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छिंदवाड़ा में जल संकट: डैम खाली, अक्टूबर में ही पानी के लिए तरसे लोग, बर्बादी पर लगेगा 5 हजार तक जुर्माना

छिंदवाड़ा में कम बारिश के कारण माचागोरा डैम 70% और कन्हारगांव डैम में बेहद कम जलभराव हुआ है. जल संकट के बीच निगम ने पानी की सप्लाई में बदलाव और बर्बादी पर 5 हजार रुपये तक जुर्माने की तैयारी की है.

Written ByANKIT WAIKER
Published: Oct 23, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Oct 23, 2026, 04:40 PM IST
छिंदवाड़ा में जल संकट: डैम खाली, अक्टूबर में ही पानी के लिए तरसे लोग, बर्बादी पर लगेगा 5 हजार तक जुर्माना
Image Credit: Chhindwara Water Crisis

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