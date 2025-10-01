कहीं आप भी अपने बच्चे को तो नहीं दे रहे ये 2 कफ सिरप, 6 बच्चों की मौत के बाद रोकी गई बिक्री

Coldrif Nextro-DS Banned: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 6 बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है और कथित तौर पर किडनी फेल होने से बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है. मामला बढ़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है और 2 कफ सिरफ की बिक्री पर रोक लगा दी है. भोपाल स्वास्थ्य विभाग ने साफ किया है कि जांच रिपोर्ट आने तक इन दोनों कफ सिरपों की बिक्री नहीं होगी. अगर आप भी अपने बच्चे को ये कफ सिरप दे रहे हैं तो इसे तुरंत रोक दें और डॉक्टर की सलाह लें.

कोल्ड्रिफ और नेक्सट्रॉस-डीएस पर रोक

घटना के बाद जिन दो कफ सिरपों को शक के घेरे में लिया गया है, उनके नाम कोल्ड्रिफ और नेक्सट्रॉस-डीएस हैं. जांच रिपोर्ट आने तक दोनों कफ सिरप की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है. जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. मनीष शर्मा ने कहा कि अभी तक इन दवाओं की सप्लाई सरकारी अस्पतालों में नहीं होती थी, लेकिन एहतियातन प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स पर भी कोल्ड्रिफ और नेक्सट्रॉस-डीएस की बिक्री रोक दी गई है.

डॉ. मनीष शर्मा ने आगे बताया कि फिलहाल यह साफ नहीं है कि भोपाल में इन सिरप्स की पहले से बिक्री हो रही थी या नहीं. उन्होंने कहा, 'कंपनी के प्रोडक्ट की सेल पर रोक लगाई गई है. पहले यह दवा यहां कितनी मात्रा में बिकी, इसकी भी जांच कराई जाएगी. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी.'

पूरे राज्य में दहशत का माहौल

जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, भोपाल के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर इन दोनों कफ सिरप्स की सप्लाई पहले से नहीं होती थी. इसके बावजूद सुरक्षा को देखते हुए विभाग ने शहरभर में रोक लगाने का निर्णय लिया है. गौरतलब है कि छिंदवाड़ा में बीते दिनों कथित तौर पर इन कफ सिरप्स के सेवन के बाद 6 बच्चों की मौत हो गई थी. मामला सामने आने के बाद पूरे प्रदेश में दहशत का माहौल है और दवा कंपनियों पर सवाल उठ रहे हैं.

स्वास्थ्य विभाग ने फिलहाल कंपनी के इन दोनों उत्पादों पर सेल रोकने का आदेश जारी कर दिया है. जांच में यह पता लगाया जाएगा कि दवा की क्वालिटी, बैच नंबर और निर्माण प्रक्रिया में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई. जब तक रिपोर्ट नहीं आती, तब तक कोल्ड्रिफ और नेक्सट्रॉस-डीएस की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी. (इनपुट- न्यूज एजेंसी आईएएनएस)