छिंदवाड़ा में 7 साल की बच्ची से 'बैड टच', पुलिस ने 9 से 11 वर्ष के सात नाबालिगों को किया राउंडअप

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7 Year Old Girl Molested-मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा से चौंकाने वाली और संवेदनशील घटना सामने आई है. यहां महिला थाना इलाके के अंतर्गत एक 7 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ बैड टच का मामला सामने आया है. इस घिनौनी और अजीबोगरीब वारदात को अंजाम देने के आरोप में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 9, 10 और 11 वर्ष की उम्र के साथ नाबालिग बच्चों को राउंडअप किया है. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.
सामाजिक कार्रक्रम के दौरान वारदात
जानकारी के अनुसार, यह पूरी घटना सोमवार 29 जून की है. पीड़ित मासूम बच्ची अपने घर के नजदीक ही आयोजित एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गई हुई थी. इसी दौरान वहां मौजूद कुछ स्थानीय बच्चे उसे पास ही बने एक सूने मकान के पीछे ले गए. आरोप है कि वहां इन बच्चों ने मिलकर उस मासूम बच्ची के साथ बैड टच किया और छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया.
रोते हुए घर पहुंची बच्ची
इस घटना के बाद मासूम बच्ची बुरी तरह डर गई और सहमी हुई हालत में रोते-बिलखते अपने घर पहुंची. उसने हिम्मत जुटाकर अपने परिजनों को पूरी आपबीती सुनाई. बच्ची की बात सुनते ही परिवार के लोग गहरे सदमे और घबराहट में आ गए. उन्होंने बिना कोई वक्त गंवाए सीधे महिला थाना पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई. महिला थाना प्रभारी अरुणा वहाने ने बताया कि परिजनों की शिकायत मिलते ही पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर घटना में शामिल सातों बच्चों को राउंडअप कर लिया है.
मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार
पुलिस ने पीड़ित बच्ची का तत्काल मेडिकल परीक्षण भी कराया है, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट आना अभी बाकी है. थाना प्रभारी के अनुसार, मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद ही शारीरिक स्थिति स्पष्ट होगी और उसी के आधार पर मामले में आगे की जरूरी कानूनी धाराएं बढ़ाई जाएंगी. फिलहाल सभी सातों नाबालिगों से बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में पूछताछ की जा रही है.
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