सिरप कांड के बाद छिंदवाड़ा में डायरिया का आतंक! राजोला में एक महिला की मौत, अस्पताल में हंगामा

Chhindwara Diarrhea Outbreak: छिंदवाड़ा जिले के राजोला गांव में दूषित पानी पीने से बीमार हुई महिला दुर्गा चंद्रवंशी की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव रखकर विरोध किया. तहसीलदार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं.
Chhindwara Hospital Protest: छिंदवाड़ा जिले के राजोला गांव में एक महिला की मौत की खबर से हड़कंप मच गया. 36 वर्षीय दुर्गा चंद्रवंशी को शनिवार शाम परिजन इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गए थे, जहां रविवार सुबह इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई. परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में लापरवाही बरती गई और समय पर उचित उपचार नहीं मिला, जिसकी शिकायत उन्होंने अस्पताल प्रशासन से की है. मौत के बाद परिजन आक्रोशित हो उठे और शव अस्पताल गेट पर रखकर प्रदर्शन करने लगे.
बताया गया है कि करीब 10 दिन पहले राजोला गांव में दूषित पानी के कारण लगभग 200 लोग बीमार पड़े थे और उसी बीमारी से पीड़ित दुर्गा की तबीयत बिगड़ती गई थी. परिजनों ने कहा कि उसकी पेट में तेज दर्द और बार-बार उल्टियां हो रही थीं, बावजूद इसके अस्पताल में तत्काल और पर्याप्त उपचार नहीं हुआ. आक्रोशित परिजनों ने मृतका के लिए न्याय की मांग की है और जिम्मेदार चिकित्सा कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
निष्पक्ष जांच की मांग
तहसीलदार राजेश मरावी ने कहा कि परिजनों की शिकायत दर्ज कर ली गई है और पूरे मामले की जांच कराई जाएगी. घटनास्थल पर मौजूद परिजनों और ग्रामीणों के बयान के अलावा अस्पताल के प्रभारी सिविल सर्जन डॉ. रवि तांडेकर से भी स्थिति की जानकारी ली जाएगी. बयान में मृतका के परिजन सागर चंद्रवंशी सहित अन्य ग्रामीणों की आपत्तियां दर्ज हैं और अधिकारियों ने मामले की शीघ्र और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है. (रिपोर्टः रूपेश कुमार, छिंदवाड़ा)
