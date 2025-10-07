बच्चों को कब देनी चाहिए खांसी की दवा, ओवरडोज के क्या नुकसान? AIIMS के डॉक्टर ने बताया क्या करें और क्या ना करें पैरेंट्स

Cough Relief Alternatives: मध्य प्रदेश में जहरीला कफ सिरप पीने के बाद किडनी फेल होने की वजह से अब तक 19 बच्चों की मौत हो चुकी है. कफ सिरप की वजह से हो रही बच्चों की मौत के बाद पैरेंट्स टेंशन में हैं और सोच में पड़ गए हैं कि उन्हें अपने बच्चों को कफ सिरप देना चाहिए भी या नहीं. इस बीच एम्स (AIIMS) दिल्ली के बाल रोग विभाग के प्रमुख डॉ. पंकज हरि कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बताया है और कहा है कि अगर मेडिकल प्रोटोकॉल का पालन किया जाए और कफ सिरप में खराबी ना हो तो कफ सिरप से मौत नहीं हो सकती. डेक्सट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड बिना डॉक्टर के पर्चे के मिलने वाली खांसी की सिरप और अन्य सर्दी-जुकाम की दवाओं में एक प्रमुख और बहुत ही आम सक्रिय तत्व है, जो हानिकारक नहीं है. यह खांसी को कम करने वाली दवा है और मस्तिष्क में कफ रिफ्लेक्स को अवरुद्ध करके काम करती है. इसके कारण आपको किडनी फेल नहीं होती.

क्या छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए कफ सिरप?

डॉक्टरों के अनुसार, नियम काफी सरल हैं. बच्चों में सर्दी-ज़ुकाम ज्यादातर अपने आप ठीक हो जाता है. इसलिए, छह साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप देने की जरूरत नहीं है. इसके अलावा, वयस्कों और बच्चों के लिए कफ सिरप की खुराक अलग-अलग होती है. इसलिए, हमेशा डॉक्टर द्वारा बताई गई कफ सिरप ही इस्तेमाल करें. बजाय इसके कि फार्मासिस्ट के कहने पर कोई भी शीशी खरीद लें.

बच्चों को खांसी की दवा कब देनी चाहिए?

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, डॉ. पंकज हरि ने बताया कि कफ सिरप दो प्रकार के होते हैं: एक कफ सप्रेसेंट और दूसरा डिकंजेस्टेंट. कफ सप्रेसेंट सूखी खांसी के लिए होते हैं. डिकंजेस्टेंट अलग होते हैं, जो नाक की जकड़न, खासकर बहती नाक को कम करते हैं. ये नाक बंद होने और रनिंग नोज के कारण होने वाली खांसी में भी आराम देते हैं. आमतौर पर दोनों सिरप शिशुओं और छोटे बच्चों को नहीं दिए जाते हैं.

अमेरिका में डॉक्टर चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इन्हें नहीं लिखते हैं. ऐसा नहीं है कि हमने इन्हें कभी नहीं दिया है, लेकिन कुछ चुनिंदा मामलों में कड़ी निगरानी में दिया गया था. वह भी उन मामलों में जहां बच्चा दो साल या उससे ज्यादा उम्र का हो. लेकिन, भारत में समस्याएं इसलिए पैदा होती हैं, क्योंकि खांसी की दवाइयां बिना डॉक्टर के पर्चे के आसानी से मिल जाती हैं. इसलिए, परिवार के लोग खुद जाकर सिरप खरीद लेता है, जिससे बचना चाहिए. इसे तभी खरीदें जब डॉक्टर इसकी सलाह दें.

कफ सिरप के ओवरडोज के क्या हो सकते हैं नुकसान?

डॉ. पंकज हरि ने बताया कि अगर कफ सिरप ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो इससे बच्चों में बेहोशी, नींद आने की समस्या, दिल की धड़कन तेज होना और कभी-कभी उल्टी और मतली भी हो सकती है. थोड़े बड़े बच्चों में अगर ओवरडोज हो जाए तो उन्हें 'ड्रग हाई' हो सकता है. लंबे समय तक ऐसा होने से वे इसके आदी हो सकते हैं और इसे मूड ठीक करने के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं.

बच्चों के लिए कितनी होनी चाहिए एक खुराक?

डॉ. पंकज हरि ने बताया कि सबसे पहले एक नॉर्मल फिजिशियन को इस बात की जानकारी नहीं होती कि प्रति मिलीग्राम कितनी खुराक देनी है, जिसका इस्तेमाल बच्चों के डॉक्टर (Paediatricians) करते हैं. इसलिए, हमेशा किसी बाल रोग विशेषज्ञ (Paediatricians) या चाइल्ड स्पेशलिस्ट से ही दवा का पर्चा लें. बच्चों के लिए प्रति मिलीग्राम खुराक उनके वजन के हिसाब से दिया जाता है. आमतौर पर यह 0.5 से 1 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के हिसाब से होती है और इसे दिन में तीन बार से ज्यादा नहीं देना चाहिए. बोतल के साथ आने वाले चम्मच ही का इस्तेमाल करें. अगर आप उन्हें एक छोटा चम्मच या एक बड़ा चम्मच सिरप देते हैं तो इससे ओवरडोज हो सकता है.

कफ सिरप खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

डॉ. पंकज हरि ने बताया कि आमतौर पर आपको डेक्सट्रोमेथॉर्फन, एक कफ निवारक और दो डिकंजेस्टेंट मिलेंगे, जिनका इस्तेमाल अक्सर कफ निवारक, फिनाइलेफ्रिन और फेनिरामाइन के साथ किया जाता है. हमेशा ऐसे सिरप खरीदें, जिन पर मानक दवा कंपनियों द्वारा लेबल और निर्माण किया गया हो. सस्ती दवाइयां बनाने वाली कंपनियां लेबल नहीं लगातीं और सिरप को डिब्बों में भरकर देती हैं. वहां वे डाइएथिलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल करती हैं, जो जहरीला होता है. यह संदूषण पैरासिटामोल और अन्य दवाओं में हो सकता है, जहां प्रोपलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल होता है. डेक्सट्रोमेथॉर्फन किडनी फेलियर का कारण नहीं बनता. यह नेफ्रोटॉक्सिक दवा नहीं है, केवल डाइएथिलीन ग्लाइकॉल ही किडनी को नुकसान पहुंचाता है.

कफ सिरप नहीं तो खांसी से राहत के और क्या विकल्प हैं?

डॉ. पंकज हरि ने बताया कि दूसरा विकल्प डेक्सामेथासोन है, जो फिनाइलेफ्राइन और क्लोरफेनिरामाइन का दूसरा एंटीहिस्टामाइन है. FDA का कहना है कि दो साल से कम उम्र के बच्चों को इनका भी सेवन नहीं करना चाहिए. इसका मतलब है कि शिशुओं के लिए कोई विकल्प नहीं है. शहद, भाप और आर्द्र हवा जैसे घरेलू उपाय आजमाए जा सकते हैं. और अगर नाक बंद हो तो सलाइन नेजल ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें, जिनमें कोई दवा नहीं होती.