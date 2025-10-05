Advertisement
11 बच्चों की मौत के बाद MP में बड़ा एक्शन, जहरीला सिरप लिखने वाला डॉक्टर गिरफ्तार, कंपनी पर भी FIR दर्ज

Chhindwara News: छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने से 11 बच्चों की मौत के बाद ज़हरीला सिरप लिखने वाले डॉक्टर को गिरफ़्तार कर लिया गया है. साथ ही दवा कंपनी के ख़िलाफ़ भी एफ़आईआर दर्ज की गई है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 05, 2025, 08:53 AM IST
11 बच्चों की मौत के बाद MP में बड़ा एक्शन, जहरीला सिरप लिखने वाला डॉक्टर गिरफ्तार, कंपनी पर भी FIR दर्ज

Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 11 बच्चों की मौत के दिल दहला देने वाले मामले में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है. ज़हरीला सिरप लिखने वाले डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है.  मुख्य चिकित्सा अधिकारी (बीएमओ) की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक की विशेष टीम ने देर रात डॉ.प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया. साथ ही दवा कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

जहरीला सिरप लिखने वाला डॉक्टर गिरफ्तार
दरअसल, किडनी फेल होने से 11 बच्चों की मौत के मामले में सरकार की रिपोर्ट भी आ गई है. रिपोर्ट में पाया गया है कि इस सिरप में खतरनाक केमिकल डायएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) की मात्रा 46.2% थी. नियमानुसार, सिरप में इस केमिकल की मात्रा 0.1% से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि इसमें लगभग 48.6% केमिकल पाया गया, जो इसे पूरी तरह से जहरीला बनाता है. इस गंभीर लापरवाही के चलते, सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ बीएमओ (BMO) की शिकायत पर FIR दर्ज की गई. पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए देर रात डॉ.प्रवीण सोनी को एसपी की स्पेशल टीम की मदद से गिरफ्तार कर लिया. डॉक्टर के साथ-साथ दवा बनाने वाली कंपनी पर भी मामला दर्ज किया गया है.

दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई
गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में कोल्ड्रिफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौतों ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है. सरकार ने पहले ही पूरे राज्य में इस सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था और अब दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है. इसके अलावा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी जारी कर बच्चों के बीच कफ सिरप के तर्कसंगत और सीमित उपयोग को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

