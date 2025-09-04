कांग्रेस नेता के बयान से एमपी की सियासत में भूचाल- आदिवासी हिंदू नहीं, शबरी को लेकर कही ये बात
कांग्रेस नेता के बयान से एमपी की सियासत में भूचाल- आदिवासी हिंदू नहीं, शबरी को लेकर कही ये बात

Umang Singhar Controversy Statement: नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आदिवासियों और शबरी को लेकर बड़ा बयान दिया है, उन्होंने ने कहा कि ये हिंदू नहीं हैं. आदिवासी समाज को अपनी मूल पहचान पर गर्व करना चाहिए. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 04, 2025, 12:03 PM IST
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार

MP Politics: मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने छिंदवाड़ा में बड़ा बयान देकर प्रदेश की राजनीति में नया बवाल खड़ा कर दिया है. उन्होंने कहा कि गर्व से कहो हम आदिवासी हैं हिंदू नहीं हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि "आदिवासी हिंदू नहीं हैं," साथ ही उमंग सियार ने यह भी कहा कि यह बात वह पिछले कई सालों से कहते आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय को अपनी मूल पहचान पर गर्व करना चाहिए, जो अपनी समृद्ध परंपराओं और इतिहास को समेटे हुए है. यही नहीं उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमान को MPCCB अध्यक्ष बनाए जाने पर भी सवाल उठाए. 

शबरी भी थी आदिवासी...
दरअसल, एक तरफ जहां भाजपा लगातार आदिवासी वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने में जुटी है. वहीं, दूसरी ओर छिंदवाड़ा में कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने आदिवासियों को हिंदू नहीं होने का दावा किया है. उन्होंने कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं. कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने आगे कहा मैं इस बात को हमेशा कहता हूं और आज से नहीं कहता कई सालों से कहता हूं, वो शबरी थी, जिसने राम को जूठे बेर खिलाए थे, जंगल में वो भी आदिवासी थी. समाज को अपनी मूल पहचान पर गर्व करना चाहिए. उन्होंने जोर देकर कहा कि आदिवासी समुदाय का इतिहास और परंपराएं बहुत समृद्ध हैं, जिन्हें नए दौर में भी मजबूती से आगे बढ़ाना होगा. 

राजनीति राजनीतिक मंच पर हो...
छिंदवाड़ा में कार्यक्रम के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमान को एमपीसीसीबी अध्यक्ष बनाए जाने पर भी प्रतिक्रिया दी. सिंघार ने कहा कि बड़े घराने हर संस्था पर कब्जा जमाए बैठे हैं. यदि निष्पक्ष चुनाव हों तो योग्य प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर मिलेगा. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे खेल की संस्थाओं में भी राजनीतिक हस्तक्षेप दिखाई देता है, यह गलत है. राजनीति राजनीतिक मंच पर होनी चाहिए. खेल के मैदान पर नहीं. सभी राजनीतिक दलों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. उमंग सिंघार छिंदवाड़ा में आयोजित मध्यप्रदेश आदिवासी विकास परिषद की जिला कार्यकारिणी बैठक और राष्ट्रीय करमडार पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए.

सोनिया गांधी को खुश करने के लिए करते हैं ऐसा
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बयान पर सियासी संग्राम भी शुरू हो गया है. उनके बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने आदिवासियों को लेकर दिए बयान पर कहा कि सोनिया गांधी इससे खुश हो सकती हैं. लेकिन हिंदुस्तान नाराज हो जाएगा. भारत का आदिवासी कभी क्रॉस नहीं लगाएगा वो सनातन के साथ है.

भोपाल से दीपक द्विवेदी और बैतूल से रुपेश कुमार की रिपोर्ट- जी मीडिया....

MP Politics: मध्य प्रदेश में OBC कार्ड खेलने की तैयारी में कांग्रेस, जानें क्‍या है मास्‍टरप्‍लान?
