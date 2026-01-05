Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3064473
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

इंदौर से नहीं लिया सबक? नाली से गुजरती पाइपलाइन, जानें ये कितना है खतरनाक

Pipeline in Drain: देश के सबसे स्वच्छ शहर कहे जाने वाले इंदौर में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग बीमार हैं. इस त्रासदी ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है. लेकिन, सवाल ये है कि क्या इंदौर में हुई त्रासदी से अन्य जिलों में प्रशासन ने कोई सबक लिया है?

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Jan 05, 2026, 03:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंदौर से नहीं लिया सबक? नाली से गुजरती पाइपलाइन, जानें ये कितना है खतरनाक

Water Pipeline in Drain (रूपेश कुमार): मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से हड़कंप मचा हुआ है और अब कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग बीमार हैं. देश के सबसे स्वच्छ शहर कहे जाने वाले इंदौर में इस त्रासदी ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है. लेकिन, सवाल ये है कि क्या इंदौर में हुई त्रासदी से अन्य जिलों में प्रशासन ने कोई सबक लिया है?

नाली से गुजरती पानी की पाइपलाइन...

इंदौर के बाद मध्य प्रदेश के कई जिलों में बदहाली सामने आई है और लोगों ने गंदे पानी की शिकायत की है. छिंदवाड़ में भी लो जहरीला पानी पीने को मजबूर हैं. कई वार्डों में लोग जहरीला और कीड़ों से भरा पानी पीने को मजबूर हैं. स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्होंने बार-बार जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला समाधान नहीं. जब मौके पर पहुंचकर हकीकत देखी गई तो तस्वीर और भी डरावनी निकली. नाली के भीतर से पीने के पानी की पाइपलाइन बिछाई गई है और उसी दूषित नाली के पानी के बीच से गुजरती लाइन से घरों तक पानी सप्लाई किया जा रहा है. इस पानी में कीड़े तक मौजूद पाए गए.

Add Zee News as a Preferred Source

नाली से गुजरती पाइपलाइन, कितना खतरनाक?

नाली के अंदर से गुजरती पानी की पाइपलाइन काफी खतरनाक है, क्योंकि जिस समय पानी की सप्लाई बंद होती है, तब पाइपलाइन के अंदर वैक्यूम बनता है और अगर पाइप कहीं से फटा हो तो नालियों में डूबे हुए लीकेज पाइंट्स गंदा पानी सोख लेते हैं. अगर पानी के पाइप के अंदर नाले का पानी चला जाता है तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है और क्लोरिनेशन की तय मात्रा भी संक्रमण नहीं रोक पाती है.

ये भी पढ़ें- उल्टी-दस्त और बात करते-करते चली गई जान, इंदौर में जान गंवाने वालों के परिवार का दर्द

1 घंटे के लिए पानी सप्लाई, 45 मिनट गंदगी...

निवासियों का कहना है कि दिन में सिर्फ एक घंटे नल का पानी आता है, जिसमें से करीब 45 मिनट तक उन्हें गंदा पानी बहाना पड़ता है. इसके बाद जो थोड़ा-बहुत पानी मिलता है, उसे एक दिन भरकर रखते हैं और फिर उबालकर इस्तेमाल करते हैं. यानी प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा आम जनता अपनी सेहत से चुका रही है.

तो क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार?

इस गंभीर मामले पर छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहके ने माना कि शहर के अलग-अलग वार्डों से पानी को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं. उन्होंने बताया कि इस समस्या को लेकर छिंदवाड़ा कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर के साथ बैठक की गई है, जिसमें कलेक्टर ने साफ निर्देश दिए हैं कि पानी से जुड़ी किसी भी शिकायत का निराकरण तीन घंटे के भीतर किया जाए.

लेकिन, बड़ा सवाल यही है कि जब इंदौर में गंदे पानी ने जानें ले लीं, तब भी अगर छिंदवाड़ा में नाली के पानी से लोगों की प्यास बुझाई जा रही है तो आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या छिंदवाड़ा प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है?

TAGS

Indore Water ContaminationChhindwara News

Trending news

Indore Water Contamination
इंदौर से नहीं लिया सबक? नाली से गुजरती पाइपलाइन, जानें ये कितना है खतरनाक
Chinese kite string
हो जाएं सावधान! सड़कों पर 'मौत' बनकर मंडरा रहा चाइनीज मांझा, पुजारी की कटी गर्दन...
Bilaspur News
4 साल का इंतजार खत्म, बिलासा देवी एयरपोर्ट अब बनेगा 4-C कैटेगरी का हवाई अड्डा
Sheopur news
श्योपुर में गरमाया धर्मांतरण का मुद्दा, भोले-भाले लोगों को फंसाने का आरोप, मचा बवाल
Bastar news
बस्तर में माओवाद के खात्मे का काउंटडाउन शुरू! जल्द ही ध्वस्त हो जाएगा 'लाल आतंक'
Pachmarhi News
पचमढ़ी बनी 'मिनी कश्मीर': सीजन में पहली बार जमी बर्फ, घास पर बिछी सफेद चादर...
ratlam news
10वीं की छात्रा ने बनाई गजब की जैकेट, अंदर छिपा है जादुई स्विच, दबाते ही होगा कमाल
Indore Water Contamination
उल्टी-दस्त और बात करते-करते चली गई जान, इंदौर में जान गंवाने वालों के परिवार का दर्द
indore news
इंदौर का 'जहरीला' पानी कांड, 16 मौतों के बाद महामारी घोषित, नर्मदा पानी सप्लाई बंद..
mp news
MP में भीषण सर्दी और ठंडी हवाओं का सितम, इन 19 जिलों में बंद रहेंगे स्कूल