सावधान! बच्चों में फैल रहा किडनी इन्फेक्शन, अब तक 3 की मौत, ICMR टीम कर रही जांच

MP News-छिंदवाड़ा में तीन बच्चों की मौत पिछले 15 दिनों में किडनी फेल होने की वजह से मौत हो गई है. इसके अलावा 9 बच्चों का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने ICMR की टीम को जांच के लिए बुलाया है. बच्चों के परिजनों का कहना है कि बच्चों को शुरूआत में हल्का बुखार और जुकाम की शिकायत हुई. निजी अस्पतालों में सामान्य इलाज के दौरान अचानक पेशाब की मात्रा कम होने और किडनी इन्फेक्शन की समस्या सामने आई है.

तीन बच्चों की हुई मौत

परिजनों ने बताया कि बच्चों की हालत बिगड़ने के बाद उन्हें नागपुर रेफर किया गया, जहां 5 साल 8 महीने के आदनान खान, 4 साल के हितांश सोनी और 2 साल की श्रेया यादव की मौत हो गई. अदनान ने 11 सितंबर​​ जबकि​​​​​ ​​​​​हितांश सोनी ने 14 सितंबर को नागपुर के अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा. वहीं, श्रेया की मौत 16 सितंबर को हुई.

दो सदस्यीय टीम जांच के लिए पहुंची

यह मामला परासिया विकासखंड का है. भोपाल से स्वास्थ्य विभाग की दो सदस्यीय टीम भी परासिया पहुंची है. टीम के सदस्य तीन दिन तक इलाके में रहकर जांच करेंगे. सोमवार को अधिकारियों ने परासिया, न्यूटन चिकली और दूसरों गावों का दौरा किया. मृतकों के परिजन से बातचीत कर जानकारी जुटाई है. इसके बाद कलेक्टर शीलेंद्र ने टीम के साथ मीटिंग की.

रिपोर्ट आने के बाद होगा खुलासा

परासिया में अस्पताल चलाने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी ने कहा कि बारिश का मौसम जाने वाला है जबकि सर्दी की शुरूआत हो रही है. ये समय संक्रमण के लिए संवेदनशील होता है, इस दौरान बच्चों में वायरल बुखार और जुकाम आता है, लेकिन अचानक किडनी इन्फेक्शन होना गंभीर मामला है. जांच के लिए सैंपल लैब भेजे गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद ही असली वजह पता चलेगी. वहीं BMO अंकित सहलाम ने कहा कि 5 साल तक के बच्चों की स्क्रीनिंग की जा रही है. सर्वे टीम घर-घर जाकर सैंपल ले रही है.

