मां के शव के पास बिलखता रहा बेटा, दंबगों ने नहीं दिया श्मशाम का रास्ता, 31 घंटे बाद नसीब हुई अग्नि

Chhindwara News-छिंदवाड़ा में एक गांव में 31 घंटे तक महिला का अंतिम संस्कार हो पाया. यहां श्मशान जाने वाले रास्ते को लेकर जमीनी विवाद चल रहा है, जिस वजह से 31 घंटे तक अंतिम यात्रा नहीं निकल सकी. दबंगों ने रास्ते को अपनी निजी जमीन बताया और शव ले जाने से रोक दिया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 02, 2026, 04:12 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में एक महिला का अंतिम संस्कार 31 घंटे तक रुका रहा. यह मामला उमरेठ तहसील के सतनूर गांव का है. यहां मुक्तिधाम जाने वाले रास्ते को लेकर जमीनी विवाद चल रहा है. इसी विवाद की वजह से अंतिम यात्रा 31 घंटे तक नहीं निकल सकी. गांव के दबंगों ने रास्ते को निजी जमीन बताकर शव को ले जाने से रोक दिया. जब रास्ता नहीं मिला तो परिजनों को मजबूरी में शव को घर में रखना पड़ा. दूसरे दिन प्रशासन की मदद से अंतिम संस्कार कराया जा सका. 

शव ले जाने से कर दिया मना
परिजनों के अनुसार, इंदिरा बाई पति झिनो मांडेकर का बुधवार सुबह करीब 6 बजे निधन हो गया था. मृतक के बेटे रामदास और परिवार ने दोपहर तक अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां कर ली थी, लकिन श्मशाम मार्ग पर जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ था उन्होंने परिवार को शव को वहां से ले जाने से मना कर दिया. दबंगों की ओर से रास्ता देने से मना करने पर परिजन, सरपंच और सचिव के पास पहुंचे. 

सरपंच के सामने गिड़गिड़ाता रहा था बेटा
मृतका का बेटा रास्ते देने के लिए सरपंच के सामने गिड़गिड़ाता रहा. इसके बाद सरपंच ने दबंगों से रास्ता देने को कहा लेकिन उन्होंने नहीं सुना. इसके बाद नायब तहसीलदार को घटना की सूचना दी गई. पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सूर्यास्त हो चुका था और बुधवार को अंतिम संस्कार नहीं किया गया, क्योंकि शाम के समय अंतिम संस्कार करना संभव नहीं थी. 

31 घंटे बाद हुआ अंतिम संस्कार
गुरुवार दोपहर पुलिस के हस्तक्षेप और हिंदूवादी संगठनों की मौजूदगी में वैकल्पिक निजी मार्ग से अंतिम यात्रा निकाली गई. गुरुवार दोपहर 1 बजे शव का अंतिम संस्कार किया गया. इस घटनाक्रम के बाद रामदास मांडेकर और परिजनों ने प्रशासन से श्मशान जाने वाले रास्ते का स्थायी समाधान करने की मांग की. 

पहले भी हो चुका है विवाद
जानकारी के अनुसार, सतनूर गांव में मुक्तिधाम जाने वाला रास्ता पूरी तरह से गोली परिवार की निजी भूमि से होकर जाता है. श्मशान घाट जाने के लिए कोई वैकल्पिक सरकारी रास्ता नहीं है. इसे लेकर पहले भी विवाद हो चुका है. रास्ते को लेकर प्रशासन ने 12 फीट चौड़ा रास्ता बनाने का आदेश दिया था, लेकिन परिवार ने हाईकोर्ट में अपील कर दी. इस मामले का निपटारा अभी तक नहीं हो पाया है.  ग्रामीणों का कहना है कि दंबगों ने मुक्तिधाम को दो एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है और रास्ता रोककर अक्सर विवाद करते हैं. 

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

