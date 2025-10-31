89 रुपए के कफ सिरप में 54 रुपए कमीशन, बच्चों की मौत मामले में बड़ा खुलासा; जानें MR से लेकर डॉक्टर तक किसने कितने कमाए

Coldriff Cough Syrup Death Case: छिंदवाड़ा में जहरीली ‘कोल्ड्रिफ’ कफ सिरप से 24 बच्चों की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. सिरप की बिक्री में 60% तक कमीशन डॉक्टर, एमआर और मेडिकल स्टोर संचालकों को दिया जाता था.
Trending Photos
Commission Scam Exposed in Cough Syrup: मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में जहरीली कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है. इस पूरे कांड में दवा बेचने के पीछे कमीशन का खेल सामने आया है. पुलिस जांच में पता चला है कि 89 रुपए की सिरप में से करीब 54 रुपए तक कमीशन अलग-अलग लोगों में बांटा जाता था. यह रकम मेडिकल रिप्रजेंटेटिव से लेकर डॉक्टर, रिटेलर और स्टॉकिस्ट तक पहुंचती थी. यही वजह थी कि जहरीली दवा आसानी से बाजार में पहुंच गई और किसी ने इसकी गुणवत्ता पर सवाल नहीं उठाया.
मिली जानकारी के मुताबिक, श्रीसन फार्मास्युटिकल कंपनी के मेडिकल रिप्रजेंटेटिव सतीश वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि सतीश वर्मा को सिरप की बिक्री पर 20% कमीशन मिलता था. इसके अलावा, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रवीण सोनी को 10%, रिटेलर ज्योति सोनी को 20% और स्टॉकिस्ट राजेश सोनी को 10% कमीशन दिया जाता था. यानी 89 रुपए की दवा में से सीधे 54 रुपए कमीशन में चले जाते थे. पुलिस ने सतीश वर्मा को इस मामले में सह आरोपी बनाया है.
रासायनिक तत्वों में गड़बड़ी
रिपोर्ट के मुताबिक, जहरीली ‘कोल्ड्रिफ’ कफ सिरप के सेवन से छिंदवाड़ा में अब तक 24 बच्चों की मौत हो चुकी है. सिरप पीने के बाद बच्चों को गुर्दे से जुड़ी गंभीर समस्या हुई थी. जांच में सिरप में इस्तेमाल किए गए रासायनिक तत्वों में गड़बड़ी पाई गई. एसआईटी ने सतीश वर्मा से लंबी पूछताछ के बाद उसे अदालत में पेश किया और रिमांड की मांग की है.
किस स्तर पर लापरवाही हुई?
गौर करने वाली बात यह है कि प्रदेश में दवाओं की जांच के लिए पर्याप्त लेबोरेटरी नहीं हैं, जिससे जांच में देरी हुई. इस मामले में सरकार की लापरवाही भी सवालों के घेरे में है. स्वास्थ्य विभाग ने अब पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच शुरू कर दी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि जहरीली दवा बाजार में कैसे पहुंची और किस स्तर पर लापरवाही हुई.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!