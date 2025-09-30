Advertisement
नौकरी जाने के डर से नवजात को पत्थर के नीचे दबाया, रातभर चींटियों और ठंड से लड़ा मासूम, ग्रामीणों ने बचाई जान

Chhindwara News-छिंदवाड़ा में एक पिता ने अपने 3 दिन के बच्चे को जंगल में पत्थर के नीचे दबाकर छोड़ दिया. ग्रामीणों ने बच्चे के रोने की आवाज सुनकर उसे बचा लिया. फिलहाल मासूम अस्पताल में भर्ती और वो सुरक्षित है. आरोप है कि पिता ने नौकरी जाने के डर से यह कदम उठाया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 30, 2025, 10:29 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक टीचर पिता ने अपने 3 दिन की नवजात बेटे को जंगल में पत्थर के नीचे दबाकर छोड़ दिया. आरोप है कि चौथी संतान होने पर नौकरी जाने के डर से उन्होंने यह कदम उठाया है. रातभर नवजात चीटियों और ठंड से लड़ता रहा. जब ग्रामीणों ने बच्चे की रोने की आवाज सुनी तो उन्होंने उसे बचाया. मासूम अभी जिला अस्पताल में भर्ती है और सुरक्षित है. पुलिस ने आरोपी माता-पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. 

पहले से हैं तीन बच्चे
पुलिस के अनुसार, पिता बबलू डांडोलिया और मां राजकुमारी डांडोलिया के पहले से ही तीन बच्चे हैं. उन्हें डर था कि चौथी संतान होने पर सरकारी नियम के तहत उनकी नौकरी चली जाएगी. इस वजह से उन्होंने पूरी गर्भावस्था को सबसे छिपाए रखा. 23 सितंबर की रात करीब 3 बजे घर पर ही बच्चे को जन्म दिया. इसके बाद पति-पत्नी ने नवजात को नांदनवाड़ी गांव के जंगल में ले जाकर लावारिस छोड़कर आ गए. 

ग्रामीणों ने बचाया
अगली सुबह जब ग्रामीण जंगल की ओर गए, तो उन्हें बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी. उन्होंने पत्थर हटाकर देखा तो मासूम की सांसे चल रही थी. मासूम जिंदा था. इसके बाद बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के अनुसार, रातभर ठंड में रहने और चींटियों के काटने से बच्चे को इन्फेक्शन का खतरा था, जिसके चलते उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया.

डीएनए टेस्ट के बाद ही अंतिम पुष्टि होगी
इस मामले में चौकी प्रभारी लखनलाल अहिरवार ने कहा, डीएनए टेस्ट के बाद ही अंतिम पुष्टि होगी. आगे की कार्रवाई उसी आधार पर की जाएगी. इस मामले में अमरवाड़ा बीआरसी विनोद वर्मा ने कहा, यह घटना समाज के लिए शर्मनाक है. संबंधित शिक्षक पर नोटिस भेजकर जिला स्तर से कार्रवाई की मांग की जाएगी.

ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाए आरोप
धनोरा पुलिस ने फिलहाल धारा 93 (लावारिस छोड़ना) के तहत केस दर्ज किया है. लेकिन ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि यह हत्या की कोशिश थी, इसलिए इसमें धारा 109 (हत्या का प्रयास) भी लगनी चाहिए. ग्रामीणों ने पुलिस पर खानापूर्ति कर मामला रफा-दफा करने का आरोप लगाया है.

