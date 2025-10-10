Advertisement
छिंदवाड़ा कांड पर तमिलनाडु में धरना दें... CM मोहन यादव ने क्यों कही ऐसी बात

Mohan Yadav Blames Tamil Nadu: मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तामिलनाडु सरकार का सहयोग न मिलने का आरोप लगाया है और साथ ही कांग्रेस पर हमला बोलते हुए तामिलनाडु में धरना देने की सलाह दी है. उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी तामिलनाडु जाएं.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Oct 10, 2025, 10:34 AM IST
Cough Syrup Deaths Case: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कप सिरप से अब तक 24 बच्चों की मौत हो चुकी है और कुछ बच्चों का इलाज नागपुर में चल रहा है. बच्चों की मौत पर भी सियासत भी शुरू हो गई है. इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को नागपुर के न्यू हेल्थ सिटी हॉस्पिटल और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंचकर बच्चों का हाल जाना और उनके परिजनों के अलावा डॉक्टरों से बात कर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने को कहा. सीएम ने तामिलनाडु सरकार का सहयोग न मिलने का आरोप लगाया और साथ ही कांग्रेस पर हमला बोलते हुए तामिलनाडु में धरना देने की सलाह दे डाली. उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी तामिलनाडु जाएं.

CM मोहन यादव ने क्यों तमिलनाडु में धरना के लिए दी सलाह

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की पुलिस ने ड्रग बनाने वाली कंपनी के मालिक को धर दबोचा है, लेकिन तमिलनाडु सरकार द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है. तमिलनाडु में दवा का निर्माण होता है, वहां जो आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए वह नहीं हुई. गलतियां हुईं तो हमने ड्रग कंट्रोलर को हटाया, असिस्टेंट कंट्रोलर को सस्पेंड किया और डॉक्टर व मेडिकल स्टोर पर भी कारवाई की. इस पूरे मामले में मानवी दृष्टिकोण के साथ प्रशासनिक दृष्टिकोण से कदम उठाए गए, क्योंकि ये बच्चे हमारे ही हैं. राज्य में दवा को प्रतिबंधित कर दिया गया है.

कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि मैं कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहता हूं कि वे तमिलनाडु जाएं और धरना दें. फैक्ट्री यह दवा कैसे बना रही, ड्रग लाइसेंस कैसे दिया, लाइसेंस दोबारा कैसे रिन्यूअल कर दिया, छोटी सी जगह पर इतनी बड़ी फैक्ट्री कैसे बना दी? राहुल गांधी जाना चाहें तो तमिलनाडु सरकार के खिलाफ जाएं.

ये भी पढ़ें- छिंदवाड़ा में फिर एक मासूम ने तोड़ा दम, कफ सिरप पीने से एमपी में अब तक 24 बच्चों की मौत

तमिलनाडु सरकार क्यों नहीं कर रही कार्रवाई: मोहन यादव

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि तमिलनाडु सरकार को नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. अब तक की जांच में मूलरूप से मैन्युफैक्चरिंग के स्तर पर त्रुटि की बात सामने आई है. त्रुटिपूर्ण यह दवा बच्चों को दी गई, जिसके फलस्वरुप जीवन की क्षति हुई. मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के बच्चे और परिवार तो पीड़ित पक्ष हैं, हमारे प्रदेश के बच्चों की मृत्यु हुई है. इस संवेदनशील प्रकरण में मध्य प्रदेश सरकार किसी भी दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी.

तमिलनाडु सरकार नहीं कर रही सहयोग: मोहन यादव

तमिलनाडु सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम मोहन यादव कहा कि वहां की सरकार मध्य प्रदेश पुलिस का सहयोग नहीं कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में जहां कफ सिरप बनी थी, वहां के लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. तमिलनाडु सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वहां की सरकार और अधिकारी हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं. हमारी तरफ से भी रैंडम सैंपल जांच होनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि जो मेडिकल रिपोर्ट आती है, जिस प्रकार से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों से लोग इलाज करवाके चले जाते हैं. रिपोर्ट के दृष्टि से हमने प्रबंध में जांच में देखा है कि मूल रूप से दवाई की गलती है. जैसे रिपोर्ट आई हमने बैन किया और उसे इसमें शामिल लोगों को गिरफ्तार किया है. हमारी सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)

