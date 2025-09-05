संपत्ति 1,34,24,75,811 रुपये, दिल्ली में 2 एकड़ में बंगला... रह चुके हैं CM और 9 बार सांसद; कांग्रेस MLA का साम्राज्य

Congress MLA Kamal Nath Net Worth: मध्य प्रदेश में करोड़पति विधायकों की कमी नहीं है और 10 विधायक तो ऐसे हैं, जिनकी सलाना आय 1 करोड़ रुपये से ज्यादा है. मध्य प्रदेश के सबसे अमीर विधायकों की सीरीज में आज आपको कांग्रेस विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की संपत्ति के बारे में बता रहे हैं, जो कुल 134 करोड़ रुपये के मालिक हैं. इसमें से कमलनाथ के पास कुल 71 करोड़ 58 लाख रुपये की संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी और पूर्व सांसद अलका नाथ की कुल संपत्ति 62 करोड़ 52 लाख से ज्यादा की है.

संपत्ति 1,34,24,75,811 रुपये, दिल्ली में 2 एकड़ में बंगला...

2023 विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में कमलनाथ ने अपनी संपत्ति संपत्ति 1,34,24,75,811 रुपये बताई थी. एफिडेविट के अनुसार, कमलनाथ के पास दिल्ली के सुल्तानपुर में 2 एकड़ से ज्यादा जमीन पर बना एक बंगला है, जिसे उन्होंने साल 1994 में 2.23 लाख रुपये में खरीदा था और 1.48 करोड़ रुपये बंगले के कंस्ट्रक्शन पर खर्च किया. अब इस बंगले की कीमत उन्होंने 35 करोड़ 3 लाख 92 हजार रुपये बताई है.

कमलनाथ के बाद मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के शिकारपुर , थूनिया, इमलीखेड़ा समेत कई स्थानों पर 28.431 हेक्टयर खेती की जमीन है, जिसका बाजार मूल्य साल 2023 में 29.41 करोड़ रुपये था. चुनावी हलफनामे के अनुसार, कमलनाथ के पास 2 एम्सेडर कार और एक सफारी कार है, जिसकी कीमत उन्होंने 21,21,680 रुपये बताई थी.

कमलनाथ की पत्नी और पूर्व सांसद अलका नाथ पास साल 2023 में 16.56 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति थी. इसमें छिंदवाड़ा के शिकरपुर में 95,832 स्क्वायर फीट में बना एक रेसिडेंशियल घर है, जिसकी कीमत 2.16 करोड़ रुपये थी. इसके अलावा दिल्ली के पंचशील पार्क में 4000 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट है, जिसकी कीमत 14.4 करोड़ रुपये है. कमलनाथ की पत्नी के पास 1039 ग्राम गोल्ड और 2248 कैरेट डायमंड व स्टोन ज्वैलरी भी है, जिसका बाजार मूल्य साल 2023 में 3.33 करोड़ रुपये था.

कमलनाथ रह चुके हैं MP के CM और 9 बार सांसद

कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से 9 बार सांसद रह चुके हैं. साल 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, लेकिन यह सरकार 2020 तक ही चल पाई. मार्च 2002 में ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायकों के साथ बागी हो गए, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ गई और कमलनाथ को महज 1 साल 97 दिन में सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा. इससे पहले वो कमलनाथ 1980 से 2014 तक नौ बार सांसद रह चुके हैं.

बिजनेस घराने से ताल्लुक रखते हैं कमलनाथ

कमलनाथ एक बिजनेस परिवार से आते हैं और उनका कारोबार रियल एस्टेट, ऐविएशन, हॉस्पिटलिटी के अलावा एजुकेशन के क्षेत्र में भी फैला हुआ है. कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कमलनाथ कई कंपनियों में बोर्ड मेंबर हैं, लेकिन चुनावी हलफनामे में उन्होंने खुद को राजनेता बताया था. उत्तर प्रदेश के कानपुर में जन्मे कमलनाथ की शुरुआती पढ़ाई देहरादून के दून स्कूल से और ग्रेजुएशन कोलकाता के सेंट जेवियर कॉलेज से किया.

कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ की संपत्ति तो 716 करोड़...

कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से पूर्व सांसद नकुलनाथ की संपत्ति 716 करोड़ रुपये है, जिसकी जानकारी उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान दी थी. नकुलनाथ ने अपनी संपत्ति में छिंदवाड़ा में 2.92 करोड़ रुपये की खेती की जमीन और दिल्ली के पंचशील पार्क में 45.15 करोड़ रुपये के रेसिडेंशियल बिल्डिंग की जानकारी दी थी. नकुलनाथ के पास 2.02 करोड़ रुपये की 1896.667 ग्राम गोल्ड और 147.58 कैरेट की ज्वैलरी है, जबकि उनकी पत्नी के बास 850.66 ग्राम गोल्ड और 881.31 कैरेट की डायमंड ज्वैलरी है, जिसकी कीमत 2.75 करोड़ रुपये है.