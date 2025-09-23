सावधान! बच्चों में फैल रहा किडनी इन्फेक्शन, अब तक 3 की मौत, ICMR टीम कर रही जांच
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2933766
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

सावधान! बच्चों में फैल रहा किडनी इन्फेक्शन, अब तक 3 की मौत, ICMR टीम कर रही जांच

Chhindwara News-छिंदवाड़ा में पिछले 15 दिनों में तीन बच्चों की मौत किडनी फेल होने की वजह से हो गई है. वहीं 9 बच्चों का इलाज अलग-अलग अस्पतालों में चल रहा है. इस मामले की जांच के लिए आईसीएमआर की टीम को बुलाया गया है. फिलहाल बीमारी का खुलासा नहीं हो पाया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 23, 2025, 04:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सावधान! बच्चों में फैल रहा किडनी इन्फेक्शन, अब तक 3 की मौत, ICMR टीम कर रही जांच

MP News-छिंदवाड़ा में तीन बच्चों की मौत पिछले 15 दिनों में किडनी फेल होने की वजह से मौत हो गई है. इसके अलावा 9 बच्चों का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने ICMR की टीम को जांच के लिए बुलाया है. बच्चों के परिजनों का कहना है कि बच्चों को शुरूआत में हल्का बुखार और जुकाम की शिकायत हुई. निजी अस्पतालों में सामान्य इलाज के दौरान अचानक पेशाब की मात्रा कम होने और किडनी इन्फेक्शन की समस्या सामने आई है. 

तीन बच्चों की हुई मौत
परिजनों ने बताया कि बच्चों की हालत बिगड़ने के बाद उन्हें नागपुर रेफर किया गया, जहां 5 साल 8 महीने के आदनान खान, 4 साल के हितांश सोनी और 2 साल की श्रेया यादव की मौत हो गई. अदनान ने 11 सितंबर​​ जबकि​​​​​ ​​​​​हितांश सोनी ने 14 सितंबर को नागपुर के अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा. वहीं, श्रेया की मौत 16 सितंबर को हुई.

दो सदस्यीय टीम जांच के लिए पहुंची
यह मामला परासिया विकासखंड का है. भोपाल से स्वास्थ्य विभाग की दो सदस्यीय टीम भी परासिया पहुंची है. टीम के सदस्य तीन दिन तक इलाके में रहकर जांच करेंगे. सोमवार को अधिकारियों ने परासिया, न्यूटन चिकली और दूसरों गावों का दौरा किया. मृतकों के परिजन से बातचीत कर जानकारी जुटाई है. इसके बाद कलेक्टर शीलेंद्र ने टीम के साथ मीटिंग की. 

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट आने के बाद होगा खुलासा
परासिया में अस्पताल चलाने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी ने कहा कि बारिश का मौसम जाने वाला है जबकि सर्दी की शुरूआत हो रही है. ये समय संक्रमण के लिए संवेदनशील होता है, इस दौरान बच्चों में वायरल बुखार और जुकाम आता है, लेकिन अचानक किडनी इन्फेक्शन होना गंभीर मामला है. जांच के लिए सैंपल लैब भेजे गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद ही असली वजह पता चलेगी. वहीं BMO अंकित सहलाम ने कहा कि 5 साल तक के बच्चों की स्क्रीनिंग की जा रही है. सर्वे टीम घर-घर जाकर सैंपल ले रही है. 

यह भी पढ़ें-महाकाल लोक में रील बनाने पर फिर विवाद, अर्धनग्न होकर युवक ने दिखाई बॉडी, Video वायरल

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Chhindwara की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Chhindwara Newschhindwara virusmp news

Trending news

Chhindwara News
सावधान! बच्चों में फैल रहा किडनी इन्फेक्शन, अब तक 3 की मौत, ICMR टीम कर रही जांच
mp news
महाकाल लोक में रील बनाने पर फिर विवाद, अर्धनग्न होकर युवक ने दिखाई बॉडी, Video वायरल
mp news
दूसरे युवक के साथ डांस कर रही थी गर्लफ्रेंड, देखकर आहत हुआ बॉयफ्रेंड, सुबह होते ही..
crime news
19 की उम्र में शादी, कुछ महीने बाद आई मायके; फिर हुई खौफनाक घटना, नाले में मिला शव
Raisen News
पाकिस्तान के बाद रायसेन में है हिंगलाज देवी का मंदिर, दर्शन से पूरी होती है हर इच्छा
bhopal news
प्राइवेट स्कूलों ने 10 हजार स्टूडेंट्स को किया सस्पेंड, पढ़ाने से भी किया साफ इंकार
mp news
MP में इस खतरनाक बीमारी का अलर्ट, मिट्टी और पानी से फैलता है ये रोग, गलत इलाज से...
indore news
इंदौर में कैसे गिर गई 3 मंजिला इमारत, जिम्मेदार कौन? FSL अधिकारी ने कर दिया खुलासा
mp live update
MP Today Live: जबलपुर में ट्रेन में भीषण लड़ाई, सतना में कुएं में मिला बच्ची का शव
Chhindwara News
'माफिया बनो, चरस-गांजा बेचो और चुनाव लड़ो', डॉक्टर ने छात्रों को दी गजब की सलाह
;