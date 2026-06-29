"कहां हैं हमारे विधायक?"...छिंदवाड़ा में लगे विधायक कमलनाथ के लापता होने के पोस्टर, सोशल मीडिया पर हुए वायरल

साल 2020 में भी हुआ था ऐसा ही विवाद

यह पहला मौका नहीं है जब छिंदवाड़ा में कमलनाथ के खिलाफ इस तरह की पोस्टरबाजी हुई हो. इससे पहले साल 2020 में भी तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे व छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद नकुलनाथ के लापता होने के पर्चे शहर में बांटे गए थे. उस वक्त मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने उस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा था. बीजेपी ने बकायदा एक मजाकिया स्कीम जारी करते हुए कहा था कि छिंदवाड़ा के विधायक दूरबीन से ढूंढने पर भी नजर नहीं आते हैं, और जो कोई भी उन्हें ढूंढकर लाएगा, उसे इनाम दिया जाएगा. एक बार फिर पोस्टरबाजी के बाद क्षेत्र में राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है.