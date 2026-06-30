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छिंदवाड़ा में 7 साल की बच्ची से 'बैड टच', पुलिस ने 9 से 11 वर्ष के सात नाबालिगों को किया राउंडअप

Chhindwara News-छिंदवाड़ा में 7 साल की मासूम बच्ची के साथ बैड टच करने के आरोप में पुलिस ने सात बच्चों को राउंडअप किया है. इन सभी बच्चों की उम्र 9 से 11 साल है. पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

Written ByANKIT WAIKEREdited By:Harsh Katare
Published: Jun 30, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 04:40 PM IST
छिंदवाड़ा में 7 साल की बच्ची से 'बैड टच', पुलिस ने 9 से 11 वर्ष के सात नाबालिगों को किया राउंडअप
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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