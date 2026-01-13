Advertisement
ये कैसी लापरवाही: बच्चा कार में बंद, माता-पिता शॉपिंग में बिजी, टल गई बड़ी घटना

Chhindwara News: छिंदवाड़ा में एक बच्चा बाजार में कार में फंस गया, मौके पर मौजूद लोगों की नजर उस पर पड़ गई, जिसके बाद कांच तोड़कर उसे बाहर निकाला गया.

 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 13, 2026, 10:58 AM IST
कार के अंदर फंस गया बच्चा
कार के अंदर फंस गया बच्चा

Child Trapped in Car: छिंदवाड़ा जिले से लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है. छिंदवाड़ा के व्यस्त फव्वारा चौक पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई,जब एक डेढ़ साल का मासूम बच्चा कार के अंदर बंद मिला. बताया जा रहा है कि बच्चे के माता-पिता शॉपिंग के लिए गए थे और कार की चाबी अंदर ही रह गई थी, इसी दौरान कार ऑटोमैटिक लॉक हो गई और बच्चा अंदर फंस गया, ऐसे में कुछ देर में ही बच्चे को कार के अंदर घुटन होने लगी, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने कार का शीशा तोड़कर उसे बाहर निकाला. 

कार का कांच तोड़ा 

आसपास मौजूद लोगों ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तुरंत मदद शुरू की और पहले कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की गई, लेकिन असफल रहने पर कार का कांच तोड़ने का फैसला लिया गया. सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस बल भी पहुंच गया, पुलिस और स्थानीय नागरिकों की तत्परता से कार का कांच तोड़कर गेट खोला गया और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. बच्चे के बाहर आते ही लोगों ने राहत की सांस ली. 

घटना के बाद कुछ समय तक मौके पर भीड़ जमा रही, लेकिन समय रहते मासूम की जान बचा ली गई. यह घटना एक बार फिर माता-पिता के लिए चेतावनी है कि बच्चों को कार में अकेला छोड़ना कितना खतरनाक हो सकता है. गनीमत रही कि समय रहते मदद मिल गई, वरना यह लापरवाही एक बड़ी दुर्घटना में बदल सकती थी. 

बच्चा घबराने लगा था 

दरअसल, कॉर ऑटोमैटिक लॉक हो गई थी, जिसके चलते बच्चा कुछ देर तो ठीक रहा. लेकिन बाद में वह कार में घबराने लगा था, क्योंकि कार में गैस बनना शुरू हो गई थी, ऐसे में बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो सकती थी, ऐसे में मौके पर मौजूद लोगों ने ज्यादा इंतजार न करते हुए कार का शीशा तोड़कर उसे बाहर निकाल लिया. मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासन के लोगों ने एक बार फिर इस तरह के मामलों में सावधानी बरतने के लिए कहा है. 

