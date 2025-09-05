संपत्ति 1,34,24,75,811 रुपये, दिल्ली में 2 एकड़ में बंगला... रह चुके हैं CM और 9 बार सांसद; कांग्रेस MLA का साम्राज्य
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2909908
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

संपत्ति 1,34,24,75,811 रुपये, दिल्ली में 2 एकड़ में बंगला... रह चुके हैं CM और 9 बार सांसद; कांग्रेस MLA का साम्राज्य

Kamal Nath Property: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और छिंदवाड़ा सीट से विधायक कमलनाथ राज्य के सबसे अमीर एमएलए में से एक हैं, जिनकी कुल संपत्ति 134 करोड़ रुपये है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने से पहले कमलनाथ छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से 9 बार सांसद रह चुके हैं.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Sep 05, 2025, 03:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

संपत्ति 1,34,24,75,811 रुपये, दिल्ली में 2 एकड़ में बंगला... रह चुके हैं CM और 9 बार सांसद; कांग्रेस MLA का साम्राज्य

Congress MLA Kamal Nath Net Worth: मध्य प्रदेश में करोड़पति विधायकों की कमी नहीं है और 10 विधायक तो ऐसे हैं, जिनकी सलाना आय 1 करोड़ रुपये से ज्यादा है. मध्य प्रदेश के सबसे अमीर विधायकों की सीरीज में आज आपको कांग्रेस विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की संपत्ति के बारे में बता रहे हैं, जो कुल 134 करोड़ रुपये के मालिक हैं. इसमें से कमलनाथ के पास कुल 71 करोड़ 58 लाख रुपये की संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी और पूर्व सांसद अलका नाथ की कुल संपत्ति 62 करोड़ 52 लाख से ज्यादा की है.

संपत्ति 1,34,24,75,811 रुपये, दिल्ली में 2 एकड़ में बंगला...

2023 विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में कमलनाथ ने अपनी संपत्ति संपत्ति 1,34,24,75,811 रुपये बताई थी. एफिडेविट के अनुसार, कमलनाथ के पास दिल्ली के सुल्तानपुर में 2 एकड़ से ज्यादा जमीन पर बना एक बंगला है, जिसे उन्होंने साल 1994 में 2.23 लाख रुपये में खरीदा था और 1.48 करोड़ रुपये बंगले के कंस्ट्रक्शन पर खर्च किया. अब इस बंगले की कीमत उन्होंने 35 करोड़ 3 लाख 92 हजार रुपये बताई है.

Add Zee News as a Preferred Source

कमलनाथ के बाद मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के शिकारपुर , थूनिया, इमलीखेड़ा समेत कई स्थानों पर 28.431 हेक्टयर खेती की जमीन है, जिसका बाजार मूल्य साल 2023 में 29.41 करोड़ रुपये था. चुनावी हलफनामे के अनुसार, कमलनाथ के पास 2 एम्सेडर कार और एक सफारी कार है, जिसकी कीमत उन्होंने 21,21,680 रुपये बताई थी.

ये भी पढ़ें- संपत्ति 2,96,08,31,000 रुपये, कोई क्रिमिनल केस नहीं... नहीं लेते सरकारी सुविधा और सैलरी; ऐसा है BJP विधायक का साम्राज्य

कमलनाथ की पत्नी और पूर्व सांसद अलका नाथ पास साल 2023 में 16.56 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति थी. इसमें छिंदवाड़ा के शिकरपुर में 95,832 स्क्वायर फीट में बना एक रेसिडेंशियल घर है, जिसकी कीमत 2.16 करोड़ रुपये थी. इसके अलावा दिल्ली के पंचशील पार्क में 4000 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट है, जिसकी कीमत 14.4 करोड़ रुपये है. कमलनाथ की पत्नी के पास 1039 ग्राम गोल्ड और 2248 कैरेट डायमंड व स्टोन ज्वैलरी भी है, जिसका बाजार मूल्य साल 2023 में 3.33 करोड़ रुपये था.

