छिंदवाड़ा-सिवनी मार्ग पर दिल दहला देने वाला हादसा, कार बनी आग का गोला, जिंदा जले पिता-पुत्र

Chhindwara Accident News: छिंदवाड़ा-सिवनी मार्ग पर एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है. जहां नींद की एक झपकी ने पिता-पुत्र की जान ले ली. भीषण टक्कर के बाद कार में लगी आग ने दोनों को जिंदा जला दिया. पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है. हादसा देर रात करीब 3 बजे का बताया जा रहा है. उत्तर प्रदेश से अपने घर दीघावानी लौट रहे 61 वर्षीय अमृत सिंह और उनके 22 वर्षीय पुत्र अरुण सिंह की सीएनजी कार अचानक अनियंत्रित हो गई. बताया जा रहा है कि ड्राइविंग के दौरान झपकी आने से कार सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड से टकराई और सीधे गैरेज के सामने खड़ी बोलेरो से जा भिड़ी.

टक्कर इतनी भीषण थी कि सीएनजी कार में तुरंत आग लग गई और देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई. कार में सवार पिता-पुत्र को बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला और दोनों जिंदा जल गए. आग की लपटें इतनी तेज थीं, कि गैरेज में खड़े दो अन्य वाहन भी पूरी तरह जलकर खाक हो गए. सूचना मिलते ही कुंडीपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी.

देखते ही देखते बनी आग का गोला

मौके पर लोगों ने बताया कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी, कि सीएनजी कार के अगले हिस्से में जोरदार धमाके जैसी आवाज हुई और देखते ही देखते वाहन में आग भड़क उठी. कुछ ही पलों में पूरी कार आग की लपटों में घिर गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भयानक थी, कि कोई भी कार के करीब नहीं जा सका. अंदर फंसे पिता-पुत्र बाहर निकलने का प्रयास भी नहीं कर पाए और वाहन के भीतर ही उनकी मौत हो गई.

रिपोर्टः रूपेश कुमार, छिंदवाड़ा

