जहरीला कफ सिरप कांड में बड़ी कार्रवाई, श्रीसन फार्मा का MR गिरफ्तार, गहराई से हो रही जांच

Cough Syrup Case: छिंदवाड़ा जिले में जहरीली कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने से 24 मासूम बच्चों की मौत का मामला पूरे प्रदेश में सनसनी फैलाने वाला रहा है. इस मामले की जांच लगातार एसआईटी द्वारा की जा रही है. इसी सिलसिले में आज एसआईटी ने श्रीसन फार्मा कंपनी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव (एमआर) सतीश वर्मा को गिरफ्तार किया. अधिकारियों ने बताया कि जितेंद्र सिंह जाट के नेतृत्व में टीम ने लंबी जांच और स्थानीय छानबीन के बाद सतीश वर्मा को कूकड़ा जगत, छिंदवाड़ा से हिरासत में लिया और पूछताछ के लिए परासिया लेकर गई. यह गिरफ्तारी पूरे मामले की गंभीरता और जिम्मेदार व्यक्तियों तक पहुंचने के प्रयास का हिस्सा है.

मिली जानकारी के अनुसार, सतीश वर्मा लंबे समय से श्रीसन फार्मा कंपनी में कार्यरत था और दवा के प्रचार-प्रसार से जुड़ा हुआ था. गिरफ्तारी के बाद एसआईटी ने कहा कि अब वे कंपनी और उसकी वितरण श्रृंखला में जुड़े हर जिम्मेदार व्यक्ति तक जांच फैलाएंगे. इस कदम का मकसद बच्चों की मौत के पीछे की वास्तविकता सामने लाना और दोषियों को कानून के अनुसार सजा दिलाना है. पुलिस और राज्य सरकार का यह प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि इस दर्दनाक घटना के लिए जिम्मेदार सभी लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई झेलें.

SIT कर रही जांच

इस घटना ने न सिर्फ परिजनों को हताश किया है, बल्कि पूरे छिंदवाड़ा जिले में रोष और चिंता का माहौल बना दिया है. जहरीली कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के बाद एसआईटी हर उस कड़ी की गहन जांच कर रही है, जिससे मामले के पीछे की सच्चाई सामने आ सके. साथ ही, जांच का उद्देश्य यह भी है कि भविष्य में इस तरह की त्रासदियों से बचा जा सके और चिकित्सा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही और त्रुटियों को रोका जा सके. (रिपोर्टः रूपेश कुमार, छिंदवाड़ा)