कमलनाथ रह चुके हैं MP के CM और 9 बार सांसद

कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से 9 बार सांसद रह चुके हैं. साल 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, लेकिन यह सरकार 2020 तक ही चल पाई. मार्च 2002 में ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायकों के साथ बागी हो गए, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ गई और कमलनाथ को महज 1 साल 97 दिन में सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा. इससे पहले वो कमलनाथ 1980 से 2014 तक नौ बार सांसद रह चुके हैं.

ये भी पढ़ें- BJP विधायक की संपत्ति 2,42,00,00,000 रुपये, प्राइवेट जेट के मालिक! अब अचानक क्यों हो रही चर्चा

बिजनेस घराने से ताल्लुक रखते हैं कमलनाथ

कमलनाथ एक बिजनेस परिवार से आते हैं और उनका कारोबार रियल एस्टेट, ऐविएशन, हॉस्पिटलिटी के अलावा एजुकेशन के क्षेत्र में भी फैला हुआ है. कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कमलनाथ कई कंपनियों में बोर्ड मेंबर हैं, लेकिन चुनावी हलफनामे में उन्होंने खुद को राजनेता बताया था. उत्तर प्रदेश के कानपुर में जन्मे कमलनाथ की शुरुआती पढ़ाई देहरादून के दून स्कूल से और ग्रेजुएशन कोलकाता के सेंट जेवियर कॉलेज से किया.

कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ की संपत्ति तो 716 करोड़...

कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से पूर्व सांसद नकुलनाथ की संपत्ति 716 करोड़ रुपये है, जिसकी जानकारी उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान दी थी. नकुलनाथ ने अपनी संपत्ति में छिंदवाड़ा में 2.92 करोड़ रुपये की खेती की जमीन और दिल्ली के पंचशील पार्क में 45.15 करोड़ रुपये के रेसिडेंशियल बिल्डिंग की जानकारी दी थी. नकुलनाथ के पास 2.02 करोड़ रुपये की 1896.667 ग्राम गोल्ड और 147.58 कैरेट की ज्वैलरी है, जबकि उनकी पत्नी के बास 850.66 ग्राम गोल्ड और 881.31 कैरेट की डायमंड ज्वैलरी है, जिसकी कीमत 2.75 करोड़ रुपये है.

TAGS

Kamal Nathcongress

Trending news

chhattisgarh news
सरकारी स्कूल में तंत्र-मंत्र,कोयल की बलि से फैली दहशत,क्लास में जाने से डर रहे छात्र
Kamal Nath
संपत्ति 1,34,24,75,811 रुपये,दिल्ली में 2 एकड़ में बंगला.. कांग्रेस MLA का साम्राज्य
mp news
बेटे का शव चाहिए तो देना होगा 500, ग्वालियर के सरकारी अस्पताल में कफन के लिए रिश्वत
narsinghpur news
पत्नी ने छोड़ा तो तांत्रिक दोस्त को उतारा मौत के घाट, 12 घंटे में पुलिस ने खोला राज
MP teachers Fourth Pay Scale
CM मोहन ने शिक्षकों को दी 'लॉटरी' जैसा तोहफा! 1.50 लाख टीचरों को मिलेगा लाभ
Gwalior
पत्नी ने की नए मोबाइल की डिमांड, पति के मना करने पर उठाया ऐसा कदम; सुनकर लगेगा डर
air india flight emergency landing
हे भगवान एयर इंडिया के साथ ये क्या हो रहा! फिर आई तकनीकी खराबी,कराई इमरजेंसी लैंडिंग
mp farmer news
अब एमपी के किसानों की जल्द होगी दोगुनी आय! सरकार का गुप्त मास्टर प्लान आया सामने
Balrampur
पहले डिलीवरी, फिर जंगल में बुलाकर शादी का वादा; संबंध बनाते ही जान से मारने की धमकी
Vishnu Deo Sai
लुत्ती बांध के टूटने पर CM साय ने जताई नाराजगी, बोले- दुबारा ना हो इस तरह की गलती
;