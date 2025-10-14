Cough Syrup Deaths: छिंदवाड़ा कफ सिरप केस में 5 ऐसे खुलासे, जो अब तक किसी को नहीं पता

Chhindwara Cough Syrup Deaths: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने के बाद किडनी फेल होने से अब तक कम से कम 24 बच्चों की मौत हो चुकी है. इसके बाद एक्शन लेते हुए तमिलनाडु सरकार ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप बनाने वाली श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया है और इसे पूरी तरह से बंद कर दिया है. इसके साथ ही मध्य प्रदेश पुलिस ने कंपनी के मालिक रंगनाथन और कोल्ड्रिफ कफ सिरप लिखने वाले डॉ. प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने सेशन कोर्ट में एक जांच रिपोर्ट पेश की है, जिसमें कई गड़बड़ियों का उल्लेख है.

कफ सिरप से हुई मौतों के मामले में अब तक के 5 बड़े खुलासे

1. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने अदालत को बताया कि डॉ. प्रवीण सोनी को कथित तौर पर एक कफ सिरप लिखने के लिए 10 प्रतिशत कमीशन मिलता था, जिसका संबंध इन मौतों से है.

2. पुलिस जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि डॉ. प्रवीण सोनी ने ऐसी दवाएं और कोल्ड्रिफ सिरप लिखना जारी रखा, जबकि उन्हें पता था कि यह दवा बच्चों में यूरिनरी रिटेंशन और किडनी फेल्योर का कारण बन रही है. जबकि, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में बताया गया है कि चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (FDC) नहीं दिया जाना चाहिए.

3. पुलिस जांच में यह भी पता चला कि डॉ. प्रवीण सोनी के प्राइवेट क्लिनिक से सटे एक मेडिकल स्टोर का मालिक उनका रिश्तेदार है और छिंदवाड़ा में खतरनाक सिरप का स्टॉकिस्ट उनके परिवार का ही सदस्य है. कई रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया गया है कि मेडिकल स्टोरी डॉक्टर प्रवीण की पत्नी के नाम पर था.

4. श्रीसन फार्मास्युटिकल्स लंबे समय से एक साधारण इमारत में संचालित हो रही थी और इसकी बंद खिड़कियां, धूल भरे फर्श इसकी एक दवा कंपनी होने की भूमिका को झुठला रहे थे. यह किसी दवा कारखाने से ज्यादा एक छोटी सी दुकान जैसा लग रहा था. पड़ोसियों ने बताया कि हरी वर्दी में महिला कर्मचारी हर सुबह आती थीं और शाम को चली जाती थीं. बंद इमारत के अंदर और पीछे नीले रंग के रोक्वेट लिक्विड ग्लूकोज बैरल, आधी जली हुई सिरप की बोतलें और जले हुए लेबल अभी भी बिखरे पड़े हैं, जिसे अधिकारी जल्दबाजी में की गई सफाई बता रहे हैं.

5. राज्य के औषधि नियंत्रण विभाग के अनुसार, प्रयोगशाला विश्लेषण से पुष्टि हुई कि सिरप में 48.6% डायएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) था, जो एक जहरीला इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, जो तेजी से किडनी फेल्योर और मौत का कारण बन सकता है. इस वजह से अब तक इसे कई राज्यों में प्रतिबंधित कर दिया गया है. अधिकारियों ने यह भी पाया कि कंपनी ने 300 से ज्यादा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस (GMP) और गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस (GLP) मानकों का उल्लंघन किया था.