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प्रेमजाल में फंसाकर शोषण का आरोप, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर करता था ब्लैकमेल

Chhindwara News: छिंदवाड़ा के शिवपुरी थाना क्षेत्र में एक युवती ने इंस्टाग्राम पर संपर्क में आए युवक पर शारीरिक शोषण, ब्लैकमेलिंग और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है. पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने उसके आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी और पैसों की मांग करता रहा.

Written ByANKIT WAIKEREdited By:Manish kushawah
Published: Jun 21, 2026, 10:21 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 10:21 PM IST
प्रेमजाल में फंसाकर शोषण का आरोप, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर करता था ब्लैकमेल
Image Credit: Chhindwara Blackmailing Case

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