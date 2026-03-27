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दिल्ली से सीधे छिंदवाड़ा पहुंचे CM मोहन यादव, मृतकों के परिजनों से की मुलाकात; घायलों के इलाज का दिया भरोसा

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली दौरे के बाद अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर सीधे छिंदवाडा पहुंचे, जहां उन्होंने  बस और पिक-अप वाहन की टक्कर में मारे गए लोगों के परिवार से मुलाकात की. इस दुखद दुर्घटना में अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 31 अन्य घायल हुए हैं.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Mar 27, 2026, 06:12 PM IST
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दिल्ली से सीधे छिंदवाड़ा पहुंचे CM मोहन यादव, मृतकों के परिजनों से की मुलाकात; घायलों के इलाज का दिया भरोसा

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज (27 मार्च) दिल्ली दौरे के बाद अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर सीधे छिंदवाडा पहुंचे, जहां उन्होंने छिंदवाड़ा जिले की तहसील मोहखेड़ के ग्राम करेर, ग्वारा और झिरिया पहुंचकर सड़क दुर्घटना में दिवंगत हुए नागरिकों के परिजनों से मुलाकात की और शोक संवेदनाएं व्यक्त कर उन्हें सांत्वना प्रदान की.  इस दौरान उन्होंने छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में पहुंचकर घायलों से भी मुलाकात कर उनक कुशलक्षेम जाना. बता दें कि गुरुवार (26 मार्च) को छिंदवाड़ा के मोहखेड़ में  बस और पिक-अप वाहन की भीषण टक्कर हो गई थी. इस दुखद दुर्घटना में अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 31 अन्य घायल हुए हैं.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आत्मीयता के साथ ढांढ़स बंधाते हुए कहा कि यह दुर्घटना पीड़ा दायक है. आप सभी धैर्य और साहस बनाए रखें, प्रदेश सरकार संकट में आपके साथ खड़ी है. उन्होंने कहा मैंने कल ही प्रभारी मंत्री को रात में ही यहां भेज दिया था. मेडिकल और डॉक्टर की टीम भी जबलपुर से भेजी गई और एक टीम को नागपुर भेजा गया, जिससे वहां भी घायलों का इलाज सुनिश्चित हो. इसके साथ ही घटना के जांच के आदेश दिए हैं.

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हर मृतक के परिजन को 8-8 लाख रुपये की सहायता

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इसके साथ ही प्रत्येक मृतक के परिजनों को 8-8 लाख रुपये की आर्थिक मदद की जाएगी. 4-4 लाख रुपये सरकार की ओर से और 4-4 लाख रुपये संबल योजना के माध्यम से आर्थिक मदद प्राप्त होगी.  उन्होंने कहा की घटना में घायल हर नागरिक को 1-1 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगाी. इसके साथ ही घायलों का पूरा इलाज सरकार कराएगी.

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पल-पल लेते रहे घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी

दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठकों के व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद, रामनवमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव छिंदवाड़ा पीड़ितों के लिए चिंचित रहे. वे पल-पल  घायलों के स्वास्थ्य का विवरण लेते रहे और दिल्ली से लौटते ही अपने आधिकारिक कार्यक्रमों को रद्द कर सीधे छिंदवाड़ा पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की. ज्ञात हो कि गुरुवार शाम को छिंदवाड़ा के पास सिमरिया नाला में क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से प्रभारी मंत्री राकेश सिंह को अपने सभी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम निरस्त कर छिंदवाड़ा पहुंचने के निर्देश दिए थे. इसके साथ ही, घायलों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जबलपुर से विशेषज्ञ चिकित्सकों के दल को भी तत्काल रवाना कर दिया था.

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परिवार के सदस्यों की भांति हो पीड़ितों की देखभाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पीड़ितों व उनके परिजनों से मुलाकात के समय भावुक हो गए, परिवार के मुखिया की भांति छिंदवाड़ा कलेक्टर और चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रत्येक घायल व्यक्ति की देखभाल 'अपने परिवार के सदस्य' की भांति की जाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि घायलों के समुचित उपचार के लिए किसी भी प्रकार की कमी न हो, प्रदेश सरकार संकट में हर नागरिक के साथ है.  डॉ. मोहन यादव ने संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा कर भविष्य की सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रभावितों को हर संभव सहायता सुनिश्चित हो सके. मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि इस संकट के समय में राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के दुःख को साझा करने और उनकी सहायता करने हेतु संकल्पित है.

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