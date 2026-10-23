छिंदवाड़ा में जल संकट: डैम खाली, अक्टूबर में ही पानी के लिए तरसे लोग, बर्बादी पर लगेगा 5 हजार तक जुर्माना

मानसून ने जाते जाते लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं. हर साल औसतन लगभग 1059 मिमी बारिश दर्ज की जाती थी, जिससे पीने के पानी की समस्या काफी हद तक हल हो जाती थी. लेकिन इस साल काफी कम बारिश दर्ज हुई है. इसे देखते हुए नगर निगम छिंदवाड़ा ने जल संकट से निपटने के लिए 17 वार्डों में रोजाना होने वाली पानी की सप्लाई में बदलाव किया है. अब इन 17 वार्डों में एक दिन के अंतराल पर पानी दिया जाएगा और बचने वाला पानी बाकी 31 वार्डों को दिया जाएगा, जहां पहले से ही एक दिन के अंतराल पर पानी की सप्लाई की जा रही थी.