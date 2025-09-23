'माफिया बनो, चरस-गांजा बेचो और चुनाव लड़ो', ट्रेनी डॉक्टर ने छात्रों को दी गजब की सलाह, मामला वायरल
'माफिया बनो, चरस-गांजा बेचो और चुनाव लड़ो', ट्रेनी डॉक्टर ने छात्रों को दी गजब की सलाह, मामला वायरल

Chhindwara News: छिंदवाड़ा के एक सरकारी अस्पताल में तैनात ट्रेनी डॉक्टर का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में वह मेडिकल छात्रों से कहते दिख रहे हैं कि डॉक्टर बनकर क्या करोगे? 

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 23, 2025, 09:22 AM IST
'माफिया बनो, चरस-गांजा बेचो और चुनाव लड़ो', ट्रेनी डॉक्टर ने छात्रों को दी गजब की सलाह, मामला वायरल

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के एक सरकारी अस्पताल में तैनात एक ट्रेनी डॉक्टर का बेहद विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है. वीडियो में वह मेडिकल छात्रों से बात करते हुए उन्हें डॉक्टर बनने के बजाय गलत रास्ते अपनाने की सलाह देते नज़र आ रहे हैं.  उन्होंने छात्रों से कहा, "डॉक्टर बनकर क्या करोगे? माफिया बनो, गांजा-चरस बेचो और राजनीति करो." उनके इस बयान की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि डॉक्टरों को धरती पर भगवान माना जाता है। फिर भी, उन्होंने ऐसा बयान दिया.

यह भी पढ़ें: भोपाल में दुर्गा पूजा के लिए नए नियम, आईडी वेरिफिकेशन के साथ ये चीजें जरूरी, जानें सबकुछ

 

छिंदवाड़ा में ट्रेनी डॉक्टर का विवादित बयान
दरअसल, ज़िला सरकारी अस्पताल में मेडिकल के कुछ छात्र ट्रेनी डॉक्टर सानिध्य दुबे के पास  एमएलसी कराने पहुंचे थे.  छात्रों से बातचीत के दौरान  डॉक्टर सानिध्य दुबे ने उनसे पूछा, "पढ़ाई करके क्या बनोगे?" जब एक छात्र ने डॉक्टर बनने की इच्छा जताई, तो डॉक्टर ने विवादित टिप्पणी करते हुए कहा, "इतने डॉक्टर बनकर करोगे क्या? इससे अच्छा है कि माफिया बनो, चरस-गांजा बेचो, पैसा कमाओ और चुनाव लड़ो."

यह भी पढ़ें: 'पूनम पांडे को सूर्पनखा का रोल दो...' मंदोदरी के किरदार पर कंप्यूटर बाबा का तीखा वार, ये क्या कह दिया?

 

डॉक्टर ने छात्रों के दी गजब की सलाह
पूरी बातचीत वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने मोबाइल फ़ोन पर रिकॉर्ड कर ली, जिसका एक क्लिप्ड वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में डॉ.सानिध्य दुबे कहते दिख रहे हैं, "कुछ पैसे खर्च करो और नेता बन जाओ. छह-आठ महीने चरस-गांजा बेचो, 30-40 करोड़ रुपये कमाओ और फिर चुनाव लड़ो. पैसा ही सब कुछ है." इस वीडियो को लेकर स्थानीय छात्रों और नागरिकों में व्यापक आक्रोश है. कई लोग इसे चिकित्सा संस्थान की गरिमा और युवाओं के भविष्य के बारे में एक नकारात्मक संदेश मान रहे हैं. बता दें कि इस मामले पर न तो ज़िला प्रशासन और न ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है.डॉक्टरों को समाज में भगवान माना जाता है, लेकिन वायरल वीडियो ने लोगों में आक्रोश और गुस्सा साफ़ तौर पर भड़का दिया है.

