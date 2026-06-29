"कहां हैं हमारे विधायक?"...छिंदवाड़ा में लगे विधायक कमलनाथ के लापता होने के पोस्टर, सोशल मीडिया पर हुए वायरल

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MP Politics-मध्यप्रदेश के राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर इन दिनों छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की एक तस्वीर जमकर वायरल हो रहा है. इस वायरल तस्वीर ने राज्य की सियासत में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है. दरअसल, मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ के खिलाफ उनके ही निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है. क्षेत्र के जैतपुर कला गांव में जगह-जगह 'विधायक लापता है' के पोस्टर लगाए गए हैं, जिन्हें लेकर ग्रामीण अपने जनप्रतिनिधि को ढूंढने का अनोखा प्रयास कर रहे हैं.
आखिर क्यों लगी गुमशुदगी को पोस्टर
छिंदवाड़ा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गांव जैतपुर कला के निवासियों का गुस्सा अब सातवें आसमान पर है. गांव की दीवारों पर चिपकाए गए पोस्टरों पर साफ शब्दों में लिखा है, विधायक कमलनाथ लापता हैं. विधानसभा की जनता को अपने विधायक की तलाश है.
जीतने के बाद नहीं आए विधायक
स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद से कमलनाथ एक बार भी उनके गांव की सुध लेने नहीं आए हैं. वर्तमान में गांव के लोग बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य जैसी कई बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं. वे अपनी इन दिक्कतों को अपने विधायक के सामने रखना चाहते हैं, लेकिन विधायक न तो खुद गांव का दौरा करते हैं और न ही छिंदवाड़ा स्थित अपने शिकारपुर बंगले पर मुलाकात के लिए उपलब्ध होते हैं. निराश होकर जनता को यह कदम उठाना पड़ा.
साल 2020 में भी हुआ था ऐसा ही विवाद
यह पहला मौका नहीं है जब छिंदवाड़ा में कमलनाथ के खिलाफ इस तरह की पोस्टरबाजी हुई हो. इससे पहले साल 2020 में भी तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे व छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद नकुलनाथ के लापता होने के पर्चे शहर में बांटे गए थे. उस वक्त मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने उस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा था. बीजेपी ने बकायदा एक मजाकिया स्कीम जारी करते हुए कहा था कि छिंदवाड़ा के विधायक दूरबीन से ढूंढने पर भी नजर नहीं आते हैं, और जो कोई भी उन्हें ढूंढकर लाएगा, उसे इनाम दिया जाएगा. एक बार फिर पोस्टरबाजी के बाद क्षेत्र में राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है.
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