200 फीट गहरी खाई में गिरा ट्रक में फंसा ड्राइवर, जंगल में 3 दिन तक मौत से जूझता रहा, GPS ने बचाई जान

Chhindwara News: छिंदवाड़ा जिले की सिलेवानी घाटी में एक बड़ा और चौंकाने वाला हादसा सामने आया है. मक्के से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर करीब 200 फीट गहरी खाई में जा गिरा. हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर तीन दिनों तक उसी ट्रक में फंसा रहा. भूख, प्यास और ठंड से जूझते हुए उसने हर पल मौत को करीब से देखा. ट्रक मालिक रवि बघेल ने बताया कि ट्रक मंगलवार को ग्राम चांद से औद्योगिक क्षेत्र बोरगांव के लिए रवाना हुआ था. जब तय समय पर ट्रक नहीं पहुंचा, तो जीपीएस के जरिए उसकी लोकेशन ट्रेस की गई.

लोकेशन सिलेवानी घाटी के एक अंधे मोड़ पर मिली, जहां ट्रक गहरी खाई में गिरा हुआ था. ड्राइवर आसिफ ने बताया कि हादसे के बाद वह ट्रक के अंदर ही फंसा रहा. भूख-प्यास से हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी. ठंड के कारण शरीर अकड़ गया था और दिमाग सुन्न पड़ने लगा था. लग रहा था ऐसे ही मर जाऊंगा. परिवार की चिंता सता रही थी. पत्नी और दो बच्चों का ख्याल बार-बार आता था. अंदर कहीं उम्मीद थी कि कोई मदद जरूर करेगा, लेकिन कई बार हिम्मत भी टूट जाती थी.

पुलिस ने तुरंत की मदद

उमरानाला चौकी प्रभारी पारसनाथ आर्मो ने बताया कि जैसे ही ट्रक की लोकेशन मिली, पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची. ट्रक मालिक रवि बघेल और करीब 30 से 35 स्थानीय लोग भी रेस्क्यू में शामिल हुए. काफी मशक्कत के बाद सबसे पहले ड्राइवर आसिफ को सुरक्षित बाहर निकाला गया. रेस्क्यू के बाद क्रेन की मदद से ट्रक को भी खाई से बाहर निकाला गया. फिलहाल ड्राइवर को इलाज के लिए भेज दिया गया है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. यह हादसा न सिर्फ घाटी के खतरनाक मोड़ों की पोल खोलता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि तकनीक और समय पर की गई कार्रवाई कैसे एक जिंदगी बचा सकती है.

(रिपोर्टः रूपेश कुमार, छिंदवाड़ा)

