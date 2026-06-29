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"कहां हैं हमारे विधायक?"...छिंदवाड़ा में लगे विधायक कमलनाथ के लापता होने के पोस्टर, सोशल मीडिया पर हुए वायरल

Chhindwara News-छिंदवाड़ा में बुनियादी समस्याओं से परेशान ग्रामीणों ने चुनाव जीतने के बाद दोबारा न आने पर विधायक कमलनाथ के लापता होने के पोस्टर लगाए हैं. इससे पहले साल 2020 में भी कमलनाथ और उनके बेटे के खिलाफ ऐसी पोस्टरबाजी हो चुकी है.

Written ByANKIT WAIKEREdited By:Harsh Katare
Published: Jun 29, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 03:43 PM IST
"कहां हैं हमारे विधायक?"...छिंदवाड़ा में लगे विधायक कमलनाथ के लापता होने के पोस्टर, सोशल मीडिया पर हुए वायरल
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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