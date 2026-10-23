छिंदवाड़ा में जल संकट: डैम खाली, अक्टूबर में ही पानी के लिए तरसे लोग, बर्बादी पर लगेगा 5 हजार तक जुर्माना

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मानसून ने जाते जाते लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं. हर साल औसतन लगभग 1059 मिमी बारिश दर्ज की जाती थी, जिससे पीने के पानी की समस्या काफी हद तक हल हो जाती थी. लेकिन इस साल काफी कम बारिश दर्ज हुई है. इसे देखते हुए नगर निगम छिंदवाड़ा ने जल संकट से निपटने के लिए 17 वार्डों में रोजाना होने वाली पानी की सप्लाई में बदलाव किया है. अब इन 17 वार्डों में एक दिन के अंतराल पर पानी दिया जाएगा और बचने वाला पानी बाकी 31 वार्डों को दिया जाएगा, जहां पहले से ही एक दिन के अंतराल पर पानी की सप्लाई की जा रही थी.
छिंदवाड़ा का माचागोरा डैम इस बार बारिश में केवल 70 प्रतिशत ही भर पाया है. इससे जल आपूर्ति के साथ-साथ किसानों को नहरों से सिंचाई के लिए पानी देने में भी परेशानी हो सकती है. वहीं, कन्हारगांव डैम की स्थिति इस वर्ष काफी खराब है. इसमें केवल 5 से 10 प्रतिशत पानी ही भर पाया है. कन्हारगांव डैम में रोजाना जलापूर्ति के लिए 711 मीटर जलस्तर होना जरूरी है, लेकिन इस साल जलस्तर केवल 707 मीटर तक ही पहुंच पाया है.
सांसद की जनता से अपील
कुछ दिन पहले ही जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक भी आयोजित की गई थी, जिसमें जिले के सांसद ने अपील की थी कि जनता पानी की बर्बादी न करें. किसानों से चना, सरसों और मटर जैसी कम पानी में तैयार होने वाली फसलें लगाने की अपील की गई. वहीं, गेहूं की बोनी तीन से अधिक सिंचाई की उपलब्धता सुनिश्चित होने पर ही करने की सलाह दी गई.
पानी की सप्लाई का दावा
माचागोरा और कन्हारगांव डैम सहित अन्य 44 जलाशयों में इस वर्ष केवल 0 से 25 प्रतिशत तक ही जलभराव हो सका है. इसके चलते जिले और शहर के लोगों को अक्टूबर माह में ही जल संकट की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है. ZEE NEWS की टीम ग्राउंड पर पहुंची और वार्डवासियों से पानी की समस्या को लेकर बातचीत की. लोगों ने बताया कि निगम पानी की सप्लाई का दावा कर रहा है, लेकिन उन्हें 10 से 15 दिन में पानी मिल रहा है. इससे उनके रोजमर्रा के काम भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं.
कोई समाधान नहीं निकला
वार्ड के पार्षद आकाश मोखलगाय ने बताया कि निगम एक दिन के अंतराल पर पानी की सप्लाई करने का दावा कर रहा है, लेकिन हकीकत में यह सप्लाई सिर्फ कागजों पर हो रही है. पाइपलाइन 30 साल पुरानी है, उनमें पानी का दबाव भी नहीं है और नालियों के बीच से पाइपलाइन बिछाई गई है. निगम कमिश्नर को भी इस समस्या से अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है.
डैम में भी पानी की समस्या
वहीं, छिंदवाड़ा नगर निगम कमिश्नर सीपी राय ने बताया कि माचागोरा डैम केवल 70 प्रतिशत ही भर पाया है और कन्हारगांव डैम में भी पानी की समस्या है. इसी डैम से 31 वार्डों में पानी की सप्लाई की जाती है. इसे देखते हुए माचागोरा डैम से जिन 17 वार्डों में रोजाना पानी की सप्लाई की जा रही थी, वहां अब एक दिन के अंतराल पर पानी दिया जाएगा. इससे बचने वाला पानी बाकी वार्डों में उपलब्ध कराया जाएगा. वहीं, पानी की बर्बादी करने पर चेतावनी देने के बाद अब 2 हजार से लेकर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा.