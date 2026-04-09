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बस स्टैंड पर अचानक पुलिस क्यों बजाने लगी बैंड? मौके पर लगी लोगों की भीड़, वजह जानकर हर कोई कर रहा तारीफ

Chhindwara News-छिंदवाड़ा में पुलिस ने बस स्टैंड पर अचानक बैंड बजाना शुरू कर दिया. पुलिस बैंड की महफिल देखकर हर कोई बस स्टैंड के चौराहे पर भीड़ लग गई. वहां मौजूद हर कोई यह जानना चाह रहा था कि आखिर पुलिस बैंड क्यों बजा रही हैं. जब लोगों को इस बात की सच्चाई का पता चला तो हर कोई हैरान था.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 09, 2026, 11:32 AM IST
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बस स्टैंड पर अचानक पुलिस क्यों बजाने लगी बैंड? मौके पर लगी लोगों की भीड़, वजह जानकर हर कोई कर रहा तारीफ

Police Played Band in Public-मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा के बस स्टैंड चौराहे पर उस वक्त लोग ठिठक कर खड़े हो गए, जब अचानक देशभक्ति के तरानों के साथ पुलिस बैंड की मधुर धुनें गूंजने लगीं. आम तौर पर पुलिस का बैंड किसी राष्ट्रीय पर्व या वीआईपी मूवमेंट के दौरान ही सुनाई देता है, लेकिन बिना किसी विशेष अवसर के पुलिस को इस तरह बैंड बजाता देख मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. पुलिस के इस अंदाज की असली जब लोगों को पता चली तो हर कोई हैरान रह गया. 

प्रचार करने का अनोखा तरीका
दरअसल, मध्यप्रदेश पुलिस ने सिपाहियों की भर्ती का प्रचार करने के लिए यह अनोखी और गजब तरीका अपनाया है. मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा पुलिस बैंड दल में आरक्षक पद के लिए 679 पदों पर भर्ती निकाली गई हैं. इस वैकेंसी की जानकारी ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक पहुंचाने के लिए पुलिस विभाग ने विज्ञापन के पारंपरिक तरीकों से छोड़कर सीधे जमीन पर उतरकर संगीत का सहारा लिया. 

पुलिस ने बजाया बैंड
इस विशेष अभियान के तहत जबलपुर की छठवीं बटालियन का 19 सदस्यीय पुलिस बैंड दल मास्टर मनोज कुमार बरार  के नेतृत्व में छिंदवाड़ा पहुंचा. इस दल ने शहर के चौक और चौराहों पर अपनी शानदार प्रस्तुतियां दीं. देशभक्ति गीतों की धुनों ने न केवल आम जनता का मन मोहा, बल्कि वहां लोगों को इस भर्ती के लिए उत्साहित कर दिया. बैंड दल के सदस्यों ने संगीत के जरिए संदेश दिया कि जो युवा पुलिस बल का हिस्सा बनना चाहते हैं, वे इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. 

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अभ्यर्थियों तक जानकारी पहुंचाना है उद्देश्य
इसे लेकर पुलिस अधीक्षक अजय पांडे ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा योग्य अभ्यर्थियों तक भर्ती की जानकारी पहुंचाना है. उन्होंने कहा कि पुलिस बैंड दल एक गौरवशाली विधा है और हम चाहते हैं कि युवा इसे करियर के रूप में चुनने के लिए प्रोत्साहित हों. इस अनूठे तरीके से वैकेंसी की सूचना दी जा रही है. 

कार्यक्रमों में निभाता है महत्वपूर्ण भूमिका
गौरतलब है कि पुलिस बैंड दल सरकारी समारोहों, परेड, राष्ट्रपति और राज्यपाल जैसे वीआईपी के आगमन और शहीदों को सलामी देने जैसे महत्वपूर्ण मौकों पर अपनी भूमिका निभाता है. छिंदवाड़ा बस स्टैंड पर आयोजित इस कार्यक्रम की लोगों ने जमकर सराहना की. साथ ही इस भर्ती प्रचार के तरीके को अनूठा बताया.

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