Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3045873
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

200 फीट गहरी खाई में गिरा ट्रक में फंसा ड्राइवर, जंगल में 3 दिन तक मौत से जूझता रहा, GPS ने बचाई जान

Chhindwara Truck News: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में एक चौंकाने वाला हादसा सामने आया है. बताया जा रहा है कि मक्के से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर लगभग 200 फीट गहरी खाई में गिरने से ट्रक ड्राइवर 3 दिनों से उसी में फंसा रहा. भूख प्यास और सर्दी के चलते उसकी तबियत बिगड़ गई. फिलहाल अभी ड्राइवर की हालात ठीक बताई जा रही है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 18, 2025, 11:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GPS ने ड्राइवर की बचाई जान
GPS ने ड्राइवर की बचाई जान

Chhindwara News: छिंदवाड़ा जिले की सिलेवानी घाटी में एक बड़ा और चौंकाने वाला हादसा सामने आया है. मक्के से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर करीब 200 फीट गहरी खाई में जा गिरा. हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर तीन दिनों तक उसी ट्रक में फंसा रहा. भूख, प्यास और ठंड से जूझते हुए उसने हर पल मौत को करीब से देखा. ट्रक मालिक रवि बघेल ने बताया कि ट्रक मंगलवार को ग्राम चांद से औद्योगिक क्षेत्र बोरगांव के लिए रवाना हुआ था. जब तय समय पर ट्रक नहीं पहुंचा, तो जीपीएस के जरिए उसकी लोकेशन ट्रेस की गई.

लोकेशन सिलेवानी घाटी के एक अंधे मोड़ पर मिली, जहां ट्रक गहरी खाई में गिरा हुआ था. ड्राइवर आसिफ ने बताया कि हादसे के बाद वह ट्रक के अंदर ही फंसा रहा. भूख-प्यास से हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी. ठंड के कारण शरीर अकड़ गया था और दिमाग सुन्न पड़ने लगा था. लग रहा था ऐसे ही मर जाऊंगा. परिवार की चिंता सता रही थी. पत्नी और दो बच्चों का ख्याल बार-बार आता था. अंदर कहीं उम्मीद थी कि कोई मदद जरूर करेगा, लेकिन कई बार हिम्मत भी टूट जाती थी.

पुलिस ने तुरंत की मदद
उमरानाला चौकी प्रभारी पारसनाथ आर्मो ने बताया कि जैसे ही ट्रक की लोकेशन मिली, पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची. ट्रक मालिक रवि बघेल और करीब 30 से 35 स्थानीय लोग भी रेस्क्यू में शामिल हुए. काफी मशक्कत के बाद सबसे पहले ड्राइवर आसिफ को सुरक्षित बाहर निकाला गया. रेस्क्यू के बाद क्रेन की मदद से ट्रक को भी खाई से बाहर निकाला गया. फिलहाल ड्राइवर को इलाज के लिए भेज दिया गया है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. यह हादसा न सिर्फ घाटी के खतरनाक मोड़ों की पोल खोलता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि तकनीक और समय पर की गई कार्रवाई कैसे एक जिंदगी बचा सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

(रिपोर्टः रूपेश कुमार, छिंदवाड़ा)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Chhindwara News

Trending news

Chhindwara News
200 फीट गहरी खाई में गिरा ट्रक में फंसा ड्राइवर, जंगल में 3 दिन तक मौत से जूझता रहा
datia news
अंडे खा रहे शिक्षक को आया साइलेंट अटैक, देखते ही देखते मौके पर मौत, हर कोई हैरान
Bhopal Metro
20 या 21..कब से भोपाल मेट्रो में कर सकेंगे सफर? जानिए टाइमिंग और कितना लगेगा किराया
Indore News Hindi
घर में चल रही आयुर्वेदिक दवा फैक्ट्री सील, कई राज्यों में हो रही थी सप्लाई
mp news
मैं शादी से खुश थी...सोनम रघुवंशी ने किया बड़ा दावा, कोर्ट में लगाई जमानत याचिका
mp news
खंडवा में अचानक ढह गई दो मंजिला इमारत, चारों तरफ फैला धूल का गुबार, मची चीख-पुकार
naxal encounter
छत्तीसगढ़ में 2 सालों में मारे गए रिकॉर्ड नक्सली, जानें गृह मंत्री अमित शाह का प्लान
Chhatarpur reel
बेंच पर लड़की, सिर पर काला दुपट्टा…‘आई रे जवानी’ गाने पर क्लासरूम में लगाए ठुमके
Kanker News
आदिवासी-ईसाईयों में खूनी झड़प, शव दफनाने को लेकर हुआ विवाद, कब्र से निकाली गई लाश
mp onion price
एमपी में किसानों की बर्बादी बना प्याज! सड़कों पर फेंकी हजारों बोरी