई जा रही है. पुलिस, फूड विभाग और प्रशासन की टीमें हर पहलू से मामले की जांच कर रही हैं. क्या यह साजिश है या लापरवाही सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी.

छिंदवाड़ा में होटल में छोड़ी गई मिठाई बनी काल, अब तक 3 ने तोड़ा दम, मचा हड़कंप
