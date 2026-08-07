छिंदवाड़ा में सीएम मोहन यादव का बड़ा एक्शन, शिकायतें सुनते-सुनते CMHO समेत तीन को किया सस्पेंड

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CM Mohan Yadav Action: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को छिंदवाड़ा दौरे के दौरान प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की. कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों, राजस्व मामलों और विभिन्न विभागों की कार्यप्रगति की समीक्षा की. समीक्षा के दौरान लापरवाही सामने आने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. नरेश गुन्नाड़े को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत सीएम मोहन यादव ने राजस्व विभाग के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले एक तहसीलदार और एक पटवारी के विरुद्ध भी निलंबन की कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता की समस्याओं के निराकरण में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी और जवाबदेही तय करते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी.
सीएम ने की नाराजगी जाहिर
बैठक में मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से सीएम हेल्पलाइन के लंबित और संतुष्टिपूर्वक निराकृत नहीं किए गए प्रकरणों पर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने निर्देश दिए कि जो अधिकारी और कर्मचारी सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में लगातार लापरवाही बरत रहे हैं, उनकी क्रमोन्नति और पदोन्नति भी रोकी जाए. साथ ही, ऐसे अधिकारियों की नियमित समीक्षा कर आवश्यकतानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.
अधिकारियों को दिए निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता आम नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान है. जनता को कार्यालयों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का निर्धारित समय सीमा में संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित करें और शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पारदर्शी और प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाए.
लोक सेवा केंद्र का निरीक्षण
मुख्यमंत्री की इस कार्रवाई को प्रशासनिक जवाबदेही और सुशासन की दिशा में बड़ा संदेश माना जा रहा है. मुख्यमंत्री ने FDDI ऑडिटोरियम से निकलकर शासकीय ITI का निरीक्षण भी किया और उसके बाद कुछ दिन पूर्व भाजपा पार्षद, जिनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई थी, उनके घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी. इसके बाद लोक सेवा केंद्र का निरीक्षण भी किया.
अब जनता के पास पहुंचेगी सरकार
सीएम ने कहा कि प्रदेश में आज नो मीटिंग डे है. मध्य प्रदेश में अब सरकार जनता के पास पहुंचेगी. इसके लिए हर शुक्रवार को जिला केंद्र से लेकर तहसील स्तर तक जनता दरबार लगेगा, जिसमें सरकार के सभी मंत्री, विधायक, कलेक्टर और कमिश्नर मैदान में उपस्थित रहेंगे और जनता की सुनवाई करेंगे. संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी इसके 4 पिलर हैं. पूरे प्रदेश में जन-विश्वास अभियान चलेगा. पूरे देश में पहली बार मध्य प्रदेश ने यह अभियान शुरू किया है.
प्राकृतिक खेती-ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा
मुख्यमंत्री का कहना है कि हर क्षेत्र की कार्य संस्कृति और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाबद्ध विकास की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं. इसी क्रम में प्राकृतिक खेती, पशुपालन और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होमस्टे जैसी पहलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे. आज छिंदवाड़ा के प्रतिभावान नागरिकों से इन महत्वपूर्ण विषयों पर संवाद किया और उनके बहुमूल्य सुझावों को विकास की भावी योजनाओं में शामिल करने का संकल्प लिया. उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जन-विश्वास अभियान के माध्यम से नागरिकों की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है तथा उन्हें शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं.
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