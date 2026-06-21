प्रेमजाल में फंसाकर शोषण का आरोप, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर करता था ब्लैकमेल

वैधानिक धाराओं के तहत कार्रवाई

मामले में थाना प्रभारी कंचन राजपूत ने बताया कि रावणवाड़ा के एक मामले में आज एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है. पीड़िता की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए मैं ज्यादा जानकारी साझा नहीं कर सकती. महिला आरोपी के संपर्क में करीब छह महीने से एक वर्ष के बीच थी. आरोपी ने पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से बातचीत शुरू की और बाद में मिलने-जुलने के दौरान उसके कुछ वीडियो बना लिए. आरोप है कि उन वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर वह महिला के साथ अनैतिक संबंध बनाता था. महिला से उसने कर्ज दिलवाकर कुछ पैसे भी लिए हैं. डर के कारण महिला ने पहले रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, लेकिन काफी परेशान होने के बाद आज थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है. मामले में वैधानिक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है.