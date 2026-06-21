प्रेमजाल में फंसाकर शोषण का आरोप, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर करता था ब्लैकमेल

राज्य चुनें
Chhindwara Blackmailing Case: छिंदवाड़ा के शिवपुरी थाना क्षेत्र में एक युवती ने सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में आए एक युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं. युवती का कहना है कि रावणवाड़ा निवासी युवक ने उसे अपने प्रेमजाल में फंसाकर उसका शारीरिक शोषण किया और अब अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा है. निकाह और धर्म परिवर्तन के दबाव के इस मामले में विश्व हिंदू परिषद के हस्तक्षेप के बाद शिवपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है.
शिवपुरी थाना प्रभारी कंचन राजपूत ने बताया कि शंकरगढ़ क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता की पहचान आरोपी युवक से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी. दोनों के बीच लगातार बातचीत होने लगी और नजदीकियां बढ़ गईं. आरोप है कि इसी दौरान युवक ने युवती को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया और उसके साथ अनैतिक संबंध बनाकर उसका वीडियो बना लिया.
पीड़िता ने पुलिस में की शिकायत
शिकायत के मुताबिक, आरोपी युवक वीडियो बनाने के बाद से ही पीड़िता को लगातार ब्लैकमेल कर रहा था. वह वीडियो को इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी देकर उससे बार-बार पैसों की मांग करता था. डरी-सहमी युवती लंबे समय तक उसकी प्रताड़ना सहती रही. युवती ने आरोप लगाया है कि बाद में युवक उस पर धर्म परिवर्तन कर निकाह करने का दबाव बनाने लगा. जब युवती ने इसका कड़ा विरोध किया तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिया. मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर युवती ने अपने परिचितों को पूरी घटना की जानकारी दी और थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई.
पीड़िता ने लगाए गंभीर आरोप
वहीं पीड़ित महिला का कहना है कि मैं शिवपुरी थाने इसलिए आई हूं क्योंकि समीर खान मुझे लगातार परेशान करता था. वह मेरे गंदे वीडियो वायरल करने की धमकी देता था और मेरे साथ गलत हरकतें करता था. वह मुझसे पैसों की मांग करता था और जबरन संबंध बनाने का दबाव डालता था. वीडियो कॉल के जरिए भी आपत्तिजनक हरकतें करने के लिए कहता था. उसकी धमकियों और प्रताड़ना से परेशान होकर मैंने थाने में शिकायत दर्ज कराई है.
वैधानिक धाराओं के तहत कार्रवाई
मामले में थाना प्रभारी कंचन राजपूत ने बताया कि रावणवाड़ा के एक मामले में आज एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है. पीड़िता की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए मैं ज्यादा जानकारी साझा नहीं कर सकती. महिला आरोपी के संपर्क में करीब छह महीने से एक वर्ष के बीच थी. आरोपी ने पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से बातचीत शुरू की और बाद में मिलने-जुलने के दौरान उसके कुछ वीडियो बना लिए. आरोप है कि उन वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर वह महिला के साथ अनैतिक संबंध बनाता था. महिला से उसने कर्ज दिलवाकर कुछ पैसे भी लिए हैं. डर के कारण महिला ने पहले रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, लेकिन काफी परेशान होने के बाद आज थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है. मामले में वैधानिक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है.
'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!