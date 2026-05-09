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छिंदवाड़ा में जल संकट गहराया, 3 दिन से पानी के लिए मची त्राहि-त्राहि, अब पार्षदों ने संभाली कमान

Chhindwara Water Crisis: छिंदवाड़ा नगर निगम क्षेत्र में जल संकट गहरा गया है. पिछले तीन दिनों से 15 से अधिक वार्डों में पेयजल सप्लाई बंद होने से भीषण गर्मी के बीच लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

 

Written By  ANKIT WAIKER|Edited By: Pooja|Last Updated: May 09, 2026, 01:54 PM IST
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छिंदवाड़ा में जल संकट गहराया, 3 दिन से पानी के लिए मची त्राहि-त्राहि, अब पार्षदों ने संभाली कमान

Chhindwara Water Crisis: छिंदवाड़ा नगर निगम क्षेत्र में इन दिनों जल संकट गहराता जा रहा है. पिछले तीन दिनों से शहर के 15 से ज्यादा वार्डों में नियमित पेयजल सप्लाई पूरी तरह से ठप है, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं.

हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब जनप्रतिनिधि खुद मैदान में उतर आए हैं. क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष दोनों ही दलों के जनप्रतिनिधि इस भीषण जल संकट का खामियाजा भुगत रहे हैं. वार्ड नंबर 42 गुलाबरा में भाजपा पार्षद संदीप सिंह चौहान खुद पानी का टैंकर चलाकर लोगों तक पानी पहुंचाते नजर आए.

पार्षद ने संभाली कमान

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वहीं वार्ड नंबर 29 में कांग्रेस पार्षद राहुल मालवी भी टैंकर से पानी बांटते दिखे. लोगों ने बताया कि वह पानी का 260 रूपये हर महीने नगर निगम को देते है लेट हो जाते है तो उस पर पैनाल्टी भी देते है, लेकिन पानी उन्हें पूरी तरह से नहीं मिल पाता है.

जल संकट से रहवासियों को परेशानी
हर दिन उन्हें पानी के टैंकर की राह तकना पड़ता है जिसके कारण उनके रोजमर्रा के कामों में तो दिक्कत आ ही रही है दैनिक जीवन पर भी काफी असर देखने मिल रहा है .वही फिल्टर प्लांट जहां से शहर में पानी सप्लाई होता है उसके भी कई खामियां देखने मिली जिसके कारण प्लांट में हर दिन कोई न कोई खराबी आ रही है जिससे जल आपूर्ति शहर में नहीं हो पा रही है  .जबकि शहर के पास एक माचागोरा डैम और एक कन्हारगांव डैम जैसे पानी के स्त्रोत उपलब्ध है .

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