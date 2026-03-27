छिंदवाड़ा हादसे पर CM ने जताया गहरा दुख, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख और घायलों को 1 लाख की सहायता का ऐलान

Chhindwara Road Accident-छिंदवाड़ा-नागपुर रोड पर हुए भीषण सड़क हादसे को लेकर सीएम मोहन यादव ने दुख जताया है. इस हादसे को लेकर सीएम मोहन यादव ने प्रभावित परिवारों के लिए बड़ी राहत राशि की घोषणा की है. हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगा. साथ ही, गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी और उन सभी का इलाज पूरी तरह से निशुल्क किया जाएगा.

आज शाम को छिंदवाड़ा-नागपुर रोड पर हुई सड़क दुर्घटना हृदय विदारक है। प्रभावित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि सभी दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करें। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए कामना करता हूँ। मैंने संबंधित अधिकारियों को… Add Zee News as a Preferred Source — Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) March 26, 2026

सीएम ने जताया दुख

गुरुवार की शाम को छिंदवाड़ा-नागपुर रोड पर हृदय विदारक सड़क दुर्घटना हुई है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए परम पिता परमात्मा से प्रार्थना की है कि सभी दिवंगत नागरिकों की आत्मा को शांति प्रदान करें. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दुर्घटना में घायलों के शीघ्र स्वास्थ लाभ की कामना की है.

उचित व्यवस्था के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संबंधित अधिकारियों को घायलों के समुचित इलाज के लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं. जबलपुर से डॉक्टर्स के दल पैरामेडिकल स्टाफ सहित छिंदवाड़ा और नागपुर भेजने के निर्देश दिए गए हैं. मंत्री डॉ. यादव ने छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री श्री राकेश सिंह को भी अपने कार्यक्रम परिवर्तित कर तत्काल छिंदवाड़ा पहुंचने के लिए निर्देशित किया है.

मृतकों के परिजनों को मिलेगी सहायता राशि

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर मृतकों के निकटम परिजनों को चार-चार लाख रूपये की सहायता राशि और गंभीर रूप से घायलों को एक-एक लाख रुपये की सहायत राशि प्रदान की जाएगी. सभी घायलों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा. राजधानी भोपाल में स्वास्थ्य विभाग में नियंत्रण कक्ष बनाकर सभी घायलों के उपचार की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है.

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