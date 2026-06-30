छिंदवाड़ा में 7 साल की बच्ची से 'बैड टच', पुलिस ने 9 से 11 वर्ष के सात नाबालिगों को किया राउंडअप

7 Year Old Girl Molested-मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा से चौंकाने वाली और संवेदनशील घटना सामने आई है. यहां महिला थाना इलाके के अंतर्गत एक 7 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ बैड टच का मामला सामने आया है. इस घिनौनी और अजीबोगरीब वारदात को अंजाम देने के आरोप में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 9, 10 और 11 वर्ष की उम्र के साथ नाबालिग बच्चों को राउंडअप किया है. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.