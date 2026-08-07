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छिंदवाड़ा में सीएम मोहन यादव का बड़ा एक्शन, शिकायतें सुनते-सुनते CMHO समेत तीन को किया सस्पेंड

Chhindwara CM News: छिंदवाड़ा दौरे पर सीएम मोहन यादव ने प्रशासनिक लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. सीएमएचओ समेत एक तहसीलदार और पटवारी पर निलंबन की कार्रवाई होगी. सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों में लापरवाही पर पदोन्नति और क्रमोन्नति रोकने के निर्देश भी दिए.

Written ByANKIT WAIKEREdited ByManish kushawah
Published: Aug 07, 2026, 04:57 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 06:39 PM IST
छिंदवाड़ा में सीएम मोहन यादव का बड़ा एक्शन, शिकायतें सुनते-सुनते CMHO समेत तीन को किया सस्पेंड
Image Credit: ZEE MEDIA

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