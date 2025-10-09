क्या CBI करेगी कप सिरप मौत मामले की जांच? सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला, अब तक जा चुकी है 22 बच्चों की जान

Supreme Court Cough Syrup Case: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने के बाद किडनी फेल्योर से हुई बच्चों की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए सहमत हो गया है. अब सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि क्या इस मामले की जांच सीबीआई करेगी. याचिका में इस गंभीर मामले की जांच राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या सीबीआई के माध्यम से विशेषज्ञों की समिति बनाकर कराए जाने की मांग की गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस उज्ज्वल भुयान और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने सुनवाई 10 अक्टूबर के लिए निर्धारित की है.

याचिका में क्या की गई है मांग?

वकील विशाल तिवारी की तरफ से दाखिल जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई कि मामले की निगरानी कोर्ट के रिटायर जज करें, ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित हो सके. इसके अलावा, याचिका में कफ सिरप में इस्तेमाल रसायन डायइथाइलीन ग्लाइकॉल और एथलीन ग्लाइकॉल की बिक्री और निगरानी के लिए सख्त नियम बनाए जाने की मांग भी की गई है.

पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिए जाने और विभिन्न राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक जगह ट्रांसफर कर संयुक्त जांच कराने की भी अपील की गई है. याचिका में उन कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने, उन्हें तुरंत बंद करने और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है, जो विषैले कफ सिरप का उत्पादन कर रही हैं. साथ ही बाजार से संबंधित उत्पादों को वापस मंगाने और ड्रग्स रिकॉल पॉलिसी बनाने की भी गुजारिश की गई है.

पुलिस ने दवा कंपनी के मालिक को किया गिरफ्तार

इससे पहले, मध्य प्रदेश पुलिस ने छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने के कारण 22 बच्चों की मौत के मामले में दवा कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया. तमिलनाडु की इस कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है. मामले में छिंदवाड़ा जिले के परासिया उप-मंडल के सिविल अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सोनी को निलंबित किया जा चुका है. जांच के लिए एसआईटी का भी गठन हुआ है.

